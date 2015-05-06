Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
этот баг на моей стороне или появился после нового билда?
перепост по просьбе с форума mql4.com
МТ4 и МТ5 не инсталируются на Win7 вообще https://www.mql5.com/ru/forum/142529
Инсталяция доходит только до выбора наилучшей точки доступа. Тут все и останавливается. Ерунда полная. Старые версии работали намного лучше.
Поменяйте все взад.
Спасибо за ответ. Да, у меня та же самай история как описано в ссылке. Буду ждать пока будет найдено решение. Пожалуйста сообщите.
попробовал опять установить МТ5 с помощью вэб-установщика, теперь на половине процесса загрузки останавливается:
может быть и на моей стороне проблемы - проверю попозже, но очень неудобно, что при нажатии кнопки "Отмена" доступен только выход,
сделайте доступными кнопку "Назад" - утомляет повторно вводить пароли и прокси
______________________
ура заработало! (с) билд 742 все ОК, работает и вэб-установщик и терминал из под прокси
MetaQuotes лучшая поддержка пользователей, спасибо!!!
ура заработало! (с) билд 742 все ОК, работает и вэб-установщик и терминал из под прокси
Всем привет!
У меня до сих пор не работает. Только что скачал самую последнюю версию терминала с сайта МТ5, предварительно удалив все старые копии. При установке указываю proxy:80 без логина и пароля и все проходит, а при попытке соединиться с торговым сервером прокси не получается даже протестировать. Т.е. я нажимаю proxy -> Test и ничего не происходит (никакого результата вообще) - только слышен звук, выдаваемый Windows 7 при попытке нажатия кнопки до заполнения формы полностью. Такая же песня, если я в настройках прокси указываю свои корпоративные логин и пароль.
Помогите разобраться, пожалуйста!
Прилагаю скрины. Вот установка терминала из-под прокси:
Вот попытка протестировать прокси (кнопка Test НЕ нажимается):
А вот те же самые настройки в МТ4 - все прекрасно работает:
Надеюсь на Вашу помощь!
С уважением,
Programmer
Попросил товарища открыть мне демо-счет на Альпари, вбил настройки их сервера и логин и пароль, все также!
Кто-нибкудь, подскажите, почему у меня не нажимается кнопка "Тест" в настройках прокси??
Надеюсь на Вашу помощь!
С уважением,
Programmer
Попробуйте указать IP вместо имени.
Приветствую!
Спасибо за быстрый ответ. Я попробовал - не получается. Кнопка тест все равно не нажимается, только слышен виндусовский звук "ding".
Вот скиншот:
ъ
В чем еще может проблема?!
С уважением,
Programmer
Приветствую!
Спасибо за быстрый ответ. Я попробовал - не получается. Кнопка тест все равно не нажимается, только слышен виндусовский звук "ding".
Вот скиншот:
ъ
В чем еще может проблема?!
С уважением,
Programmer
Настройки IP:Port точно правильные? У вас прокси на 80 порту (как на предыдущих скринах) или на 443?
Давайте с начала.
Какая ОС? УАК включен? Какие настройки брандмауера, пробовали отключать брандмауер? Есть ли антивирусное ПО, пробовали отключать? Есть ли какая-либо фильтрация IP траффика?
Вот настройки при загрузке териманал для установки:
Как видим, все работает:
А вот те же самые настройки при настройке прокси.
Кнопка "Тест" НЕ нажимается - т.е. дело не в настройках прокси / файерволле / IP адресах - просто-напросто не нажимается кнопка.
(посмотрите мой след пост - там описано подробнее)