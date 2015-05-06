Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 3
Та-же проблема. 4-ка работает нормально.
На МТ5 - проблемы:
К слову сказать, когда были одни из первых билдов, то все работало нормально (когда инсталяцию можно было загрузить целиком (~7Мб кажется), когда появился веб-загрузчик появились проблемы....
Подскажите что делать?
Пардон перепутал....(mt5setup.exe - 15.33Mb - от 13.10.2009) - абсолютно та-же история, то-есть я сейчас пытаюсь его установить....просит прокси....потом - "Тест прокси-сервера не удался"
прочитал...
MetaTrader 5 Client Terminal build 290
обрадовался. попробовал. не работает :(
при загрузке инсталятора проксю спросило, задал параметры - тест прошел успешно, инсталятор закачался и установился.
после инсталяции введенные при инсталяции параметры прокси не сохранились (не передались в терминал?) - пришлось вводить параметры заново.
Тест прокси в терминале не прошел ни в каком варианте, даже при указании сервера с 443 открытым портом
1. После установки терминала, он обновился без прокси до 290 билда? В текущий момент инсталлятор скачивает и разворачивает 286 билд, а не 290.
2. Если нажать далее и подождать, то счет также не открывается (это если у Вас 290 билд)?
3. У Вас есть под рукой MetaTrader 4 терминал? В нем прокси работает нормально?
Спасибо!
только что пробовал на 290, (родной сервер), протокол правда HTTP. Вроде все ОК...
Делал так:
1. Открыл лист с проксятнками - Fresh Proxy List.
2. Скопировал там первый попавшийся адрес - 74.213.166.67:80 (вроде как должен быть анонимный Канадский сервер, расположенный в Toronto).
3. Вставил его в диалог настройки и тестирования прокси у терминала.
4. Указал что протокол будет HTTP.
5. Логин и пасс ввел с потолка
6. Провел тестирование
В результате все ОК (терминал ответил что тест проксятника успешно пройден)
PS
Если убрать логин и пасс то тест окажется неудачным в любом случае...
Сокетные варианты (SOCKS4/SOCKS5) не пробовал, но удумаю они тоже должны работать если сервер верно указан и заполнены логин и пасс...
Удачи...
Попробовал и другие проксятник из списка, уже с реальными данными для авторизации.
Работает через раз, не знаю с чем это связано...
3. У Вас есть под рукой MetaTrader 4 терминал? В нем прокси работает нормально?
простите, забыл ответить.
четверка работает как положено - нет никаких проблем ни с проксями ни с обновлениями (я же писал уже что проблема скорее всего в переходе с открытого у нас порта 443 в четверке на закрытый 1950 в пятерке).