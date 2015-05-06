Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси?
У нашего демо-сервера МетаТрейдер 5 есть несколько точек доступа:
- access.metatrader5.com:443
- mt5backup.metaquotes.net:443
- 80.94.86.19:1950
Можете указать в настройках аккаунта access.metatrader5.com:443 и выделить через него демо-счет. После подключения терминал сам просканит все доступные точки доступа и выберет наиболее быструю:
Доступ к 443 портам обычно доступен в прокси-серверах. Также не забудьте обновиться до последней версии - в поддержке прокси были внесены исправления в билде 268.
только что поставил все "с нуля" (удалил старую версию, запустил веб-инсталятор, который стащил свежую инсталяцию и просетапил ее), но все равно ничего не получилось.
Захожу в Сервис / Настройки, задаю в поле Сервер access.metatrader5.com:443, и пытаюсь настроить прокси (задаю теже параметры что и в работающей четверке).
Вот здесь-то и возникает "засада": очевидно чтобы протестировать прокси терминал пытается законектится на сервер по умолчанию (а он то как раз с закрытым портом 1950). Конекта - нет, и выдается сообщение "Тест прокси-сервера не удался". Из-за того что не было конекта новый сервер access.metatrader5.com:443 естественно(?!) не запоминается и выбрать его в списке серверов(даже после перзапуска терминала) нельзя - его там нет.
кстати, не смотря на то что у меня нет конекта ни к одному серверу (ни один не просканирован) прочесс открытия демо счета запускается, прогресбар доезжает до правой границы и (очевидно едя дальше) продолжает висеть. наверно нет смысла даже пытаться открыть\создавать счета если нет ни одного живого сервера.
а вот задание адреса сервера былобы очень уместно посадить именно на форму открытия демосчета.
Да, этот момент обязательно исправим.
Попробуйте выкачать дистрибутив заново https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe (300 кб) - мы только что обновили список точек доступа по умолчанию.
Ваш старый, ранее скачанный веб-инсталлер не имеет последнего списка точек доступа.
веб-инсталятор точки доступа для скачки полного дистрибутива перебирает нормально (после того, как ему скажешь настройки прокси) и находит откуда качать и успешно качает.
а вот после инсталяции терминала я не могу просканировать ни один из торговых серверов. и все время получаю сообщение "Тест прокси-сервера не удался" чтобы не пытался задать в настройках прокси.
Веб-инсталлятор сканит CDN точки доступа для скачивания дистрибутивов. Эти точки доступа являются http вебсерверами раздачи инталляционных файлов, а не торговыми серверами.
Надо именно скачать обновленный инсталлятор.
У меня под прокси нормально сканируются вручную прописанные точки доступа:
Торговый сервер MT5 mt5.metaquotes.net работает на 1950 порту. У нас на фирме закрыты все "левые" порты включая и 1950. С админом договорится о его открытии нельзя (политика безопасности...). Тунелирование через HTTPort - не работает.
МТ4 работал на 443 порту который использует аська и поэтому этот порт (для аськи) у нас открыт.
Какие есть способы достучаться до сервера в такой ситуации? Кто что знает - поделитесь опытом если таковой имеется ;)