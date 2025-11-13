Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 126

Dmitriy Skub:

Вообще, было бы интересно. В том случае, если это законченное решение.

Вы сами то используете КэтБуст?

А что значит "законченное решение"? Тут вопрос в предикторах - что не жалко засветить :) Поэтому, сомневаюсь, что модели будут из коробки прибыльными. А вот сам подход планировал показать.

CatBoost - пробую использовать, как раз выявил с помощью него проблемы с синхронизацией истории, теперь вношу правки в предикторы, что бы нивелировать эту проблему. Его преимущество для меня - быстрое создание большого числа торговых моделей.

 
Понято)
 

Добрый день!

Пишу сюда, потому что на моё сообщение от 21 ноября 2019 года не получил ответа.

Вот есть страничка, на которой я разрабатывал тестовые функции.

А вот код в штатной поставке терминала МТ5, который можно найти в папке \MQL5\Experts\Examples\Math 3D\:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Functions.mqh |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- custom function y=f(x,y)
typedef double(*MathFunction)(double, double);
//--- Math functions list
enum EnFunctionType
  {
   Chomolungma=1,
   ClimberDream=2,
   Granite=3,
   Hedgehog=4,
   Hill=5,
   Josephine=6,
   Screw=7,
   DoubleScrew=8,
   MultyExtremalScrew=9,
   Sink=10,
   Skin=11,
   Trapfall=12,
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Returns a pointer to a function by its type from FunctionType   |
//+------------------------------------------------------------------+
MathFunction GetMathFunction(EnFunctionType type)
  {
   MathFunction function=ClimberDreamFunction;
   switch(type)
     {
      case  Chomolungma:
         function=ChomolungmaFunction;
         break;
      case  ClimberDream:
         function=ClimberDreamFunction;
         break;
      case  Granite:
         function=GraniteFunction;
         break;
      case  Hedgehog:
         function=HedgehogFunction;
         break;
      case  Hill:
         function=HillFunction;
         break;
      case  Josephine:
         function=JosephineFunction;
         break;
      case  Screw:
         function=ScrewFunction;
         break;
      case  DoubleScrew:
         function=DoubleScrewFunction;
         break;
      case  MultyExtremalScrew:
         function=MultyExtremalScrewFunction;
         break;
      case  Sink:
         function=SinkFunction;
         break;
      case  Skin:
         function=SkinFunction;
         break;
      case  Trapfall:
         function=TrapfallFunction;
         break;
     }
   return(function);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Chomolungma                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
double ChomolungmaFunction(double x, double y)
  {
   double a= MathCos(x*x)+MathCos(y*y);
   double b= MathPow(MathCos(5*x*y), 5);
   double c=1.0/MathPow(2, b);
//--- calculate result
   double res=a-c;
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function ClimberDream                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double ClimberDreamFunction(double x, double y)
  {
   double a= MathSin(MathSqrt(MathAbs(x - 1.3) + MathAbs(y)));
   double b= MathCos(MathSqrt(MathAbs(MathSin(x))) + MathSqrt(MathAbs(MathSin(y))));
   double f=a+b;
//--- calculate result
   double res=MathPow(f, 4);
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Granite                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double GraniteFunction(double x, double y)
  {
   double a= MathPow(MathSin(MathSqrt(MathAbs(x)+MathAbs(y))), 2);
   double b= MathPow(MathCos(MathSqrt(MathAbs(x)+MathAbs(y))), 2);
//--- calculate result
   double res=a*b;
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Hedgehog                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
double HedgehogFunction(double x, double y)
  {
   double a1=MathSin(MathSqrt(MathAbs(x-2)+MathAbs(y)));
   double a2=MathCos(MathSqrt(MathAbs(MathSin(x)))+MathSqrt(MathAbs(MathSin(y))));
//--- calculate result
   double res=a1+a2;
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Hill                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
double HillFunction(double x, double y)
  {
//--- calculate result
   double res=MathExp(-x*x-y*y);
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Josephine                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
double JosephineFunction(double x, double y)
  {
   double a= MathSin(MathPow(MathAbs(x)+MathAbs(y), 0.5));
   double b= MathCos(MathPow(MathAbs(x), 0.5)+MathPow(MathAbs(y), 0.5));
//--- calculate function
   double res=a+b;
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Screw                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double ScrewFunction(double x, double y)
  {
   double a=(y==0)?0:((x*y<0)?MathArctan(x/y):MathArctan(x/y)+M_PI);
   double b=x*x+y*y;
   double f=MathSin(b+a);
//--- calculate result
   double  res=(f*f);
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function DoubleScrew                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
double DoubleScrewFunction(double x, double y)
  {
   double a=(y==0)?0:((x*y<0)?MathArctan(x/y):MathArctan(x/y)+M_PI);
   double b=x*x+y*y;
   double res1=MathCos(b/2+a*3);
   res1=((res1*res1)/sqrt(b+1)-0.2);
   double res2=MathCos(b/2-a*3);
   res2=((res2*res2)/sqrt(b+1)-0.2);
   double f=fmax(res1, res2);
//--- calculate result
   double    res=(f>0)?f:0;
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function MultyExtremalScrew                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double MultyExtremalScrewFunction(double x, double y)
  {
   double a=(y==0)?0:((x*y<0)?MathArctan(x/y):MathArctan(x/y)+M_PI);
   double b=x*x+y*y;
   double res1=MathCos(b/2+a*3);
   res1=((res1*res1)/sqrt(b+1)-0.2);
   double res2=MathCos(b/2-a*3);
   res2=((res2*res2)/sqrt(b+1)-0.2);
//--- calculate function
   double res=fmin(res1, res2);
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Sink                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
double SinkFunction(double x, double y)
  {
   static double   k=5.0;
   static double   p=6.0;
//--- calculate result
   double     res=MathSin(x*x+y*y)+k*MathExp(-p*x*x-p*y*y);
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Skin                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
double SkinFunction(double x, double y)
  {
   double a1=2*x*x;
   double a2=2*y*y;
   double b1=MathCos(a1)-1.1;
   b1=b1*b1;
   double c1=MathSin(0.5*x)-1.2;
   c1=c1*c1;
   double d1=MathCos(a2)-1.1;
   d1=d1*d1;
   double e1=MathSin(0.5*y)-1.2;
   e1=e1*e1;
//--- calculate result
   double res=b1+c1-d1+e1;
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function Trapfall                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
double TrapfallFunction(double x, double y)
  {
   double a1=MathSqrt(MathAbs(MathSin(x-1.0)));
   double b1=MathSqrt(MathAbs(MathSin(y+2.0)));
//--- calculate result
   double     res=-MathSqrt(MathAbs(MathSin(MathSin(a1+b1))));
   return(res);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

