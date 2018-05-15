Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 3

Evgeny Belyaev:

Если изучать с нуля MQL4 проще.

Vitaly Muzichenko:

Ну если только начинающий программист, то лучше писать на пятом

)))
 
Сергей:
вообще-то если сравнивать языки - то это близнецы братья, 5-ка чуть (совсем чуть) пофичастее. Но говоря MTx имеют в виду язык + платформа (API). Так вот у 5-ки он более низкого уровня. Эдакое развитие вспять.
 
Попробуйте лучше MQL3. Он там, где скоро будет MQL4. )
 
Vitaly Muzichenko:

Видимо, мимо вас прошли многочисленные объяснения, почему доступ к данным в МТ5 кратно лучше и быстрее четверки.

Но вам этого видеть не надо, главное сделать вид, что программа состоит из одной бесценной строки High[0].

 
Vitaly Muzichenko:

Ну если только начинающий программист, то лучше писать на пятом, тогда не будет никаких проблем с переходом

ну так можно начинать учиться сразу с пятого, но нет ни книги ни видеоуроков.
и metaquotes совсем не работают над этим.

они просто выпустили  - и все. делайте, что хотите.

для них главное - продать продукт брокерам.
 
Сергей:
ну так можно начинать учиться сразу с пятого, но нет ни книги ни видеоуроков.
и metaquotes совсем не работают над этим.

они просто выпустили  - и все. делайте, что хотите.

для них главное - продать продукт брокерам.

У Вас главное меню сайта не отображается?

 
Сергей:
ну так можно начинать учиться сразу с пятого, но нет ни книги ни видеоуроков.
и metaquotes совсем не работают над этим.

они просто выпустили  - и все. делайте, что хотите.

для них главное - продать продукт брокерам.

Загляните в статьи, документацию и библиотеку кода, пожалуйста.

Иначе ведь получается "не читал, не смотрел, но осуждаю".

 
Vitaly Muzichenko:

Тут проблема в другом, что изменены обычные термины и функции, изменено получение данных и вместо упрощения, получилось супер-усложнение.
может библиотеку напишут. как JQuery для JavaScript.
Vitaly Muzichenko:
в советнике на одной МА лепить 500 строк ООПа
)))
 
Renat Fatkhullin:

Видимо, мимо вас прошли многочисленные объяснения, почему доступ к данным в МТ5 кратно лучше и быстрее четверки.

Но вам этого видеть не надо, главное сделать вид, что программа состоит из одной бесценной строки High[0].

Ренат, на примере использования последние две недели советников с кодобазы на пятом, и написанных лично на четвёртом, то разницы не вижу вообще. Может виновато 4 ядра, справляется со всеми нагрузками и расчётами. Быстрота может в чём-то и есть, но Я и компьютер никуда не спешим, может поэтому и не увидели, но то, что тесты пятых советников идут ничуть не быстрее - как-то заметил, может что не так делаю. Извините за критику.

P.S. Переписывая советник на пятый, перечитал и пересмотрел уж очень много информации, но переписать полностью так и не удалось, он мультивалютный. Так что сейчас владею информацией о языке не по наслышке, но использовать его в полной мере пока не получается, и это с учётом того, что программированием занимаюсь не первый год, и владею в полной мере минимум 3 языками, так что не туп и не настолько глуп. 

 
Anatoli Kazharski:

не спешите изучать mql5. а то скоро выйдет mql6! и он будет больше похож на JavaScript. Всем программистам придется переучиваться.
