Пишу советник. Ничего нового пока. Нужна помощь профи. Не открываются ордера.
Что пишет вы логах - журнал ошибок, возможно при открытии какой - то параметр криво передаете (его значение) или в условие перед входом на открытие никогда прога не заходит. Принтуйте участки кода по тексту - смотрите куда доходите и какие значения у параметров для открытия позиции. Или воспользуйтесь трассировкой кода. Например, может первый ордер при открытии у вас имеет значение "0", а именно
BuyLot
проверьте принтом перед открытием позиции рыночной его значение.
вОТ ПОДобная усреднялка - разберите и у себя по аналогии отобразите и все:
if (RSI0>=level_buy && RSI1<=level_buy) { if ((MinOrderBuy-MinStep*Point>Ask || MinOrderBuy==0)) { Lots=NormalizeDouble(Lot*MathPow(K_Lot,b),DigitsLot); if (Lots>MAXLOT) Lots = MAXLOT; if (Lots<MINLOT) Lots = MINLOT; if (OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots,NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,0,0,NULL,Magic,0,CLR_NONE)==-1) Print("Ошибка ",GetLastError()," открытия ордера "); else TimeBar=iTime(NULL,timeframe_RSI,0); }
- www.mql5.com
Что пишет вы логах - журнал ошибок, возможно при открытии какой - то параметр криво передаете (его значение) или в условие перед входом на открытие никогда прога не заходит. Принтуйте участки кода по тексту - смотрите куда доходите и какие значения у параметров для открытия позиции. Или воспользуйтесь трассировкой кода. Например, может первый ордер при открытии у вас имеет значение "0", а именно
проверьте принтом перед открытием позиции рыночной его значение.
вОТ ПОДобная усреднялка - разберите и у себя по аналогии отобразите и все:
Роман, здавствуйте. Спасибо, что откликнулись. Пробовал разные варианты. Логи не вызывают подозрений.
Что пишет вы логах - журнал ошибок, возможно при открытии какой - то параметр криво передаете (его значение) или в условие перед входом на открытие никогда прога не заходит. Принтуйте участки кода по тексту - смотрите куда доходите и какие значения у параметров для открытия позиции. Или воспользуйтесь трассировкой кода. Например, может первый ордер при открытии у вас имеет значение "0", а именно
проверьте принтом перед открытием позиции рыночной его значение.
вОТ ПОДобная усреднялка - разберите и у себя по аналогии отобразите и все:
Проверил, советник торгует, за 2 года теста 2600 сделок.
Добрый день. Советник открывает только стартовые сделки. С лотами не работает дальше Дальше лот вычисляется <=0. Пока стартовый, например buy, не закроется по тейку или стопу, новый на buy, опять же не откроется Ордера Buy-sell здесь не зависимы друг от друга. Стратегия не выполняется. Я дал тот же советник с комментариями. Гляньте. Может увидите, где пЛОХ.
Проверил, советник торгует, за 2 года теста 2600 сделок.
Решил пооптимизировать. Вообще смешная картинка получилась. Но дело не в том Этот нерабочий советник может тоже давать положительный результат. А если вовремя остановиться, то можно ехать на Майами. Но задача в другом. Разработал математическую модель с нулевым риском. Базовая идея не моя. Но ее бросили, как стремную. Слить может. Не хватит депо и тю-тю. Я построил чисто математическую стратегию, как уйти от просадок. Это же не весь советник. Денег заплатить спецу нет. вот и начал писать сам. Да и отчаянная попытка дать денег "спецу", увенчалась потерей этих денег. Вот и застопорился в самом начале. Видать, прогуливал учебу. Вроде все по фэншую, а не работает. Обидно другое. Не могу понять, где я пЛОХ. Моя стратегия, скорее всего, нуждается в составлении таблиц. Для меня это пока недостижимо. Лет через много, когда мой внук спросит, а что такое биржа, деда?.. я таки освою таблицы, а пока решил написать сокращенный вариант. С бОльшей просадкой и меньшей доходностью.
Да к стати. У меня ниразу не получался график с подобными пейзажами. Если Вам не трудно, не могли бы сбросить мне не график а результаты торговли. Думаю, там много интересного. И терминалом какого брокера Вы пользуетесь?
Решил пооптимизировать. Вообще смешная картинка получилась. Но дело не в том Этот нерабочий советник может тоже давать положительный результат. А если вовремя остановиться, то можно ехать на Майами. Но задача в другом. Разработал математическую модель с нулевым риском. Базовая идея не моя. Но ее бросили, как стремную. Слить может. Не хватит депо и тю-тю. Я построил чисто математическую стратегию, как уйти от просадок. Это же не весь советник. Денег заплатить спецу нет. вот и начал писать сам. Да и отчаянная попытка дать денег "спецу", увенчалась потерей этих денег. Вот и застопорился в самом начале. Видать, прогуливал учебу. Вроде все по фэншую, а не работает. Обидно другое. Не могу понять, где я пЛОХ. Моя стратегия, скорее всего, нуждается в составлении таблиц. Для меня это пока недостижимо. Лет через много, когда мой внук спросит, а что такое биржа, деда?.. я таки освою таблицы, а пока решил написать сокращенный вариант. С бОльшей просадкой и меньшей доходностью.
Вы правильно заметили, что есть советники, имеющие четко выраженные и достаточно длинные периоды торговли в плюс и в минус. Такие советники легко приучить торговать в плюс. Самый простейший из используемых мной способов такой: Советник изначально торгует лотом 0,01. Если предыдущий ордер закрылся с прибылью, лот увеличивается до 0,5. Если убыток - снова 0,01. Это простейшая модель. Делал более сложно: Один советник на демо, второй на реале. Если на демо прибыль, начинает торговать советник на реале до первого убытка. Еще более сложная модель советник вычисляет результат торговли. Если получается прибыль, начинает торговлю. После убытка прекращает и дальне просто вычисляет.
