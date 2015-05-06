Как достучаться к серверу из под корпоративной прокси? - страница 5

А прокси правильно прописали в настройках терминала?
 
Renat:А прокси правильно прописали в настройках терминала?
один в один как в МТ4, но повторяю - МТ4 работает без проблем, а МТ5 даже тест прокси не проходит, да кстати - веб-установщик загрузил и установил терминал без проблем
 
Приведите логи с терминала, пожалуйста.

Если тут не получится решить проблему, то обратитесь в сервисдеск - будем разбираться.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Renat:
Приведите логи с терминала, пожалуйста.

Если тут не получится решить проблему, то обратитесь в сервисдеск - будем разбираться.
ОК, постараюсь в ближайшее время выложить логи
 
написал в сервисдеск: #504573 | 2012.09.24 10:43
прошло два месяца после обращения в сервисдеск, по видимому не до "корпоративных прокси"...
проверил работу 730 билда из под "корпоративной прокси"- все работает!

огромное спасибо!!!

но перестал работать из под прокси веб-установщик https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe , раньше работал, теперь вот так:

 

 
А что пишет веб установщик? Показывает ли окно заполнения настроек прокси?
 
Renat:А что пишет веб установщик? Показывает ли окно заполнения настроек прокси?

да все как и раньше, но сам процесс загрузки не начинается - установщик ничего не пишет, "тока кружок крутится", пробовал несколько раз

вот приатачил скрины 

proxy.zip  204 kb
 
IgorM: перестал работать из под прокси веб-установщик https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe , раньше работал

этот баг на моей стороне или появился после нового билда?

