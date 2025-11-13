Заинтриговали, жду эту статью!

Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте! 2023.06.22_03:47 GMT+3. Прикрепляю файл черновика статьи и 8 картинок.
<черновик статьи-план и 8 картинок в аттаче удалил модератор>
Вот совет -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пиши и зарабатывай на MQL5
Dmitry Fedoseev, 2023.06.22 02:59
Не так надо. Создайте статью (Статьи - Новая статья) и там пишите план, черновик.
Здравствуйте! Пишу модераторам. При попытке отправить недоделанную статью на проверку получил ответ: Article volume of 4.4 pages is too low . 2023.06.25_15:47 GMT+3.
Недоделанную статью не нужно отправлять на проверку. Черновик статьи и так виден тем, кто ответственен за публикации статей. Написали черновик и сообщили сюда, что черновик готов. Думаю, этого вполне достаточно. А обсуждения во Вашему черновику будут в комментариях к статье - Вы их увидите.
Здравствуйте! 2023.07.02_00:18 GMT+3. Что-то не видно комментариев к статье. Я не пойму что мне делать когда нет комментариев. Вроде бы (я не переводил с английского) статья по количеству страниц маловата. Хотя, я не считаю, что, если добавить в статью воды, -- будет интересней. Можно правда расписать ещё торговлю от отката и на пробой для бычьего тренда. Но это будет интересно людям, у которых слабое воображение на плоскости. Если модераторы напишут, -- распиши ещё бычий тренд, я сделаю это.
Может модераторы пошли в торговую академию Половицкого изучать волновой анализ? Мне остаётся только догадываться. Надеюсь, я дождусь ответа. 00:34 GMT+3.
Здравствуйте! 2023.07.02_00:18 GMT+3. Что-то не видно комментариев к статье. Я не пойму что мне делать когда нет комментариев. Вроде бы (я не переводил с английского) статья по количеству страниц маловата. Хотя, я не считаю, что, если добавить в статью воды, -- будет интересней. Можно правда расписать ещё торговлю от отката и на пробой для бычьего тренда. Но это будет интересно людям, у которых слабое воображение на плоскости. Если модераторы напишут, -- распиши ещё бычий тренд, я сделаю это.
Может модераторы пошли в торговую академию Половицкого изучать волновой анализ? Мне остаётся только догадываться. Надеюсь, я дождусь ответа. 00:34 GMT+3.
Сделайте в районе 8-ми страниц хотя бы.
Здравствуйте! 2023.07.02_00:18 GMT+3. Что-то не видно комментариев к статье. Я не пойму что мне делать когда нет комментариев.
Статью увидел, посмотрю.
Картинки крупноваты, конечно.
Ну и статья общего плана.
Статью увидел, посмотрю.
Картинки крупноваты, конечно.
Ну и статья общего плана.
Написал в комментариях
https://www.mql5.com/ru/articles/12848/comments
Написал в комментариях
https://www.mql5.com/ru/articles/12848/comments
Еще написал в https://www.mql5.com/ru/articles/12848/comments#comment_48172405
Вы не отвечаете