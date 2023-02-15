Пишу советник. Ничего нового пока. Нужна помощь профи. Не открываются ордера. - страница 2

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a007 #:

Посмотрел картинки Вашего архива. Ну что сказать? Слона можно увидеть целиком, а съесть только маленькими кусочками. А на это надо время. Как понял, Вы предпочитаете заниматься теорией вместо практического заработка. Меня тоже торговля мало интересует, я фанат программирования. Но на демо запускаю разработки на основе своих и чужих идей. Пример прилагаю.

Сейчас изучаю среди прочего построение грааля на основе разруливания локов.

на картинке не разруливание локов (которого зверя вообще нет, это легенды, лок нельзя разрулить с ним можно только смириться), а просто усреднение . До боли знакомая картина, вплоть до начальных условий, начала усреднений и пересчёта объёма.

Уж не моё ли прежнее вы там изучаете ? :-) Хотя усредняторы все похожи как однояйцевые близнецы...

 
a007 #:

Посмотрел картинки Вашего архива. Ну что сказать? Слона можно увидеть целиком, а съесть только маленькими кусочками. А на это надо время. Как понял, Вы предпочитаете заниматься теорией вместо практического заработка. Меня тоже торговля мало интересует, я фанат программирования. Но на демо запускаю разработки на основе своих и чужих идей. Пример прилагаю.

Сейчас изучаю среди прочего построение грааля на основе разруливания локов.

Извините, но картинки, которые я дал, это маркер того, что я все-таки не с дуба. А вообще, это шлак, не стоящий внимания. Такого шлака полный интернет, наверно. У меня таких картинок... Дядя на картинной фабрике работает. Да и картинку первую попавшуюся бросил. Не суть. 

Вы верно подметили - не торгую. Не потому, что не хочу заработать. Что бы заработать, надо вложить. Дооткладывался до полной задницы. Но может это и к лучшему. Отношение к деньгам изменилось кардинально. Их уже длительное отсутствие вынуждает больше заботиться о рисках. Я хочу свести риск к нулю. Т.е. меня не волнует куда идет цена, главное, чтобы она шла. Сейчас это очень актуально, ибо от этого зависит размер заработка. И все.

Картинка Ваша мне показалась шаговым мартингейлом. Не обижайтесь. Ничего нового. Работает, но в любой момент сольет. Сетка. Велики не просчитываемые риски. Да и работа, как мне кажется, не совсем верная (не надежная).

Теперь локи. Мне было очень интересно с ними повозиться. Я разработал когда-то две стратегии на них. Одна для заработка. Другая для защиты и сильного заработка на защите. Но вторая требовала сильного сигнала. С этим я тоже поработал. Но индюки надо дорабатывать, а не всегда получается, как хочется. Вообще, я стараюсь не пользоваться индикаторами, но иногда с ними лучше...  На счет замков могу поделиться. Может у Вас что-нибудь получится. Но не здесь. Не нравится мне этот блог. Просто с меня программист... Вы, наверно, получше программу осваивали. А я так и остался простым стратегом.

Да и еще. Грааль есть. Но его спрятали. Я к нему тоже стремлюсь. А кому это... Правда внук мой пока не интересуется биржами. Ударение на слово "пока".

 
Maxim Kuznetsov #:

на картинке не разруливание локов (которого зверя вообще нет, это легенды, лок нельзя разрулить с ним можно только смириться), а просто усреднение . До боли знакомая картина, вплоть до начальных условий, начала усреднений и пересчёта объёма.

Уж не моё ли прежнее вы там изучаете ? :-) Хотя усредняторы все похожи как однояйцевые близнецы...

