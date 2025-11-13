Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 142
Да, просто если она будет слишком специфичной, то переводить на другие языки не будем.
Отправил, вроде, судя по статусу, но высвечивается ошибка:
Ошибка при отправке запроса на проверку орфографии: Internal Server Error
Правильно ли я понимаю, что для всех параграфов должно быть указано 'text-align:justify'?
Посмотрел несколько уже опубликованых статей.
Поэтому у меня вопрос: justify или не justify? Как лучше?
@Rashid, есть идея написания не большого цикла статей про эмуляцию опционов на любой базовый актив (даже синтетический) с реализацией на ООП MQL5.
Если интересно, то зашлю ссылку на содержание.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Скрытые марковские модели в торговых системах на машинном обучении"
fxsaber, 2025.05.12 10:01
Просьба сделать стандартом публикацию и соответствующих tst-файлов выложенных в статьях результатов бэктестов. Спасибо.
Это общая просьба - для всех будущих статей на ресурсе.
Dmitriy Skub
@Rashid Umarov, есть идея написания не большого цикла статей про эмуляцию опционов на любой базовый актив (даже синтетический) с реализацией на ООП MQL5.
Если интересно, то зашлю ссылку на содержание.
Пропустил, был в отпуске.
Тема интересная, дайте больше - в личку.
Это общая просьба - для всех будущих статей на ресурсе.
Вспомнил, что к статье прикреплен бот. Этого недостаточно, зачем нужны tst файлы?наверное вы их можете получить после тестирования
Чтобы не возиться с воспроизведением. Сразу в Тестере открыл tst-файл и смотришь.
В разных дц разные условия. Не понимаю смысл. Например, в приведенной статье тестировалось на плохих условиях. Или через tst файл это учитывается? не юзал их.И там зашита рандомная модель просто для примера, которые можно и нужно обучать пачками, выбирать.
Пользователь открывает tst-файл и видит все сделки прохода и входные параметры, которые соответствовали статье.