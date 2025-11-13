Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 123
Только картинки лучше сразу делать с английским интерфейсом - иначе при переводе возникают проблемы.
Ок, понял.
Есть идея написать статью на тему: "голосовая интернет трансляция котировок MT5". Без графомании, страниц на 5 + код скрипта. Статью сделаю двуязычной самостоятельно. Кстати, могу заняться и переводом русских статей на английский.
Будет интересна тема и какую оплату можно ожидать?
это для торговли слепым трейдерам?
После окончания ВУЗа был знаком в ВЦ со слепым программистом, он программы на Фортране в уме держал, а ему девочки-лаборантки с моника или распечатки результаты читали. Но голосовая озвучка и вправду непонятно зачем нужна.
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)
Тема снята только из-за отсутствия в алглибе соответствующего теста или ещё почему либо? Мне было бы интересно попробовать реализовать ADF тест на чистом MQL5. Правда, раньше осени не смогу заняться этим вплотную.
Будем ждать, пишите!
Хорошо!
@Rashid Umarov, такой вопрос:
Статьи пишу в соавторстве, мы бы хотели, что бы в начале статьи после названия были указаны оба автора. Позволяет ли это движек статей? - если нет, прошу реализовать такую возможность.
Кроме того, статьи должны быть в списке "Публикации" у обоих авторов в профиле.
К сожалению, нет.
На 18 мая (месяц назад) опубликовано более 950 статей, и менять движок ради одного случая никто не будет, конечно же.
Спасибо за ответ, жаль.))