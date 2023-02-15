Пишу советник. Ничего нового пока. Нужна помощь профи. Не открываются ордера. - страница 2
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Посмотрел картинки Вашего архива. Ну что сказать? Слона можно увидеть целиком, а съесть только маленькими кусочками. А на это надо время. Как понял, Вы предпочитаете заниматься теорией вместо практического заработка. Меня тоже торговля мало интересует, я фанат программирования. Но на демо запускаю разработки на основе своих и чужих идей. Пример прилагаю.
Сейчас изучаю среди прочего построение грааля на основе разруливания локов.
на картинке не разруливание локов (которого зверя вообще нет, это легенды, лок нельзя разрулить с ним можно только смириться), а просто усреднение . До боли знакомая картина, вплоть до начальных условий, начала усреднений и пересчёта объёма.
Уж не моё ли прежнее вы там изучаете ? :-) Хотя усредняторы все похожи как однояйцевые близнецы...
Посмотрел картинки Вашего архива. Ну что сказать? Слона можно увидеть целиком, а съесть только маленькими кусочками. А на это надо время. Как понял, Вы предпочитаете заниматься теорией вместо практического заработка. Меня тоже торговля мало интересует, я фанат программирования. Но на демо запускаю разработки на основе своих и чужих идей. Пример прилагаю.
Сейчас изучаю среди прочего построение грааля на основе разруливания локов.
Извините, но картинки, которые я дал, это маркер того, что я все-таки не с дуба. А вообще, это шлак, не стоящий внимания. Такого шлака полный интернет, наверно. У меня таких картинок... Дядя на картинной фабрике работает. Да и картинку первую попавшуюся бросил. Не суть.
Вы верно подметили - не торгую. Не потому, что не хочу заработать. Что бы заработать, надо вложить. Дооткладывался до полной задницы. Но может это и к лучшему. Отношение к деньгам изменилось кардинально. Их уже длительное отсутствие вынуждает больше заботиться о рисках. Я хочу свести риск к нулю. Т.е. меня не волнует куда идет цена, главное, чтобы она шла. Сейчас это очень актуально, ибо от этого зависит размер заработка. И все.
Картинка Ваша мне показалась шаговым мартингейлом. Не обижайтесь. Ничего нового. Работает, но в любой момент сольет. Сетка. Велики не просчитываемые риски. Да и работа, как мне кажется, не совсем верная (не надежная).
Теперь локи. Мне было очень интересно с ними повозиться. Я разработал когда-то две стратегии на них. Одна для заработка. Другая для защиты и сильного заработка на защите. Но вторая требовала сильного сигнала. С этим я тоже поработал. Но индюки надо дорабатывать, а не всегда получается, как хочется. Вообще, я стараюсь не пользоваться индикаторами, но иногда с ними лучше... На счет замков могу поделиться. Может у Вас что-нибудь получится. Но не здесь. Не нравится мне этот блог. Просто с меня программист... Вы, наверно, получше программу осваивали. А я так и остался простым стратегом.
Да и еще. Грааль есть. Но его спрятали. Я к нему тоже стремлюсь. А кому это... Правда внук мой пока не интересуется биржами. Ударение на слово "пока".
на картинке не разруливание локов (которого зверя вообще нет, это легенды, лок нельзя разрулить с ним можно только смириться), а просто усреднение . До боли знакомая картина, вплоть до начальных условий, начала усреднений и пересчёта объёма.
Уж не моё ли прежнее вы там изучаете ? :-) Хотя усредняторы все похожи как однояйцевые близнецы...
Для заработка локи надо создавать. Лучше положительный, ибо они, кроме всего, эквити выше депо поддерживают, легче рисковать. Минусовые локи - это защита. К ним логически отношение должно быть другим. Выскажу крамольную мысль. Не повредит. Сократить убыток, это тоже заработать. Об этом не думают те, кто говорит: минусовой замок нельзя разрулить. Типа: лапки кверху и смириться. Если Вы помните, заработок на бирже состоит из прибыли, за минусом убытков. Отсюда и: даем прибыли расти, ограничиваем убытки. Я разрабатывал стратегию на этом принципе. МИНЕРОМ обозвал. Могу поделиться. Может... и т.д.
Да и еще. Изучение всяких стратегий привело меня к выводу: разруливание локов это постоянное сокращение убытков за счет зарабатывания другими способами. В таком случае проще лапки кверху. Согласен при условии, что убыток приемлем. Обычно это мероприятие занимает много времени нервов, а результат тот же. Не надо было локировать, а согласиться. Моя стратегия позволяет практически мгновенно разрулить минусовой замок, перекреститься и продолжить зарабатывать. При правильном ММ можно заработок и не останавливать.
на картинке не разруливание локов (которого зверя вообще нет, это легенды, лок нельзя разрулить с ним можно только смириться), а просто усреднение . До боли знакомая картина, вплоть до начальных условий, начала усреднений и пересчёта объёма.
Уж не моё ли прежнее вы там изучаете ? :-) Хотя усредняторы все похожи как однояйцевые близнецы...
С юмором у Вас слабовато... У меня задача - объяснить, что лок = глупость. Зачем с ним смиряться? Его категорически надо избегать. Открытие локирующей позиции = закрытию основной позиции. Однако, и на маркете и кодебазе масса роботов с использованием локов. А моя картинка - результат одного цикла работы советника ***с пояснениями.
Да и еще. Изучение всяких стратегий привело меня к выводу: разруливание локов это постоянное сокращение убытков за счет зарабатывания другими способами. В таком случае проще лапки кверху. Согласен при условии, что убыток приемлем. Обычно это мероприятие занимает много времени нервов, а результат тот же. Не надо было локировать, а согласиться. Моя стратегия позволяет практически мгновенно разрулить минусовой замок, перекреститься и продолжить зарабатывать. При правильном ММ можно заработок и не останавливать.
