Торговые стратегии без StopLoss - страница 4

Новый комментарий
 
Viacheslav Snigirev:

Допустим, у нас есть 100 рублей. Мы открыли сделку и выставили стоп. Стоп сработал, осталось 50 рублей. Что мы здесь имеем? А имеем следующее. Убыток в 50%, но самое смешное, что для того, чтобы его просто вернуть в 0, нам нужно к оставшимся 50 рублям добавить еще 50, а это доходность в 100%, многие могут похвастаться такими доходностями?

А Вы не фиксируйте убыток, тогда и доходность не изменится относительно изначальной. Иными словами, не обращайте внимания на оставшиеся 50 рублей, а усиленно внушайте себе, что у Вас все те же изначальные 100 рублей, ведь, ничего же не изменилось, просто сработал стоп-лосс. Гипнотизируйте себя. Если не знаете, как заниматься самогипнозом, спросите совета у "лоководов", надо полагать, они в этом искусстве сильно преуспели. Ведь трейдинг - это прежде всего психология.
 

Нафиг не надо стопы - это прошлый век, сначала входим и ловим минус, потом в надежде ждём откат.

Отката нет - входим через 3.5 года и ловим ... стоп-аут)

Да ладно, а можно было и отстопить ещё 3.5 года назад и продолжить торговлю.

Это спор был на то, что чел будет делать в месяц по 100% , он не верил в то, что цена иногда не возвращается и нужно убытки ограничивать.

 

Мораль сей сказки такова: стоп можно и не ставить, но нужно жестко контролировать убытки, и если ошиблись направлением, то лучше это признать.

 
Для меня стоп-лосс - это способ диверсификации. И только. "Не складывайте все яйца в одну корзину" - не ставьте все на одну сделку.
Если желаете работать без стоп-лоссов, то применяйте другие способы диверсификации. Рассредотачивайте торговый капитал - это ведет к уменьшению рисков.

PS. Но! При этом не следует забывать о том, что если вы, занимаясь позиционной торговлей, торгуете в никаком направлении, то никакая диверсификация не убережет вас от постепенного слива.
 
Vladimir Zubov:
Купили вы евро по 1.4 и сколько лет вы уже ждете возврат, не лучше ли было закрыть с убытком 50пп ?

Для чего ждать возврат? Можно же усредниться, как это было написано ранее.

Почему СЛ на уровне 50пп? Откуда взяли эту цифру? Почему 50, а не 42, например? Какую доходность дает ваша система со стопами? Или вы не торгуете, а даете только советы?

 
Sergey Semyonov:

Для чего ждать возврат? Можно же усредниться, как это было написано ранее.

Почему СЛ на уровне 50пп? Откуда взяли эту цифру? Почему 50, а не 42, например? Какую доходность дает ваша система со стопами? Или вы не торгуете, а даете только советы?

Где усредняться и как? 
[Удален]  
Sergey Semyonov:

Для чего ждать возврат? Можно же усредниться, как это было написано ранее.

Почему СЛ на уровне 50пп? Откуда взяли эту цифру? Почему 50, а не 42, например? Какую доходность дает ваша система со стопами? Или вы не торгуете, а даете только советы?

Да усредняйтесь сколько угодно и радуйтесь цыфре баланса в то время когда эквитит стремится к нулю. Я же предпочитаю при неудачном входе, а 100% входов верными быть не могут, принять стоп и продолжить торговлю как нивчем небывало.
 

Сколько раз смотрел  ,и каждый раз под стулом :) 

 

 
Server Muradasilov:

Сколько раз смотрел  ,и каждый раз под стулом :) 

 

Кстати, и усреднение - это тоже один из способов диверсификации.
Но и здесь действует все то же правило! 
 При этом не следует забывать о том, что если вы, занимаясь позиционной торговлей, торгуете в Никаком Направлении, то никакая диверсификация не убережет вас от постепенного слива.
Сама по себе диверсификация без торговли в Правильном Направлении - Ничто!
[Удален]  
ratnasambhava:
Кстати, и усреднение - это тоже один из способов диверсификации.
Но и здесь действует все то же правило!  При этом не следует забывать о том, что если вы, занимаясь позиционной торговлей, торгуете в Никаком Направлении, то никакая диверсификация не убережет вас от постепенного слива.
Сама по себе диверсификация без торговли в Правильном Направлении - Ничто!
Правильное направление всегда с определённой вероятностью, для того и надо стоп.
 
ratnasambhava:
Кстати, и усреднение - это тоже один из способов диверсификации.
Но и здесь действует все то же правило! 
 При этом не следует забывать о том, что если вы, занимаясь позиционной торговлей, торгуете в Никаком Направлении, то никакая диверсификация не убережет вас от постепенного слива.
Сама по себе диверсификация без торговли в Правильном Направлении - Ничто!

Согласен 
1234567891011
Новый комментарий