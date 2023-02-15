Пишу советник. Ничего нового пока. Нужна помощь профи. Не открываются ордера. - страница 4
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Если у Вас есть стратегия разруливания локов - то до грааля всего один шаг. А именно: Открываем два встречных ордера одинаковым лотом. Естественно, при любом движении цены один идет в плюс, другой в минус. Когда плюс достигает критического значения, закрываем плюс и получаем прибавку к депозиту. Открываем новый лок. Если цена оказывается внутри лока, открываем два встречных ордера с тем же лотом. Таким образом, разрезаем лок на два меньших. Когда накопившаяся прибыль превысит убыток самого меньшего лока, закрываем оба его ордера. Таким образом, прибыль растет а локи постепенно безболезненно закрываются. Чтобы убедиться, могу написать такой советник. Желательно через фриланс. Могу и бесплатно... Нужны параметры: Через сколько закрывать, когда разрезать...
сразу мой пардон за мое вклинивание в диалог умных мужей, но по такой стратегии доков есть таки один маленький и довольно не приятный нюанс. Удерживая дальше ушедший в минус ордер счёт начинает накапливать ещё и свопы (дай Бог, что бы они были положительными) - ведь мало верится, что такой ордер посчастливится закрыть в ближайшие пару-тройку дней. И разве эту стратегию не ждёт "кочерга"?
Роман, Вы о моем первом вопросе, или о Gap_EA? Если о втором, то ночной гэп появляется при спреде *50. Гэп 100 пипсов, а спред 150. Логика в том, что гэп, практически всегда, закрывается. Т.е. тэйк - 100 пипсов. А Buy закрывается Bidом. Т.е. тейк должен быть больше 150 (это к вопросу проверки по спреду). Ну если, конечно, брокер не возвращает сред. Кстати. Я не помню, какой из вариантов советника у меня крайний. В смысле рабочий. Кинул, что попалось.
И еще. Нерабочий советник тоже может открывать и закрывать ордера. Так же, как тестер не является мерилом работоспособности. Я плохой программист. Проблемы не в формализации логики советника, а в элементарных, иногда, вещах. Н.п. ордер закрывается с ошибкой или не модифицируется, хотя, вроде все по фэншую.
Роман, меня больше интересует первый вопрос темы: почему не открываются послестартовые ордера? Почему рассчитанный лот может (и делает это, падла) минусовые значения? Из-за этой истории, я тормознулся Переписал советник в другом виде, а результат тот же.
Дак вот я об этом и писал, что надо принтами печатать и узнавать значения переменных - в частности объема позиции (а вообще и других) и уже тогда видно будет, какая переменная имеет не правильное значение для открытия позиции...
как - то так... вообще у вас может и логика открытия дополнительных позиций не работает исправно - туда выполнение программы не доходит и в условие открытия доп позиции не заходит, следовательно она и не будет открываться...
программировать и искать ошибку вот что надо.... Тут логика - прямая!
Роман, Вы о моем первом вопросе, или о Gap_EA? Если о втором, то ночной гэп появляется при спреде *50. Гэп 100 пипсов, а спред 150. Логика в том, что гэп, практически всегда, закрывается. Т.е. тэйк - 100 пипсов. А Buy закрывается Bidом. Т.е. тейк должен быть больше 150 (это к вопросу проверки по спреду). Ну если, конечно, брокер не возвращает сред. Кстати. Я не помню, какой из вариантов советника у меня крайний. В смысле рабочий. Кинул, что попалось.
И еще. Нерабочий советник тоже может открывать и закрывать ордера. Так же, как тестер не является мерилом работоспособности. Я плохой программист. Проблемы не в формализации логики советника, а в элементарных, иногда, вещах. Н.п. ордер закрывается с ошибкой или не модифицируется, хотя, вроде все по фэншую.
