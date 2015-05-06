Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. четверка уже давным-давно работает без всяких затыков.
Возможно стоит в проверке прокси дать возможность явно задать торговый сервер и его порт который нужно использовать для проверки? А то у меня создалось такое впечатление, что проверка начинается с первого сервера по умолчанию (с 1950 портом) не достукивается до него и решает что тест прокси не прошел и не проверяя других серверов из списка - ругается и выходит.
опять умничаем? все же просто: с новым продуктом МТ5 - трабла... я пытаюсь ее решить... и решение абсолютно никак не связано с тем что вы себе думаете как должны работать наемные работники :)))
а зачем тогда корпоративный фаер валл
если все как вы говорите то вы основательно можете подойти в ИТ отдел вашей корпорации и заявить что у вас проблемы с новым продуктом от MetaQoutesSofware Corp. и для того чтобы разрешить её ваша корпорация должна отключить свою сетевую защиту.
вперед просто с флагом
это не я так думаю это установленные каноны и нормы поведения в корпорации. и то что ваша корпорация закрывает доступ к нежелательным данным вполне естественно.
трабла трабла читайте хакер, там вам расскажут про установление защищенных впн соединения по 80 портам и анонимние прокси и специальные программы для обхода проксей.
а лучше купить себе йоту, раз вы сотрудник корпорации думаю вам не жалко будет определенную сумму на доступ к информации =)
это не я так думаю ...
блин. ну неужели не понятно?! CoreWinTT - меня совершенно не интересует что вы думаете, об мне, о моей работе, об наших админах, и о том как наше руководство должно относится к работе своих сотрудников....
У МТ5 есть явный глюк с первичным выходом на торговые сервера из под прокси. Даже зная адрес с открытым у нас 443 портом он не конектится к этому серверу! При чем тут ваши замечания? У меня просто "тестовая площадка" на которой можно найти и исправить эту ошибку. И задача этой ветки - разобраться с глюком а не научить меня как не работать на работе и втихаря ломать корпоративку.
To Rosh: а как обстоят дела с этой проблемой сейчас? чтото пытаетесь сделать или отложили "на потом"?
я еще решил проверить как 4-ка пропингует пятерочный сервер. пинг не прошел. либо потому что 4-ка не поняла ответ 5-ки (скорее всего именно так) или на ваш пятерочный сервер действительно нет выхода\входа даже при открытом 443 порту
Пару билдов назад мы переписали авторизацию на прокси и все должно работать нормально. Проверьте еще раз.
MetaTrader 4 не сможет сканировать серверы MetaTrader 5, так как протокол проверки/handshaking изменен.
Укажите, пожалуйста:
Укажите, пожалуйста:
....
Проверьте еще раз...
Пару билдов назад мы переписали авторизацию на прокси и все должно работать....
что-то ни в сервисдеске, ни здесь, ни вопросов ко мне ни ответов на мои вопросы\предложения нету. какие у меня шансы побороть проблемму или вы пока отложили ее "на потом"?
кстати, в дистрибутив надо бы хоть какие то исторические данные включить, чтобы не отображались четыре пустые графика с надписью "ожидание обновления", чтобы можно было бы хотябы "локально" разрабатывать экспертов.