Для заработка локи надо создавать. Лучше положительный, ибо они, кроме всего, эквити выше депо поддерживают, легче рисковать. Минусовые локи - это защита. К ним логически отношение должно быть другим. Выскажу крамольную мысль. Не повредит. Сократить убыток, это тоже заработать. Об этом не думают те, кто говорит: минусовой замок нельзя разрулить. Типа: лапки кверху и смириться. Если Вы помните, заработок на бирже состоит из прибыли, за минусом убытков. Отсюда и: даем прибыли расти, ограничиваем убытки. Я разрабатывал стратегию на этом принципе. МИНЕРОМ обозвал. Могу поделиться. Может... и т.д.

 
kvashnin007 #:

Да и еще. Изучение всяких стратегий привело меня к выводу: разруливание локов это постоянное сокращение убытков за счет зарабатывания другими способами. В таком случае проще лапки кверху. Согласен при условии, что убыток приемлем. Обычно это мероприятие занимает много времени нервов, а результат тот же. Не надо было локировать, а согласиться. Моя стратегия позволяет практически мгновенно разрулить минусовой замок, перекреститься и продолжить зарабатывать. При правильном ММ можно заработок и не останавливать.

 
Maxim Kuznetsov #:

на картинке не разруливание локов (которого зверя вообще нет, это легенды, лок нельзя разрулить с ним можно только смириться), а просто усреднение . До боли знакомая картина, вплоть до начальных условий, начала усреднений и пересчёта объёма.

Уж не моё ли прежнее вы там изучаете ? :-) Хотя усредняторы все похожи как однояйцевые близнецы...

С юмором у Вас слабовато... У меня задача - объяснить, что лок = глупость. Зачем с ним смиряться? Его категорически надо избегать. Открытие локирующей позиции = закрытию основной позиции. Однако, и на маркете и кодебазе масса роботов с использованием локов. А моя картинка - результат одного цикла работы советника ***с пояснениями.

 
kvashnin007 #:

Да и еще. Изучение всяких стратегий привело меня к выводу: разруливание локов это постоянное сокращение убытков за счет зарабатывания другими способами. В таком случае проще лапки кверху. Согласен при условии, что убыток приемлем. Обычно это мероприятие занимает много времени нервов, а результат тот же. Не надо было локировать, а согласиться. Моя стратегия позволяет практически мгновенно разрулить минусовой замок, перекреститься и продолжить зарабатывать. При правильном ММ можно заработок и не останавливать.

Если у Вас есть стратегия разруливания локов - то до грааля всего один шаг. А именно: Открываем два встречных ордера одинаковым лотом. Естественно, при любом движении цены один идет в плюс, другой в минус. Когда плюс достигает критического значения, закрываем плюс и получаем прибавку к депозиту. Открываем новый лок. Если цена оказывается внутри лока, открываем два встречных ордера с тем же лотом. Таким образом, разрезаем лок на два меньших. Когда накопившаяся прибыль превысит убыток самого меньшего лока, закрываем оба его ордера. Таким образом, прибыль растет а локи постепенно безболезненно закрываются. Чтобы убедиться, могу написать такой советник. Желательно через фриланс. Могу и бесплатно... Нужны параметры: Через сколько закрывать, когда разрезать...

 
a007 #:

Если у Вас есть стратегия разруливания локов - то до грааля всего один шаг. А именно: Открываем два встречных ордера одинаковым лотом. Естественно, при любом движении цены один идет в плюс, другой в минус. Когда плюс достигает критического значения, закрываем плюс и получаем прибавку к депозиту. Открываем новый лок. Если цена оказывается внутри лока, открываем два встречных ордера с тем же лотом. Таким образом, разрезаем лок на два меньших. Когда накопившаяся прибыль превысит убыток самого меньшего лока, закрываем оба его ордера. Таким образом, прибыль растет а локи постепенно безболезненно закрываются. Чтобы убедиться, могу написать такой советник. Желательно через фриланс. Могу и бесплатно... Нужны параметры: Через сколько закрывать, когда разрезать...

