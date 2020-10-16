MT5 :: Где искать ошибку? Или ошибка индикатора, работающего по данным другого индикатора?
Решил проверить значения буферов этих же индикаторов только уже на открытии нового бара на графике.
На разных ТФ значения моего индикатора, как и должно, в одно и то же время полностью совпадают. А вот значения стандартных - гуляет...
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Здравствуйте.
У меня есть тиковый индикатор, который не привязан ни к какому ТФ. На его основе, я написал советник.
Для этого мне понадобились ещё два стандартных индикатора, работающих на данных моего тикового индикатора.
Уже после этого у меня возникли сомнения в правильности работы стандартных индикаторов. Дело в том, что при подключении советника к графику всё отрисовывается правильно. А дальше...
Прогоняю оптимизацию, запускаю одиночный тест и в открывшемся окне вижу, что эти стандартные индикаторы нарисованы не в окне моего индикатора, а на основном графике. Почему?
Исходя из того, что мой индикатор не привязан ни к какому ТФ, я решил изменить ТФ в тестере (просто для проверки) и увидеть, что результат теста окажется аналогичным...
И тут я был ошарашен - результат отличался кардинально! Почему?
Я решил написать тестовый советник, который не торгует, а просто записывает данные индикаторов в файл.
Запустил этот советник на двух ТФ и получил вот такой результат:
Здесь чётко видно, что данные стандартных индикаторов не совпадают!
Почему так? И что нужно сделать, чтобы эти индикаторы заработали нормально?