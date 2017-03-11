Торговые стратегии без StopLoss - страница 4
Допустим, у нас есть 100 рублей. Мы открыли сделку и выставили стоп. Стоп сработал, осталось 50 рублей. Что мы здесь имеем? А имеем следующее. Убыток в 50%, но самое смешное, что для того, чтобы его просто вернуть в 0, нам нужно к оставшимся 50 рублям добавить еще 50, а это доходность в 100%, многие могут похвастаться такими доходностями?
Нафиг не надо стопы - это прошлый век, сначала входим и ловим минус, потом в надежде ждём откат.
Отката нет - входим через 3.5 года и ловим ... стоп-аут)
Да ладно, а можно было и отстопить ещё 3.5 года назад и продолжить торговлю.
Это спор был на то, что чел будет делать в месяц по 100% , он не верил в то, что цена иногда не возвращается и нужно убытки ограничивать.
Мораль сей сказки такова: стоп можно и не ставить, но нужно жестко контролировать убытки, и если ошиблись направлением, то лучше это признать.
Если желаете работать без стоп-лоссов, то применяйте другие способы диверсификации. Рассредотачивайте торговый капитал - это ведет к уменьшению рисков.
PS. Но! При этом не следует забывать о том, что если вы, занимаясь позиционной торговлей, торгуете в никаком направлении, то никакая диверсификация не убережет вас от постепенного слива.
Купили вы евро по 1.4 и сколько лет вы уже ждете возврат, не лучше ли было закрыть с убытком 50пп ?
Для чего ждать возврат? Можно же усредниться, как это было написано ранее.
Почему СЛ на уровне 50пп? Откуда взяли эту цифру? Почему 50, а не 42, например? Какую доходность дает ваша система со стопами? Или вы не торгуете, а даете только советы?
Но и здесь действует все то же правило!
Кстати, и усреднение - это тоже один из способов диверсификации.
Сама по себе диверсификация без торговли в Правильном Направлении - Ничто!
Согласен