Еще один способ при использовании сигналов. Есть сигналы, которые давно торгуют и в среднем прибыльно, но есть периоды просадки. Использование таких сигналов можно сделать значительно прибыльнее. Для этого надо отслеживать начало просадки и отключаться от сигнала. А когда сигнал уйдет в просадку и начнет из нее выходить - подключаться. Сигнал из просадки выйдет в ноль, а у нас с нуля уйдет в прибыль. Этот же способ годится и для управления роботом с переменной прибыльностью.
В любом случае надо и роботов писать, и системы управления ими.
Вы правильно заметили, что есть советники, имеющие четко выраженные и достаточно длинные периоды торговли в плюс и в минус. Такие советники легко приучить торговать в плюс. Самый простейший из используемых мной способов такой: Советник изначально торгует лотом 0,01. Если предыдущий ордер закрылся с прибылью, лот увеличивается до 0,5. Если убыток - снова 0,01. Это простейшая модель. Делал более сложно: Один советник на демо, второй на реале. Если на демо прибыль, начинает торговать советник на реале до первого убытка. Еще более сложная модель советник вычисляет результат торговли. Если получается прибыль, начинает торговлю. После убытка прекращает и дальне просто вычисляет.
Еще один способ при использовании сигналов. Есть сигналы, которые давно торгуют и в среднем прибыльно, но есть периоды просадки. Использование таких сигналов можно сделать значительно прибыльнее. Для этого надо отслеживать начало просадки и отключаться от сигнала. А когда сигнал уйдет в просадку и начнет из нее выходить - подключаться. Сигнал из просадки выйдет в ноль, а у нас с нуля уйдет в прибыль. Этот же способ годится и для управления роботом с переменной прибыльностью.
В любом случае надо и роботов писать, и системы управления ими.
Вечер добрый. Не знаю, как обращаться, но все равно спасибо за реакцию.
Я давно изучаю варианты. Скинул один из многих вариантов (разруливание, разгон, сеты, грааль и т.п.), но они практически бесполезны в смысле : зарабатывай и спи спокойно. То, о чем Вы говорите, имеет право на бытие. Хотя есть вещи, с которыми я не совсем согласен. Была у меня схема, типа искусственного интеллекта, но это не для меня. Предлагал одному продвинутому взять на вооружение, но... или слишком сложно, или не охота заморачиваться. Систему потянул бы только отдельный сервер, но выдавал бы рейтинговые сигналы. Чем дольше бы работал, тем точнее сигналы.
Опять же, я отошел от построения всевозможных схем. Хотя осталась одна невоплощенная, где рисковали малым, чтобы получить большее. При 10-ти отрицательных входах (что, в прицепе, тоже возможно) теряли бы 10% дэпо, но если попадали в струю, имели бы лавинный прирост. Но советник даже с помощью со стороны не заработал. В смысле вообще. Но даже эта схема, для меня является рискованной. Поэтому я разработал мат. модель безрисковой торговли, а навыков перевести все это в код не хватает. Вот и обратился за помощью, надеюсь, спецов. Идея модели в том, что мы постоянно страхуемся полученной прибылью. Здесь выложен не советник, а его малая часть. Да и просадку сами задаем. Таблицы расчетов остались где-то в глубине вымершего ноутбука. При просадке 8% (не исключалась разовая 16%) 137% годовых. При просадке в два раза больше, прибыль достигала более 500%. Сейчас точнее не помню ибо рассчитывал на меньшую просадку. Люблю спать спокойно.
Вечер добрый. Не знаю, как обращаться, но все равно спасибо за реакцию.
Я давно изучаю варианты. Скинул один из многих вариантов (разруливание, разгон, сеты, грааль и т.п.), но они практически бесполезны в смысле : зарабатывай и спи спокойно. То, о чем Вы говорите, имеет право на бытие. Хотя есть вещи, с которыми я не совсем согласен. Была у меня схема, типа искусственного интеллекта, но это не для меня. Предлагал одному продвинутому взять на вооружение, но... или слишком сложно, или не охота заморачиваться. Систему потянул бы только отдельный сервер, но выдавал бы рейтинговые сигналы. Чем дольше бы работал, тем точнее сигналы.
Опять же, я отошел от построения всевозможных схем. Хотя осталась одна невоплощенная, где рисковали малым, чтобы получить большее. При 10-ти отрицательных входах (что, в прицепе, тоже возможно) теряли бы 10% дэпо, но если попадали в струю, имели бы лавинный прирост. Но советник даже с помощью со стороны не заработал. В смысле вообще. Но даже эта схема, для меня является рискованной. Поэтому я разработал мат. модель безрисковой торговли, а навыков перевести все это в код не хватает. Вот и обратился за помощью, надеюсь, спецов. Идея модели в том, что мы постоянно страхуемся полученной прибылью. Здесь выложен не советник, а его малая часть. Да и просадку сами задаем. Таблицы расчетов остались где-то в глубине вымершего ноутбука. При просадке 8% (не исключалась разовая 16%) 137% годовых. При просадке в два раза больше, прибыль достигала более 500%. Сейчас точнее не помню ибо рассчитывал на меньшую просадку. Люблю спать спокойно.
Посмотрел картинки Вашего архива. Ну что сказать? Слона можно увидеть целиком, а съесть только маленькими кусочками. А на это надо время. Как понял, Вы предпочитаете заниматься теорией вместо практического заработка. Меня тоже торговля мало интересует, я фанат программирования. Но на демо запускаю разработки на основе своих и чужих идей. Пример прилагаю.
Сейчас изучаю среди прочего построение грааля на основе разруливания локов.
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