Роман, меня больше интересует первый вопрос темы: почему не открываются послестартовые ордера? Почему рассчитанный лот может (и делает это, падла) минусовые значения? Из-за этой истории, я тормознулся Переписал советник в другом виде, а результат тот же.
в идеале надо заказывать во фрилансе, хотя если заинтересует может и здесь сделаю, например, в ветке "напишу советник бесплатно" или ветка "выходного дня":
Дак вот я об этом и писал, что надо принтами печатать и узнавать значения переменных - в частности объема позиции (а вообще и других) и уже тогда видно будет, какая переменная имеет не правильное значение для открытия позиции...
как - то так... вообще у вас может и логика открытия дополнительных позиций не работает исправно - туда выполнение программы не доходит и в условие открытия доп позиции не заходит, следовательно она и не будет открываться...
программировать и искать ошибку вот что надо.... Тут логика - прямая!
Роман, день добрый. Я не совсем первый раз. В смысле - женился. То о чем Вы мне говорите - это уже стало классикой. Я так думаю. Вы мне скажите лучше почему рассчитанные ордера, принимают отрицательное значение. Программа, вроде, по фэншую. Ну где я пЛОХ?
сразу мой пардон за мое вклинивание в диалог умных мужей, но по такой стратегии доков есть таки один маленький и довольно не приятный нюанс. Удерживая дальше ушедший в минус ордер счёт начинает накапливать ещё и свопы (дай Бог, что бы они были положительными) - ведь мало верится, что такой ордер посчастливится закрыть в ближайшие пару-тройку дней. И разве эту стратегию не ждёт "кочерга"?
Я бы сказал: мудрых. ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Если Вы заметили диалог не получается. Замки - тема интересная и сложная. Отрицательный замок - это чтоб сохранить убыток. Типа - потом подумаю, а реально - медленно буду зарабатывать и постепенно закрою замок. Итог тот же, что сразу согласились с убытком и медленно зарабатывать и постепенно перекрыть уже полученный убыток. Только за свопы не не надо платить. И не забывайте за психологию. Это рассуждение верно. Но если не умеешь быстро ликвидировать замки. Тем более, еще и хорошо на них зарабатывать.
в идеале надо заказывать во фрилансе, хотя если заинтересует может и здесь сделаю, например, в ветке "напишу советник бесплатно" или ветка "выходного дня":
Советник бесплатно - понты, а ветку выходного дня как найти?
Нашел. Это просто. А вот что дальше, вопрос...
Роман, день добрый. Я не совсем первый раз. В смысле - женился. То о чем Вы мне говорите - это уже стало классикой. Я так думаю. Вы мне скажите лучше почему рассчитанные ордера, принимают отрицательное значение. Программа, вроде, по фэншую. Ну где я пЛОХ?
Вот здесь проверку сделайте и распечатайте значения
если LotB*2-LotS > 0
и если
LotB*2-LotS > 0
также проверку сделайте на минималку, например:
Роман, день добрый. Я не совсем первый раз. В смысле - женился. То о чем Вы мне говорите - это уже стало классикой. Я так думаю. Вы мне скажите лучше почему рассчитанные ордера, принимают отрицательное значение. Программа, вроде, по фэншую. Ну где я пЛОХ?
добавьте условия:
если LotB*2-LotS > 0
и если
LotB*2-LotS > 0
также проверку сделайте на минималку, например:
if(BuyLot < MinimumLots) BuyLot= MinimumLots
Советник бесплатно - понты, а ветку выходного дня как найти?
Нашел. Это просто. А вот что дальше, вопрос...
https://www.mql5.com/ru/forum/233860
Вот здесь проверку сделайте и распечатайте значения
если LotB*2-LotS > 0
и если
также проверку сделайте на минималку, например:
Роман, не поверите. Делал. В первом цикле, где суммарный лот определяется, печатает нормальный лот.
Здесь если лот <=0 принт ошибка лота. Таки пишет в журнал ошибку. А ПОЧЕМУ лот не определяется? Отсюда и остановка.