Необходимо создать советник на MQL5, который будет торговать по областям поддержки/сопротивления. Области поддержки/сопротивления наносятся на график человеком вручную.

Необходимо создать советник на MQL5, который будет торговать по областям поддержки/сопротивления. Области поддержки/сопротивления наносятся на график человеком вручную при помощи фигуры «Прямоугольник». При достижении ценой прямоугольника, и в зависимости от цвета данной фигуры (цвет задается в настройках) советник открывает сделку на покупку или на продажу. Далее сделка сопровождается по заданному алгоритму. В советнике нужно реализовать два метода открытия позиции, и один метод сопровождения позиции.


Нужен сам советник и его исходный код. 


Задание довольно объёмное, поэтому более подробно оно описано в прикрепленном файле.

Бюджет
500 - 1500 USD
Сроки выполнения
от 30 до 120 дн.