@Rashid Umarov, как можете прокомментировать ситуацию? Настоящий автор функций не указан, вместо этого используется копирайт MetaQuotes Software Corp, гонорар не выплачен.

Пункт 4.6 условий использования https://www.mql5.com/, с которым я согласился публикуя свои материалы, не даёт права компании MetaQoutes использовать эти материалы без указания автора.

Можно опубликовать статью на тему тестовых функций?
 

Здравствуйте, Андрей.

Извиняюсь что не заметили вашего сообщения еще год назад.

В нашем тестовом примере Math 3D использованы ранее созданные нами коды, которые были опубликованы в 2011 году на форуме в ветке MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization. Кроме того в него вошли еще и коды из постов от Vladimir Gomonov:

  1. Screw  #6
  2. DoubleScrew   #10
  3. MultiExtremalDoubleScrew #12 

Мы использовали эти формулы для того чтобы показать 3D функционал языка MQL5 в связке с возможностями тестера. Сами формулы не патентуются, поэтому здесь нет никакого нарушения.

Можно было взять готовые формулы из интернета, например:

  1. https://www.quora.com/Which-function-gives-the-best-looking-graph-of-all
  2. https://www.geogebra.org/m/YxhG5BEJ
  3. https://mzrg.com/math/graphs.shtml
  4. https://veusz.github.io/examples3d/
  5. https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Tutorials%2FSMathStudioGraphs2%263DExamples.pdf
  6. https://www.benjoffe.com/code/tools/functions3d/examples


Но мы решили использовать уже приведенные на нашем форуме формулы и коды. Это логично и не нарушает чьи-либо права. Мы сохранили имена функций, не стали ничего менять, так как они показались нам удачными.

Мы ценим ваше участие в MQL5.community (и статью помним -Генетические алгоритмы - это просто!), и выражаем Вам нашу благодарность. Андрей.

Andrey Dik:
Можно опубликовать статью на тему тестовых функций?

Да, конечно. Создайте черновик, дайте мне ссылку для просмотра Плана, пожалуйста

 
Rashid Umarov:

Здравствуйте, Андрей.

Извиняюсь что не заметили вашего сообщения еще год назад.

В нашем тестовом примере Math 3D использованы ранее созданные нами коды, которые были опубликованы в 2011 году на форуме в ветке MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization. Кроме того в него вошли еще и коды из постов от Vladimir Gomonov:

  1. Screw  #6
  2. DoubleScrew   #10
  3. MultiExtremalDoubleScrew #12 

в первом посте Рената представлены коды из моей ветки, в которых указан автор, поэтому тогда у меня не было вопросов, но в кодах штатной поставки терминала упоминание автора уже исчезло, собственно этот факт я и озвучил.

спасибо за добрые слова, Рашид, вопрос снят.

//Skin http://forum.mql4.com/ru/24163/page2

//(-5..5)

//MAX(-3.315699;-3.072485)= 14.0606 одна точка

//MIN(3.07021;3.315935)= -4.3182 одна точкаdouble OnTester()

//Особенности:

//Хотя и не имеет недифференцируемых экстремумов это одна из самых сложных для алгоритмов оптимизации функция, 

//в частности, представляет серьезную проблему для классического ГА из за многих локальных "пологих" экстремумов,

// окрестности которых слабо изменяются в месте со значительным изменением значений переменных. 

//Моё (http://www.mql4.com/ru/users/joo) ИМХО: часто похожие функции встречаются в задачах оптимизации ТС и представляют проблему 

//ручного отбора из множества решений оптимальных параметров.

//Много "гладких" локальных Мах и Min, имеет только по одному глобальному Max и Min.


Rashid Umarov:

Да, конечно. Создайте черновик, дайте мне ссылку для просмотра Плана, пожалуйста

спасибо, внёс пункт в свой ежедневник. включу как естественное дополнение в серию статей об оптимизации,  которая пишется в данный момент полным ходом.

 
Rashid Umarov:

Да, конечно.  Статьи по применению машинного обчения в трейдинге приветствуются.

Пишите, пожалуйста.

Я почти закончил статью - осталось оформить. Но вижу, что опубликовали стать про CatBoost , поэтому хочу уточнить, будет ли опубликована моя статья?

Aleksey Vyazmikin:

Я почти закончил статью - осталось оформить. Но вижу, что опубликовали стать про CatBoost , поэтому хочу уточнить, будет ли опубликована моя статья?

А разве у вас такая же тема?

