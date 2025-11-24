Verion PowerSignal es un indicador diseñado para proporcionar señales visuales de posibles cambios en la dirección del precio, basado en un análisis interno de las condiciones del mercado que combina la dinámica de las velas y el comportamiento estructural.

El propósito del indicador es ayudar al usuario a identificar áreas donde el precio puede mostrar cambios de impulso, agotamiento o continuidad dentro de una tendencia existente. Las señales se muestran directamente en el gráfico como flechas COMPRA/VENTA y solo se confirman al cierre del bar, evitando el recálculo de señales pasadas.

PowerSignal puede usarse en diferentes estilos de trading:

– Confirmaciones

de retroceso de tendencia – Reacciones cerca de áreas

clave de soporte/resistencia – Intentos de reversión dentro de mercados

con rango limitado – Alineación con múltiples marcos temporales

Este indicador no realiza operaciones automáticamente ni garantiza el rendimiento. Está destinado a ayudar a los traders proporcionando información visual que complemente su propio análisis técnico.

Funciones

Señales totalmente NO repintadas

Flechas de COMPRA/VENTA confirmadas al cierre del bar

Funciona en todos los instrumentos disponibles en MetaTrader

Compatible con cualquier plazo

Presentación visual limpia e intuitiva

No se requiere una configuración compleja

Optimizado para estrategias basadas en la estructura de mercado

Ligero y adecuado para múltiples cartas

Uso sugerido

Combinado con las líneas de tendencia

Validar señales cerca de los niveles de soporte/resistencia

Observar las reacciones en las zonas de consolidación

Confirma los movimientos usando plazos más largos

Limitaciones