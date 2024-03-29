MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization - страница 2

Urain:

Ну вот, теперь когда эйфория стала спадать, позволю немного по критиканствовать.

При изменении угла обзора 3D график убегает в небытие, вместо того чтоб автоматически центроваться.

Это можно было бы назвать фичей,если бы выводить можно былоб графики любых размеров, тогда да, для более детального рассмотрения какого-то участка наверно такая фича нужна былаб. Но на данный момент я вижу что при любых значениях поля параметров 3D график выводится в одинаковый размер.

А значит убегание графика за границу видимости можно рассматривать только как баг.

Скорее всего это не баг. Просто разработчики пока ещё не довели напильником этот инструмент. Фишка совершенно новая и наверняка будет совершенствоваться.
 

Помнится, кто-то хотел многамнога локальных екстремумов.  Получите-распишитесь... :-)


MEx

Изменение угла обзора регулируется клавишами Home и PageUp.

Я не сразу нашёл. Мышкой никак.

 
Ага нашёл, Home -угол больше PageUp угол меньше, соответственно End право, PageDown влево.

А я сдуру клавиши со стрелками стрелки канифолил :о)

Наверно нужно поменять управление. На стрелки завести функционал Home,PageUp,End,PageDown

 
Обратите внимание на управление с нажатой клавишей Ctrl.
 

Ухты, уровень моря поднимается :о), теперь можно ноев потоп устроить.

надо бы по завершении анотацию прописать. Видимо много нового(непривычного) будет.

 

Снизу тоже прикольно глянуть иногда.

Глубоководный обзор

 

Здравствуйте!

Не могли бы вы сделать обычную визуализацию как в MT4?

 

Следующий этап - возможность создавать трёхмерные индикаторы. Ждёмс.

Раз уж сотворили такой  движок, грех его держать взаперти только в тестере. Должон работать на всех фронтах!

 
Покрутите колёсиком мышки при зажатом Ctrl
