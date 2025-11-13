Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 142

Новый комментарий
 
Rashid Umarov #:

Да, просто если она будет слишком специфичной, то переводить на другие языки не будем.

Отправил, вроде, судя по статусу, но высвечивается ошибка:

Ошибка при отправке запроса на проверку орфографии: Internal Server Error

Сегодня вообще какие-то проблемы с сайтом, даже внешние сервисы мониторинга жалуются на его недоступность.
 

Правильно ли я понимаю, что для всех параграфов должно быть указано 'text-align:justify'?


Посмотрел несколько уже опубликованых статей.

Поэтому у меня вопрос: justify или не justify? Как лучше?

 

@Rashid, есть идея написания не большого цикла статей про эмуляцию опционов на любой базовый актив (даже синтетический) с реализацией на ООП MQL5.

Если интересно, то зашлю ссылку на содержание.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Скрытые марковские модели в торговых системах на машинном обучении"

fxsaber, 2025.05.12 10:01

Просьба сделать стандартом публикацию и соответствующих tst-файлов выложенных в статьях результатов бэктестов. Спасибо.

Это общая просьба - для всех будущих статей на ресурсе.

 
Dmitriy Skub

@Rashid Umarov, есть идея написания не большого цикла статей про эмуляцию опционов на любой базовый актив (даже синтетический) с реализацией на ООП MQL5.

Если интересно, то зашлю ссылку на содержание.

 
Dmitriy Skub #:
Dmitriy Skub

@Rashid Umarov, есть идея написания не большого цикла статей про эмуляцию опционов на любой базовый актив (даже синтетический) с реализацией на ООП MQL5.

Если интересно, то зашлю ссылку на содержание.

Пропустил, был в отпуске.

Тема интересная, дайте больше - в личку.

[Удален]  
fxsaber #:

Это общая просьба - для всех будущих статей на ресурсе.

Вспомнил, что к статье прикреплен бот. Этого недостаточно, зачем нужны tst файлы?

наверное вы их можете получить после тестирования
 
Maxim Dmitrievsky #:

Вспомнил, что к статье прикреплен бот. Этого недостаточно, зачем нужны tst файлы?

наверное вы их можете получить после тестирования

Чтобы не возиться с воспроизведением. Сразу в Тестере открыл tst-файл и смотришь.

[Удален]  
fxsaber #:

Чтобы не возиться с воспроизведением. Сразу в Тестере открыл tst-файл и смотришь.

В разных дц разные условия. Не понимаю смысл. Например, в приведенной статье тестировалось на плохих условиях. Или через tst файл это учитывается? не юзал их.

И там зашита рандомная модель просто для примера, которые можно и нужно обучать пачками, выбирать.
 
Maxim Dmitrievsky #:

В разных дц разные условия. Не понимаю смысл. Например, в приведенной статье тестировалось на плохих условиях. Или через tst файл это учитывается? не юзал их.

И там зашита рандомная модель просто для примера, которые можно и нужно обучать пачками, выбирать.

Пользователь открывает tst-файл и видит все сделки прохода и входные параметры, которые соответствовали статье.

1...135136137138139140141142143144
Новый комментарий