Dimka-novitsek:

Ниприлажу голову, что теперь делать? 

Для начала сформулировать свой вопрос более чётко. Совсем не понятно, что там за проблема на этот раз. ))
 

А у вас исчерпывающий классный ответ! Я просто сразу его не видел. Я всю функцию советника он тик , все что  внутри {}  перенес в функцию OnInit() советника ,,выходные,, и компиляция не произошла.

Потому что там этот нилепый ретурн торчал. 

Dimka-novitsek:
Что за файл Выходные уу.mq5? В нём есть функция initGraph() ?
 
Работает!! !  Во всяком случае, теперь можно смотреть, чему графика не закрашиваеца. И принты-алерты пишетт.. 
 
Это название советника, специально для отладки на выходные. У него все в функции(т.е. правильно говоря все-все, все вычисления) в OnInit-е, видно графику. Спасибо!! Пока неразрешимых проблем нет. 
 
ЧУДЕСА!!!  Я кидаю советника на график. Он рисует- чирез 3-4 секунды помигивая все (не все) отрисовывает и через 10 секунд... ИСЧЕЗАЕТ!! Исчезает с графика! Я даже не прошу помощи, там грандиозный код на 5483 строки, просто удивительно!
 
Перезагружу комп, че-то это не то...  Не может так быть!
 
Dimka-novitsek:
ЧУДЕСА!!!  Я кидаю советника на график. Он рисует- чирез 3-4 секунды помигивая все отрисовывает и через 10 секунд... ИСЧЕЗАЕТ!! Исчезает с графика! Я даже не прошу помощи, там грандиозный код на 5483 строки, просто удивительно!
УЖАС!!! А что в журнал выводится при ИСЧЕЗАНИИ?!
 
2012.09.29 19:03:09 Выходные уу (GBPUSD,H1) array out of range in 'Выходные уу.mq5' (4873,19)- слова непонятные..
 

Комп очень тормозит..

А, массив..  Все равно не понял.  Это последнее сообщение в журнал. 