Добрый вечер, если не ошибаюсь, Максим. На фрилансе осталось, если не ошибаюсь 5-6 баксов. Денег нет и даже не знаю, когда получится. Я живу в Одессе. Не волнуйтесь, я русский человек, да и еще совок. Кастрюлю не купил. Денег было жалко. Шутка. Посмотрите пятую строку советника. Если исправите, продолжим. Это мой старый советник, когда я плохо соображал, что гэпы происходят при спреде больше заработка. А сам по себе советник бомба. более 90% сделок в плюс. А я пока поизучаю Ваш грааль. С наскока не получилось. Порисовать надо.

Да... На счет "критической величины", советую обратиться к понятию шага. Проще для понимания и систематизирует информацию.

С уважением, Андрей.

Файлы:
Gap_EA_1.mq4  19 kb
 
a007 #:

Если у Вас есть стратегия разруливания локов - то до грааля всего один шаг. А именно: Открываем два встречных ордера одинаковым лотом. Естественно, при любом движении цены один идет в плюс, другой в минус. Когда плюс достигает критического значения, закрываем плюс и получаем прибавку к депозиту. Открываем новый лок. Если цена оказывается внутри лока, открываем два встречных ордера с тем же лотом. Таким образом, разрезаем лок на два меньших. Когда накопившаяся прибыль превысит убыток самого меньшего лока, закрываем оба его ордера. Таким образом, прибыль растет а локи постепенно безболезненно закрываются. Чтобы убедиться, могу написать такой советник. Желательно через фриланс. Могу и бесплатно... Нужны параметры: Через сколько закрывать, когда разрезать...

Открываем новый лок.? Вы имеете ввиду на новом уровне открываем лок двумя противоположными ордерами  или компенсировать не закрытый минусовой лок?

Что значит: цена внутри лока? Какого лока, если его уже нет? Вы должны понимать, что каждый человек мыслит своими понятиями и то, что для Вас-элементарно, Ватсон!, для меня лишено однозначности. Написал заумно, но белое для меня БУКВАЛЬНО белое. Пока грааль не вырисовывается. Но мысли появляются. Надо рисовать. ОПЯТЬ.

 
kvashnin007 #:

Открываем новый лок.? Вы имеете ввиду на новом уровне открываем лок двумя противоположными ордерами  или компенсировать не закрытый минусовой лок?

Что значит: цена внутри лока? Какого лока, если его уже нет? Вы должны понимать, что каждый человек мыслит своими понятиями и то, что для Вас-элементарно, Ватсон!, для меня лишено однозначности. Написал заумно, но белое для меня БУКВАЛЬНО белое. Пока грааль не вырисовывается. Но мысли появляются. Надо рисовать.

Понял, почему не догоняю. У Вас полные локи. Ни о росте прибыли или уменьшении убытка речи не идет. Работать надо с неполными замками, но сдесь другой волрос: а нафига. Чтобы были локи или чтоб прибыль росла? Но для прибыли есть лучше варианты. А локи там для страховки. Или Вы плохо объяснили или я туг.

 
kvashnin007 #:

Добрый вечер, если не ошибаюсь, Максим. На фрилансе осталось, если не ошибаюсь 5-6 баксов. Денег нет и даже не знаю, когда получится. Я живу в Одессе. Не волнуйтесь, я русский человек, да и еще совок. Кастрюлю не купил. Денег было жалко. Шутка. Посмотрите пятую строку советника. Если исправите, продолжим. Это мой старый советник, когда я плохо соображал, что гэпы происходят при спреде больше заработка. А сам по себе советник бомба. более 90% сделок в плюс. А я пока поизучаю Ваш грааль. С наскока не получилось. Порисовать надо.

Да... На счет "критической величины", советую обратиться к понятию шага. Проще для понимания и систематизирует информацию.

С уважением, Андрей.

Пятая строка #property link  ....  Куда ее править? Выкинуть ее и все...

Или пятая после комментария   input ENUM_TIMEFRAMES TF      = PERIOD_M15;    ?????????

Заметил схожесть наших ников. Если из Вашего выбросить 7 букв...

И почему решили, что Максим?  С помощью телепатии? Видимо, на большом расстоянии плохо действует...

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