Вообще, было бы интересно. В том случае, если это законченное решение.
Вы сами то используете КэтБуст?
А что значит "законченное решение"? Тут вопрос в предикторах - что не жалко засветить :) Поэтому, сомневаюсь, что модели будут из коробки прибыльными. А вот сам подход планировал показать.
CatBoost - пробую использовать, как раз выявил с помощью него проблемы с синхронизацией истории, теперь вношу правки в предикторы, что бы нивелировать эту проблему. Его преимущество для меня - быстрое создание большого числа торговых моделей.
Добрый день!
Пишу сюда, потому что на моё сообщение от 21 ноября 2019 года не получил ответа.
Вот есть страничка, на которой я разрабатывал тестовые функции.
А вот код в штатной поставке терминала МТ5, который можно найти в папке \MQL5\Experts\Examples\Math 3D\:
@Rashid Umarov, как можете прокомментировать ситуацию? Настоящий автор функций не указан, вместо этого используется копирайт MetaQuotes Software Corp, гонорар не выплачен.
Пункт 4.6 условий использования https://www.mql5.com/, с которым я согласился публикуя свои материалы, не даёт права компании MetaQoutes использовать эти материалы без указания автора.
Здравствуйте, Андрей.
Извиняюсь что не заметили вашего сообщения еще год назад.
В нашем тестовом примере Math 3D использованы ранее созданные нами коды, которые были опубликованы в 2011 году на форуме в ветке MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization. Кроме того в него вошли еще и коды из постов от Vladimir Gomonov:
Мы использовали эти формулы для того чтобы показать 3D функционал языка MQL5 в связке с возможностями тестера. Сами формулы не патентуются, поэтому здесь нет никакого нарушения.
Можно было взять готовые формулы из интернета, например:
Но мы решили использовать уже приведенные на нашем форуме формулы и коды. Это логично и не нарушает чьи-либо права. Мы сохранили имена функций, не стали ничего менять, так как они показались нам удачными.
Мы ценим ваше участие в MQL5.community (и статью помним -Генетические алгоритмы - это просто!), и выражаем Вам нашу благодарность. Андрей.
Можно опубликовать статью на тему тестовых функций?
Да, конечно. Создайте черновик, дайте мне ссылку для просмотра Плана, пожалуйста
в первом посте Рената представлены коды из моей ветки, в которых указан автор, поэтому тогда у меня не было вопросов, но в кодах штатной поставки терминала упоминание автора уже исчезло, собственно этот факт я и озвучил.
спасибо за добрые слова, Рашид, вопрос снят.
//Skin http://forum.mql4.com/ru/24163/page2
//(-5..5)
//MAX(-3.315699;-3.072485)= 14.0606 одна точка
//MIN(3.07021;3.315935)= -4.3182 одна точкаdouble OnTester()
//Особенности:
//Хотя и не имеет недифференцируемых экстремумов это одна из самых сложных для алгоритмов оптимизации функция,
//в частности, представляет серьезную проблему для классического ГА из за многих локальных "пологих" экстремумов,
// окрестности которых слабо изменяются в месте со значительным изменением значений переменных.
//Моё (http://www.mql4.com/ru/users/joo) ИМХО: часто похожие функции встречаются в задачах оптимизации ТС и представляют проблему
//ручного отбора из множества решений оптимальных параметров.
//Много "гладких" локальных Мах и Min, имеет только по одному глобальному Max и Min.
Да, конечно. Создайте черновик, дайте мне ссылку для просмотра Плана, пожалуйста
спасибо, внёс пункт в свой ежедневник. включу как естественное дополнение в серию статей об оптимизации, которая пишется в данный момент полным ходом.
Да, конечно. Статьи по применению машинного обчения в трейдинге приветствуются.
Пишите, пожалуйста.
Я почти закончил статью - осталось оформить. Но вижу, что опубликовали стать про CatBoost , поэтому хочу уточнить, будет ли опубликована моя статья?
Я почти закончил статью - осталось оформить. Но вижу, что опубликовали стать про CatBoost , поэтому хочу уточнить, будет ли опубликована моя статья?
А разве у вас такая же тема?