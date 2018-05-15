Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 3
Если изучать с нуля MQL4 проще.
Ну если только начинающий программист, то лучше писать на пятом
Видимо, мимо вас прошли многочисленные объяснения, почему доступ к данным в МТ5 кратно лучше и быстрее четверки.
Но вам этого видеть не надо, главное сделать вид, что программа состоит из одной бесценной строки High[0].
Ну если только начинающий программист, то лучше писать на пятом, тогда не будет никаких проблем с переходом
и metaquotes совсем не работают над этим.
они просто выпустили - и все. делайте, что хотите.
для них главное - продать продукт брокерам.
ну так можно начинать учиться сразу с пятого, но нет ни книги ни видеоуроков.
У Вас главное меню сайта не отображается?
ну так можно начинать учиться сразу с пятого, но нет ни книги ни видеоуроков.
Загляните в статьи, документацию и библиотеку кода, пожалуйста.
Иначе ведь получается "не читал, не смотрел, но осуждаю".
в советнике на одной МА лепить 500 строк ООПа
Ренат, на примере использования последние две недели советников с кодобазы на пятом, и написанных лично на четвёртом, то разницы не вижу вообще. Может виновато 4 ядра, справляется со всеми нагрузками и расчётами. Быстрота может в чём-то и есть, но Я и компьютер никуда не спешим, может поэтому и не увидели, но то, что тесты пятых советников идут ничуть не быстрее - как-то заметил, может что не так делаю. Извините за критику.
P.S. Переписывая советник на пятый, перечитал и пересмотрел уж очень много информации, но переписать полностью так и не удалось, он мультивалютный. Так что сейчас владею информацией о языке не по наслышке, но использовать его в полной мере пока не получается, и это с учётом того, что программированием занимаюсь не первый год, и владею в полной мере минимум 3 языками, так что не туп и не настолько глуп.