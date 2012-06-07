Automated Trading Championship 2010 - страница 42
После обновления 64-разрядной версии терминала на вкладке 'Эксперты' появляются вот такие сообщения:
2010.09.09 23:07:16 MQL5 EX5 has been compiled with a previous version of the compiler, so it may generate an access violation error. Please recompile it.Тестовый эксперт работает нормально, также индикаторы, скрипты. Как узнать, к какому файлу относится сообщение ?
На моем демо-счете (672902), который мне дали при регистрации на чемпионате, всего 6 валютных пар: forex - major.
Советник у меня мультивалютный. Как протестировать на всех 12 парах???
Это понятно, что в crosses, но у меня нет crosses
У меня присутствует только forex - major - (список из 6 пар EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDJPY USDCAD)
Выберите в Обзоре рынка "Показать все"
Наверно такой вопрос уже задавали здесь много раз. Но всё таки рискну и задам опять. По правилам чемпионата максимальный размер сделок - 5 лотов с шагом 0.1 лота на каждый ордер. Допустим у меня позиция в 15 лотов. Можно ли её закрыть одним махом, или это превысит максимальный размер ордера. Если нельзя закрыть одним махом, то можно ли послать 3 ордера в 5 лотов каждый один за другим? Практически это будет то же закрытие одним махом, только отдельными ордерами.
После прикрепления эксперта к графику, он стал выдавать ошибку Array out range и удалялся с графика. Раньше такого не наблюдалось. После анализа, нашёл где ошибка:
CopyOpen(_Symbol,PERIOD_D1,0,Bars(_Symbol, PERIOD_D1),OpenD1);
OpenD1[Bars(_Symbol, PERIOD_D1)-1]
Сейчас же пришлось исправить вторую строку на
OpenD1[0]
Вопрос к разработчикам:
Произошли какие-то изменения в синтаксисе языка? Почему спрашиваю, потому что раньше подобная ошибка появлялась, когда я писал в коде OpenD1[0], а сейчас всё наоборот. К сожалению, не заметил, с какого билда произошли изменения.
В связи с этим второй вопрос: если я не заменю эксперта, выставленного на чемпионат, будет ли он дисквалифицирован? Тестер ошибок не находит, ошибка появляется только после того, как эксперт начинает торговать.
