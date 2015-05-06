Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 5
Если тут не получится решить проблему, то обратитесь в сервисдеск - будем разбираться.
Приведите логи с терминала, пожалуйста.
проверил работу 730 билда из под "корпоративной прокси"- все работает!
огромное спасибо!!!
но перестал работать из под прокси веб-установщик https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe , раньше работал, теперь вот так:
да все как и раньше, но сам процесс загрузки не начинается - установщик ничего не пишет, "тока кружок крутится", пробовал несколько раз
вот приатачил скрины
этот баг на моей стороне или появился после нового билда?