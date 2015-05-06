Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 3

Та-же проблема. 4-ка работает нормально.

На МТ4 работает нормально 

 

На МТ5 - проблемы:

 

 

К слову сказать, когда были одни из первых билдов, то все работало нормально (когда инсталяцию можно было загрузить целиком (~7Мб кажется), когда появился веб-загрузчик появились проблемы....

Подскажите что делать?   

 
Пардон перепутал....(mt5setup.exe - 15.33Mb - от 13.10.2009) - абсолютно та-же история, то-есть я сейчас пытаюсь его установить....просит прокси....потом - "Тест прокси-сервера не удался"

 
открыл счет в другом, нормально работающем пятерочном терминале, но при попытке логина на этот уже существующий счет (из под прокси) с явным указанием сервера с 443 портом mt5backup.metaquotes.net:443 логин тоже не прошел :(
 

прочитал...

Alexander  2010.06.28 19:01
MetaTrader 5 Client Terminal build 290
  1. Terminal: Исправлена работа с NTLM авторизацией при работе через прокси сервер.

обрадовался. попробовал. не работает :(

при загрузке инсталятора проксю спросило, задал параметры - тест прошел успешно, инсталятор закачался и установился.

после инсталяции введенные при инсталяции параметры прокси не сохранились (не передались в терминал?) - пришлось вводить параметры заново.
Тест прокси в терминале не прошел ни в каком варианте, даже при указании сервера с 443 открытым портом

Даже с указанием порта 443 сервер не пингуется

 
1. После установки терминала, он обновился без прокси до 290 билда? В текущий момент инсталлятор скачивает и разворачивает 286 билд, а не 290.

2. Если нажать далее и подождать, то счет также не открывается (это если у Вас 290 билд)?

3. У Вас есть под рукой MetaTrader 4 терминал? В нем прокси работает нормально?

Спасибо!

 
установился 286.

но както грустно это - написано что можно скачать 290 билд а устанавливается 286 ;)

[Удален]  
Странно, у меня нормально все обновилось с 286 до 290 (правда на родном терминале), для всех других ДЦ руками менял EXE и DLL...
[Удален]  

только что пробовал на 290, (родной сервер), протокол правда HTTP. Вроде все ОК...


Делал так:

1. Открыл лист с проксятнками - Fresh Proxy List.

2. Скопировал там первый попавшийся адрес - 74.213.166.67:80 (вроде как должен быть анонимный Канадский сервер, расположенный в Toronto).

3. Вставил его в диалог настройки и тестирования прокси у терминала.

4. Указал что протокол будет HTTP.

5. Логин и пасс ввел с потолка

6. Провел тестирование


В результате все ОК (терминал ответил что тест проксятника успешно пройден)

Good test for proxy in MT5

PS

Если убрать логин и пасс то тест окажется неудачным в любом случае...

Сокетные варианты (SOCKS4/SOCKS5) не пробовал, но удумаю они тоже должны работать если сервер верно указан и заполнены логин и пасс...


Удачи...

[Удален]  

Попробовал и другие проксятник из списка, уже с реальными данными для авторизации.

Работает через раз, не знаю с чем это связано...

 
простите, забыл ответить.

четверка работает как положено - нет никаких проблем ни с проксями ни с обновлениями (я же писал уже что проблема скорее всего в переходе с открытого у нас порта 443 в четверке на закрытый 1950 в пятерке).

