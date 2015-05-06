Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 6

Новый комментарий
 
IgorM:

этот баг на моей стороне или появился после нового билда?

Уже разбираемся.
 

перепост по просьбе с форума mql4.com

МТ4 и МТ5 не инсталируются на Win7 вообще https://www.mql5.com/ru/forum/142529

vertualfx:

Инсталяция доходит только до выбора наилучшей точки доступа. Тут все и останавливается. Ерунда полная. Старые версии работали намного лучше.

Поменяйте все взад.

vertualfx:
Спасибо за ответ. Да, у меня та же самай история как описано в ссылке. Буду ждать пока будет найдено решение. Пожалуйста сообщите.
МТ4 и МТ5 не инсталируются на Win7 вообще - MQL4 форум
  • www.mql5.com
МТ4 и МТ5 не инсталируются на Win7 вообще - MQL4 форум
 

попробовал опять установить МТ5 с помощью вэб-установщика, теперь на половине процесса загрузки останавливается:

 

может быть и на моей стороне проблемы - проверю попозже, но очень неудобно, что при нажатии кнопки "Отмена" доступен только выход,
сделайте доступными кнопку "Назад" - утомляет повторно вводить пароли и прокси

______________________ 

ура заработало! (с) билд 742 все ОК, работает и вэб-установщик и терминал из под прокси


 

 

 MetaQuotes лучшая поддержка пользователей, спасибо!!!

 
IgorM:

ура заработало! (с) билд 742 все ОК, работает и вэб-установщик и терминал из под прокси


Всем привет!

У меня до сих пор не работает. Только что скачал самую последнюю версию терминала с сайта МТ5, предварительно удалив все старые копии. При установке указываю proxy:80 без логина и пароля и все проходит, а при попытке соединиться с торговым сервером прокси не получается даже протестировать. Т.е. я нажимаю proxy -> Test и ничего не происходит (никакого результата вообще) - только слышен звук, выдаваемый Windows 7 при попытке нажатия кнопки до заполнения формы полностью. Такая же песня, если я в настройках прокси указываю свои корпоративные логин и пароль.

Помогите разобраться, пожалуйста!

Прилагаю скрины. Вот установка терминала из-под прокси:



Вот попытка протестировать прокси (кнопка Test НЕ нажимается):



А вот те же самые настройки в МТ4 - все прекрасно работает:


Надеюсь на Вашу помощь!

С уважением,

Programmer

 

Попросил товарища открыть мне демо-счет на Альпари, вбил настройки их сервера и логин и пароль, все также!

Кто-нибкудь, подскажите, почему у меня не нажимается кнопка "Тест" в настройках прокси??

 
Programmer:


Надеюсь на Вашу помощь!

С уважением,

Programmer

Попробуйте указать IP вместо имени.
 
alexvd:
Попробуйте указать IP вместо имени.


Приветствую!

Спасибо за быстрый ответ. Я попробовал - не получается. Кнопка тест все равно не нажимается, только слышен виндусовский звук "ding".

Вот скиншот:

ъ



В чем еще может проблема?!

С уважением,

Programmer

 
Programmer:


Приветствую!

Спасибо за быстрый ответ. Я попробовал - не получается. Кнопка тест все равно не нажимается, только слышен виндусовский звук "ding".

Вот скиншот:

ъ



В чем еще может проблема?!

С уважением,

Programmer


Настройки IP:Port точно правильные? У вас прокси на 80 порту (как на предыдущих скринах) или на 443?

Давайте с начала.

Какая ОС? УАК включен? Какие настройки брандмауера, пробовали отключать брандмауер? Есть ли антивирусное ПО, пробовали отключать? Есть ли какая-либо фильтрация IP траффика?

 

Вот настройки при загрузке териманал для установки:



Как видим, все работает:


 

А вот те же самые настройки при настройке прокси.

Кнопка "Тест" НЕ нажимается - т.е. дело не в настройках прокси / файерволле / IP адресах - просто-напросто не нажимается кнопка.

(посмотрите мой след пост - там описано подробнее)



1234567
Новый комментарий