Rashid Umarov:

Только картинки лучше сразу делать с английским интерфейсом - иначе при переводе возникают проблемы.

Ок, понял.

 
nkaretnikov:

Есть идея написать статью на тему: "голосовая интернет трансляция котировок MT5". Без графомании, страниц на 5 + код скрипта. Статью сделаю двуязычной самостоятельно. Кстати, могу заняться и переводом русских статей на английский.

Будет интересна тема и какую оплату можно ожидать? 

Vladimir G:

После окончания ВУЗа был знаком в ВЦ со слепым программистом, он программы на Фортране в уме держал, а ему девочки-лаборантки с моника или распечатки результаты читали. Но голосовая озвучка и вправду непонятно зачем нужна.

 
 Парный трейдинг /  тема снята пока
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)
  

Тема снята только из-за отсутствия в алглибе соответствующего теста или ещё почему либо? Мне было бы интересно попробовать реализовать ADF тест на чистом MQL5. Правда, раньше осени не смогу заняться этим вплотную.

 
Aleksey Nikolayev:

Тема снята только из-за отсутствия в алглибе соответствующего теста или ещё почему либо? Мне было бы интересно попробовать реализовать ADF тест на чистом MQL5. Правда, раньше осени не смогу заняться этим вплотную.

Будем ждать, пишите!

 
Хорошо!

 

@Rashid Umarov, такой вопрос:

Статьи пишу в соавторстве, мы бы хотели, что бы в начале статьи после названия были указаны оба автора. Позволяет ли это движек статей? - если нет, прошу реализовать такую возможность.

Кроме того, статьи должны быть в списке "Публикации" у обоих авторов в профиле.

 

К сожалению, нет.

На 18 мая (месяц назад) опубликовано более 950 статей, и менять движок ради одного случая никто не будет, конечно же.

Rashid Umarov:

К сожалению, нет.

Спасибо за ответ, жаль.))

 
Есть интерес написать статью для сервиса. Существует ли какая потребность по темам?
