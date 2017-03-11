Торговые стратегии без StopLoss
Всем привет, тут такая тема
Все кто торгую наверное слышали от "гуру" преподавателей и из "умных клижек" что "торголя без стопов - прямой путь к сливу".
Но при этом (о чем почему то молчат все теже преподаватели) наличие SL (сработавшего) ведет к прямому убытку, даже если цена пошла в нужную нам сторону(
Так вот, какие есть варианты/идеи трединга без SL, но при этом с контролем риска (просадки тд)
Варианты парного трейдинга и торговли на разных счетах (конкурсных например) слишком просты (понятны, очевидны), какие есть еще способы (подходы, способы, методы)?
Интересуют под: MT4, MT5; внутри одного брокера/ДЦ
Зачем искать что-то сложное, если есть простые и понятные способы? Если задачу можно решить простым действием, зачем ее усложнять?
ну дык они правы. Просто вы неправильно понимаете SL. Он не служит для фиксации прибыли/убытка и не должен для этого использоваться. Он ограничивает максимум потерь. Если цена до него доскакала, значит все ваши предыдущие предположения о движении рынка в корне неверны, а ещё один пункт потерь и это будет невосполнимый удар по ММ.
Вообще-то SL совершенно не нужен, если:
1. вы постоянно мониторите рынок и можете всегда закрыться сами. Не вздумайти отойти от компа выпить чашечку кофе.)
2. практически полностью исключена возможность гэпов.
3. есть уверенность в том, что у вас не лабнет или зависнет комп или не отвалится интернет и т.д.
4. биржа, брокер или ДЦ среди дня вдруг не объявят перерыв с дремотой.
А так, - SL совершенно не нужны.
Можно усреднять, если позволяет депозит, потом на откате закроется всё в плюс. если дядя коля не придёт быстрее
Вообще, стоп это панацея от слива и пересидок просадок, так-как просадка не всегда может быть просадкой, она может быть прямой причиной слива. Если цена отойдёт на другой уровень, то вернуться обратно не всегда сможет, и фунт тому пример, ну или йена по 120.
Вообще-то SL совершенно не нужен, если:
2. практически полностью исключена возможность гэпов.
Усреднение в чистом виде. еще хуже, чем СЛ. Можно усредниться несколько раз, но потом надо что-то делать.
ну Я же написал что надо делать =) (с)"потом на откате закроется всё в плюс. если дядя коля не придёт быстрее"
Вообще, при работе с нормальным лотом ни о каком усреднении не может быть речи, кроме доливок по движению. Если планировать работу без стопа, тогда лот минимальный, по сути такая-же и прибыль на выходе.
Не зря рекомендуют, и рекомендуют не те кто книги продаёт и читатели этих книг, а рекомендуют именно практикующие трейдера, что стоп к профиту не менее ./. , и при ловле нескольких стопов, всегда перекроете профитом со следующей одной сделки. В итоге месяц будет закрыт прибыльно.
