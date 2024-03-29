MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, теперь когда эйфория стала спадать, позволю немного по критиканствовать.
При изменении угла обзора 3D график убегает в небытие, вместо того чтоб автоматически центроваться.
Это можно было бы назвать фичей,если бы выводить можно былоб графики любых размеров, тогда да, для более детального рассмотрения какого-то участка наверно такая фича нужна былаб. Но на данный момент я вижу что при любых значениях поля параметров 3D график выводится в одинаковый размер.
А значит убегание графика за границу видимости можно рассматривать только как баг.
Помнится, кто-то хотел многамнога локальных екстремумов. Получите-распишитесь... :-)
При изменении угла обзора 3D график убегает в небытие, вместо того чтоб автоматически центроваться.
Изменение угла обзора регулируется клавишами Home и PageUp.
Я не сразу нашёл. Мышкой никак.
Изменение угла обзора регулируется клавишами Home и PageUp.
Я не сразу нашёл. Мышкой никак.
Ага нашёл, Home -угол больше PageUp угол меньше, соответственно End право, PageDown влево.
А я сдуру клавиши со стрелками стрелки канифолил :о)
Наверно нужно поменять управление. На стрелки завести функционал Home,PageUp,End,PageDown
Ухты, уровень моря поднимается :о), теперь можно ноев потоп устроить.
надо бы по завершении анотацию прописать. Видимо много нового(непривычного) будет.
Снизу тоже прикольно глянуть иногда.
Здравствуйте!
Не могли бы вы сделать обычную визуализацию как в MT4?
Следующий этап - возможность создавать трёхмерные индикаторы. Ждёмс.
Раз уж сотворили такой движок, грех его держать взаперти только в тестере. Должон работать на всех фронтах!
Изменение угла обзора регулируется клавишами Home и PageUp.
Я не сразу нашёл. Мышкой никак.