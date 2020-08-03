Нужна помощь с автоматизацией торговли (ренко)

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Хочу автоматизировать  торговлю, основанную на ренко графике (MT5). Открытие/закрытие сделок по графику (без индикаторов).

Пишу сам, опыта мало. В связи с этим буду рад любой информации, как ускорить решение задачи. Возможно есть дельные статьи или готовые примеры. 

 
Sergey:

Хочу автоматизировать  торговлю, основанную на ренко графике (MT5). Открытие/закрытие сделок по графику (без индикаторов).

Пишу сам, опыта мало. В связи с этим буду рад любой информации, как ускорить решение задачи. Возможно есть дельные статьи или готовые примеры. 

время == деньги,

ускорить можно здесь

 
Sergey Chalyshev:

время == деньги,

ускорить можно здесь

А по делу что-то есть? 

Здесь вопрос не как купить, а как научиться и сделать своими руками. 

 
Sergey:

А по делу что-то есть? 

Здесь вопрос не как купить, а как научиться и сделать своими руками. 

вот здесь 

https://www.mql5.com/

Нужна помощь с автоматизацией торговли (ренко)
Нужна помощь с автоматизацией торговли (ренко)
  • 2020.06.24
  • www.mql5.com
Хочу автоматизировать торговлю, основанную на ренко графике (MT5). Открытие/закрытие сделок по графику (без индикаторов). Пишу сам, опыта мало...
  
double PrevBid;
double myRangeBars[1000];
void OnTick()
{
  if (MathAbs(Bid-PrevBid) >= 0.0004)
  {
    PrevBid = Bid;
    myRangeBars[1] = myRangeBars[0];
    myRangeBars[0] = Bid;
  }
  //...анализ myRangeBars[ ], обработка ордеров
}
 

конечно есть


 
Кстате, есть индикаторы ренко для мт4, реализованные как оффлайн-графики.

А в мт5 нет же оффлайн графиков. Как там реализовать такой индикатор ренко?
 
Такой вопрос. Возможно ли создать советника, который брал бы инфу с демо счета? т.е. Демо счет является определяющим, на демо расписаны все настройки, а на реале открываются только итоговые решения. На ручнике все работает хорошо, хотелось бы автоматизировать это. Возможно ли это и стоит ли предложить фрилансерам?)
 
Sergey:

Хочу автоматизировать  торговлю, основанную на ренко графике (MT5). Открытие/закрытие сделок по графику (без индикаторов).

Пишу сам, опыта мало. В связи с этим буду рад любой информации, как ускорить решение задачи. Возможно есть дельные статьи или готовые примеры. 

Done 

https://www.mql5.com/en/blogs/post/718632

Adapting EA robots to trading on custom renko charts in MetaTrader 5
Adapting EA robots to trading on custom renko charts in MetaTrader 5
  • 2019.11.18
  • www.mql5.com
Many trading strategies are based on well known and popular renko charts. MetaTrader 5 does not provide renko out of the box, so traders need to utilize the platform's MQL API. The simpliest solution would be a renko indicator. Unfortunately, a trading strategy does normally include some other indicators running on top of quotes, and it's not...
 
...:

Done 

https://www.mql5.com/en/blogs/post/718632

Это уже дополнено в свежей статье.

Пользовательские символы: основы применения на практике
Пользовательские символы: основы применения на практике
  • www.mql5.com
В MetaTrader 5 появилась возможность создавать так называемые пользовательские символы с собственными котировками и тиками. Доступ к ним возможен как из интерфейса терминала, так и на программном уровне через MQL API. Пользовательские символы отображаются в стандартных графиках, позволяют применять к ним индикаторы, выполнять разметку...
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