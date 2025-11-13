Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 132

Николай Никитюк #:

     Здравствуйте! 2023.06.22_03:47 GMT+3. Прикрепляю файл черновика статьи и 8 картинок. 

<черновик статьи-план и 8 картинок в аттаче удалил модератор>

Вот совет -


Заинтриговали, жду эту статью!
 
Здравствуйте! Пишу модераторам. При попытке отправить недоделанную статью на проверку получил ответ:  Article volume of 4.4 pages is too low . 2023.06.25_15:47 GMT+3.
 
Недоделанную статью не нужно отправлять на проверку. Черновик статьи и так виден тем, кто ответственен за публикации статей. Написали черновик и сообщили сюда, что черновик готов. Думаю, этого вполне достаточно. А обсуждения во Вашему черновику будут в комментариях к статье - Вы их увидите.

 

     Здравствуйте! 2023.07.02_00:18 GMT+3. Что-то не видно комментариев к статье. Я не пойму что мне делать когда нет комментариев. Вроде бы (я не переводил с английского) статья по количеству страниц маловата. Хотя, я не считаю, что, если добавить в статью воды, -- будет интересней. Можно правда расписать ещё торговлю от отката и на пробой для бычьего тренда. Но это будет интересно людям, у которых слабое воображение на плоскости. Если модераторы напишут, -- распиши ещё бычий тренд, я сделаю это. 

     Может модераторы пошли в торговую академию Половицкого изучать волновой анализ? Мне остаётся только догадываться. Надеюсь, я дождусь ответа. 00:34 GMT+3. 

     

 
Сделайте в районе 8-ми страниц хотя бы.

 
Статью увидел, посмотрю.

Картинки крупноваты, конечно. 

Ну и статья общего плана.

 
Написал в комментариях

https://www.mql5.com/ru/articles/12848/comments

 
Еще написал в https://www.mql5.com/ru/articles/12848/comments#comment_48172405

Вы не отвечаете

 
     Здравствуйте! 2023.08.12_3:23 GMT+3. Пишу модераторам. Мне не отвечает Рашид Умаров. Я писал ему личное сообщение с вопросами о моей статье. Это было 8 августа. Он мне написал что статью мою опубликуют на каком-то другом ресурсе. Когда опубликуют, на каком ресурсе? А оплата? Мне ничего не заплатят? Мне нужна определённость. Да или нет. Кто мне ответит? Жду ответа. 3:30 GMT+3.
