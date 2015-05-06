Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 4
А не подскажете как установить МТ5 из корпоративной сети(через прокси)?
Сам снимаю свой вопрос, установщик както сам определил прокси и все установилось, видимо взял настройки из Internet Explorer
только что поставил все "с нуля" (удалил старую версию, запустил веб-инсталятор, который стащил свежую инсталяцию и просетапил ее), но все равно ничего не получилось.
Захожу в Сервис / Настройки, задаю в поле Сервер access.metatrader5.com:443, и пытаюсь настроить прокси (задаю теже параметры что и в работающей четверке).
Вот здесь-то и возникает "засада": очевидно чтобы протестировать прокси терминал пытается законектится на сервер по умолчанию (а он то как раз с закрытым портом 1950). Конекта - нет, и выдается сообщение "Тест прокси-сервера не удался". Из-за того что не было конекта новый сервер access.metatrader5.com:443 естественно(?!) не запоминается и выбрать его в списке серверов(даже после перзапуска терминала) нельзя - его там нет.
кстати, не смотря на то что у меня нет конекта ни к одному серверу (ни один не просканирован) прочесс открытия демо счета запускается, прогресбар доезжает до правой границы и (очевидно едя дальше) продолжает висеть. наверно нет смысла даже пытаться открыть\создавать счета если нет ни одного живого сервера.
а вот задание адреса сервера былобы очень уместно посадить именно на форму открытия демосчета.
Такая же проблема.
MT5 Build 319 выдаёт, что тест прокси не удался
MT4 работает через прокси без проблем
Прокси сервер Eserv 4.24913
Как работают Cloud агенты через прокси?
Выдает ошибку
MQL5 Cloud Network authorization failed (cannot send request [12029])
Сам терминал работает.
Клауд агенты пытаются подключиться через прокси из настроек Internet Explorer без авторизации.
У Вас используется авторизация на прокси или просто в Internet Expolorer не прописан прокси?
Терминал и агенты обновились до 527 билда. Агенты в облаке не авторизируются.
Настройки
одно не пойму,почему сколько времени проблема выявленная топикстартером существует, "а воз и поныне там..."
попробовал через прокси установить МТ5 - установился, а работать не хочет, тест прокси не проходит, хотя МТ4 работает без проблем
Аналогичная ситуация: на стационарном компе МТ5 работает без проблем, а на ноутбуке нет подключения к серверу MetaQuotes-Demo. Нигде не нашёл решения. Справка почему-то скачалась без проблем.