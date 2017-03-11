Торговые стратегии без StopLoss - страница 6
Что значит "Разрулить правильно?" Примеры есть правильного разруливания?
Есть. Но это очень поверхностно и на практике не всегда работает, если "хлипкий" депозит. Предположим, взяли лонг и цена ушла вниз, при прохождении НЕ 50пп(не фикс), а при достижении какого-то уровня или формирования паттерна, когда понятно что цена вверх уже не пойдёт, ставим лок и ждём. Когда цена достигает какой либо поддержки и консолидирует на ней, можно предположить что будет возврат цены, если цена начинает возвращаться - снимаем лок и ждём возврат. Цена начинает идти в нашу сторону, если придёт - хорошо, если снова разворачивается и убегает, то снова ставим замок. Так-же можно пробовать усреднить, тем самым подведём уровень безубытка ближе. Но тут есть куча минусов: цена может постоянно только падать с попытками роста, и с каждым открытием замка и падением цены у нас растёт лот.
Рулить убыточные локи - сложно, цена может просто падать, если цена во флетовом канале, то прекрасно, можно даже не усреднять, она и так придёт. Но это всё условно, и мы не знаем где будет разворот, это в свою очередь ведёт к ещё большим просадкам. Если работает советник, то там это можно реализовать на программном уровне, но если работать руками, то можно пропустить сигнал к действию, например спать, ср.ть, жр.ть и прочее. Если торговать руками, то проще зарубить мелкий убыток, и не париться с локами. Но это моё мнение.
Без разницы, руками или без них.
Все доводы и предположения лоководов основаны на том, что если цена пошла "не туда", как они сами говорят, то либо можно залочить убыток, либо попытаться усредняться до "полного разруливания". Видимо в понятие "разруливание" вкладывается хитрый умысел, что после заключения эквити в лок можно поймать момент когда цена идет "туда". Чуете чем пахнет? С чего делается предположение, что после входа в ошибочном направлении не последует так же ошибочный вход при "разруливании"?
Таким образом ошибка в логических рассуждениях лоководов, доливаторов и безстопщиков: если совершена ошибка с направлением входа, то следующее решение будет верным.
А насчет конкретного примера "разруливания" - так никто не сможет его привести без допущения выше озвученной ошибки в логических рассуждениях.
Как уже писал, то предпочитаю работать вот так, и это пока не подводило, поставил стоп в 9 пунктов и не парюсь. Или стоп -9пп+спред, или +60пп:
Всем привет, тут такая тема
Все кто торгуют на реале слышали от "гуру" преподавателей и из "умных книжек" что "торголя без стопов - прямой путь к сливу".
Но при этом (о чем почему то молчат все теже преподаватели) наличие SL (сработавшего) ведет к прямому убытку, даже если цена пошла в нужную нам сторону(
Так вот, какие есть варианты/идеи трединга без SL, но при этом с контролем риска (просадки тд)
Варианты парного трейдинга и торговли на разных счетах (конкурсных например) слишком просты (понятны, очевидны), какие есть еще способы (подходы, способы, методы)?
Интересуют под: MT4, MT5; внутри одного брокера/ДЦ
Стоплосс (как ограничитель возможных потерь) - подарок брокеру от трейдера.
Стоплосс (как фиксатор безубытка) - вполне приемлем и даже удобен.
Лок ограничивает убыток как и стоплосс, но в отличии от него не является необратимым.
Лок может быть изменен при последующей торговле за счет открытия новых ордеров.
При существенном колебании цены обе стороны лока могут быть закрыты с прибылью.
Для того чтобы избежать маржинкола необходимо стремиться к симметрии локов, в том числе и за счет хеджирования другими инструментами (в рамках торгового счета).
Вот как-то так...
Потому, что если у вас стоплос в три раза меньше тейк профита, то даже при соотношении 60% убыточных сделок и 40% прибыльных вы всегда будете в плюсе.
Использовать как показатель процентное соотношение убыточных и прибыльных сделок совершенно некорректно без учета среднего объема убыточной и прибыльной сделки.
Поскольку широко используется трейлинг прибыли (а иногда и убытка LibreCoin(с)2016), то размер "тейкпрофита" (а иногда и "стоплосса") - может быть резиновым.
Поэтому нахождение "в плюсе" никак напрямую не зависит от процента прибыльных и убыточных сделок.
Задам конкретный вопрос сторонникам стопов. У меня депозит 1К, я торгую лотом 0,01. Допустим, я открыл ордер бай и не угадал. Цена пошла вниз на 100 пунктов по четырехзнаку. Мой текущий убыток без СЛ - 10 долларов или 1% от депозита. Зачем мне фиксировать такой убыток? Какой смысл? И при этом я легко продолжаю торговлю в сторону снижения. Я так понимаю, о стопах говорят те, кто открывает конские объемы со своими депозитами-огрызками? Видел тут одного умника, который при депозите 1К открывал лот 1,5. Со стопами работал парень, кстати, и пока угадывал, все было норм, а потом сработало пару стопов... )
Не будет убытка.
Без стопов.
Убытки есть, Вы их просто не на тех интервалах измеряете.