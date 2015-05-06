Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 2

А мт4 прокси нормально проходит?
 

Да. четверка уже давным-давно работает без всяких затыков.

Возможно стоит в проверке прокси дать возможность явно задать торговый сервер и его порт который нужно использовать для проверки? А то у меня создалось такое впечатление, что проверка начинается с первого сервера по умолчанию (с 1950 портом) не достукивается до него и решает что тест прокси не прошел и не проверяя других серверов из списка - ругается и выходит.

 
ForexTools:
опять умничаем? все же просто: с новым продуктом МТ5 - трабла... я пытаюсь ее решить... и решение абсолютно никак не связано с тем что вы себе думаете как должны работать наемные работники :)))

а зачем тогда корпоративный фаер валл


если все как вы говорите то вы основательно можете подойти в ИТ отдел вашей корпорации и заявить что у вас проблемы с новым продуктом от MetaQoutesSofware Corp. и для того чтобы разрешить её ваша корпорация должна отключить свою сетевую защиту.

вперед просто с флагом


это не я так думаю это установленные каноны и нормы поведения в корпорации. и то что ваша корпорация закрывает доступ к нежелательным данным вполне естественно.

трабла трабла  читайте хакер, там вам расскажут про установление защищенных впн соединения по 80 портам и анонимние прокси и специальные программы для обхода проксей.

а лучше купить себе йоту, раз вы сотрудник корпорации думаю вам не жалко будет определенную сумму на доступ к информации =)

 
CoreWinTT:

это не я так думаю ...

блин. ну неужели не понятно?! CoreWinTT - меня совершенно не интересует что вы думаете, об мне, о моей работе, об наших админах, и о том как наше руководство должно относится к работе своих сотрудников....

У МТ5 есть явный глюк с первичным выходом на торговые сервера из под прокси. Даже зная адрес с открытым у нас 443 портом он не конектится к этому серверу! При чем тут ваши замечания? У меня просто "тестовая площадка" на которой можно найти и исправить эту ошибку. И задача этой ветки - разобраться с глюком а не научить меня как не работать на работе и втихаря ломать корпоративку.

 
Нам действительно важно обеспечить работу терминала MetaTrader 5 так, как и задумывалось. Поэтому сообщения ForexTools нам очень важны. Просьба придерживаться вежливого тона.
 

To Rosh: а как обстоят дела с этой проблемой сейчас? чтото пытаетесь сделать или отложили "на потом"?

я еще решил проверить как 4-ка пропингует пятерочный сервер. пинг не прошел. либо потому что 4-ка не поняла ответ 5-ки (скорее всего именно так) или на ваш пятерочный сервер действительно нет выхода\входа даже при открытом 443 порту


 

Пару билдов назад мы переписали авторизацию на прокси и все должно работать нормально. Проверьте еще раз.

MetaTrader 4 не сможет сканировать серверы MetaTrader 5, так как протокол проверки/handshaking изменен. 

Укажите, пожалуйста:

  1. название корпоративного файрвола/прокси
  2. тип используемой авторизации (без логина. обычный логин/пароль, активдиректори и тд)
 
Renat:

Укажите, пожалуйста:

....

попросите разработчиков глянуть тикет 4423 на четверочной техподдержке - мы там уже переписывались по этому поводу. 
 
Renat:

Проверьте еще раз...

может быть можно встроить поле ввода\выбора имени сервера прямо в форму тестирования прокси? чтобы явно указать куда конектится для проверки наличия выхода "наружу".
 
Renat :

Пару билдов назад мы переписали авторизацию на прокси и все должно работать....

что-то ни в сервисдеске, ни здесь, ни вопросов ко мне ни ответов на мои вопросы\предложения нету. какие у меня шансы побороть проблемму или вы пока отложили ее "на потом"?

кстати, в дистрибутив надо бы хоть какие то исторические данные включить, чтобы не отображались четыре пустые графика с надписью "ожидание обновления", чтобы можно было бы хотябы "локально" разрабатывать экспертов.