Если у Вас есть стратегия разруливания локов - то до грааля всего один шаг. А именно: Открываем два встречных ордера одинаковым лотом. Естественно, при любом движении цены один идет в плюс, другой в минус. Когда плюс достигает критического значения, закрываем плюс и получаем прибавку к депозиту. Открываем новый лок. Если цена оказывается внутри лока, открываем два встречных ордера с тем же лотом. Таким образом, разрезаем лок на два меньших. Когда накопившаяся прибыль превысит убыток самого меньшего лока, закрываем оба его ордера. Таким образом, прибыль растет а локи постепенно безболезненно закрываются. Чтобы убедиться, могу написать такой советник. Желательно через фриланс. Могу и бесплатно... Нужны параметры: Через сколько закрывать, когда разрезать...
Если у Вас есть стратегия разруливания локов - то до грааля всего один шаг. А именно: Открываем два встречных ордера одинаковым лотом. Естественно, при любом движении цены один идет в плюс, другой в минус. Когда плюс достигает критического значения, закрываем плюс и получаем прибавку к депозиту. Открываем новый лок. Если цена оказывается внутри лока, открываем два встречных ордера с тем же лотом. Таким образом, разрезаем лок на два меньших. Когда накопившаяся прибыль превысит убыток самого меньшего лока, закрываем оба его ордера. Таким образом, прибыль растет а локи постепенно безболезненно закрываются. Чтобы убедиться, могу написать такой советник. Желательно через фриланс. Могу и бесплатно... Нужны параметры: Через сколько закрывать, когда разрезать...
Добрый вечер, если не ошибаюсь, Максим. На фрилансе осталось, если не ошибаюсь 5-6 баксов. Денег нет и даже не знаю, когда получится. Я живу в Одессе. Не волнуйтесь, я русский человек, да и еще совок. Кастрюлю не купил. Денег было жалко. Шутка. Посмотрите пятую строку советника. Если исправите, продолжим. Это мой старый советник, когда я плохо соображал, что гэпы происходят при спреде больше заработка. А сам по себе советник бомба. более 90% сделок в плюс. А я пока поизучаю Ваш грааль. С наскока не получилось. Порисовать надо.
Да... На счет "критической величины", советую обратиться к понятию шага. Проще для понимания и систематизирует информацию.
С уважением, Андрей.
Если у Вас есть стратегия разруливания локов - то до грааля всего один шаг. А именно: Открываем два встречных ордера одинаковым лотом. Естественно, при любом движении цены один идет в плюс, другой в минус. Когда плюс достигает критического значения, закрываем плюс и получаем прибавку к депозиту. Открываем новый лок. Если цена оказывается внутри лока, открываем два встречных ордера с тем же лотом. Таким образом, разрезаем лок на два меньших. Когда накопившаяся прибыль превысит убыток самого меньшего лока, закрываем оба его ордера. Таким образом, прибыль растет а локи постепенно безболезненно закрываются. Чтобы убедиться, могу написать такой советник. Желательно через фриланс. Могу и бесплатно... Нужны параметры: Через сколько закрывать, когда разрезать...
Открываем новый лок.? Вы имеете ввиду на новом уровне открываем лок двумя противоположными ордерами или компенсировать не закрытый минусовой лок?
Что значит: цена внутри лока? Какого лока, если его уже нет? Вы должны понимать, что каждый человек мыслит своими понятиями и то, что для Вас-элементарно, Ватсон!, для меня лишено однозначности. Написал заумно, но белое для меня БУКВАЛЬНО белое. Пока грааль не вырисовывается. Но мысли появляются. Надо рисовать. ОПЯТЬ.
Открываем новый лок.? Вы имеете ввиду на новом уровне открываем лок двумя противоположными ордерами или компенсировать не закрытый минусовой лок?
Что значит: цена внутри лока? Какого лока, если его уже нет? Вы должны понимать, что каждый человек мыслит своими понятиями и то, что для Вас-элементарно, Ватсон!, для меня лишено однозначности. Написал заумно, но белое для меня БУКВАЛЬНО белое. Пока грааль не вырисовывается. Но мысли появляются. Надо рисовать.
Понял, почему не догоняю. У Вас полные локи. Ни о росте прибыли или уменьшении убытка речи не идет. Работать надо с неполными замками, но сдесь другой волрос: а нафига. Чтобы были локи или чтоб прибыль росла? Но для прибыли есть лучше варианты. А локи там для страховки. Или Вы плохо объяснили или я туг.
Добрый вечер, если не ошибаюсь, Максим. На фрилансе осталось, если не ошибаюсь 5-6 баксов. Денег нет и даже не знаю, когда получится. Я живу в Одессе. Не волнуйтесь, я русский человек, да и еще совок. Кастрюлю не купил. Денег было жалко. Шутка. Посмотрите пятую строку советника. Если исправите, продолжим. Это мой старый советник, когда я плохо соображал, что гэпы происходят при спреде больше заработка. А сам по себе советник бомба. более 90% сделок в плюс. А я пока поизучаю Ваш грааль. С наскока не получилось. Порисовать надо.
Да... На счет "критической величины", советую обратиться к понятию шага. Проще для понимания и систематизирует информацию.
С уважением, Андрей.
Пятая строка #property link .... Куда ее править? Выкинуть ее и все...
Или пятая после комментария input ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_M15; ?????????
Заметил схожесть наших ников. Если из Вашего выбросить 7 букв...
И почему решили, что Максим? С помощью телепатии? Видимо, на большом расстоянии плохо действует...