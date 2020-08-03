Нужна помощь с автоматизацией торговли (ренко)
Хочу автоматизировать торговлю, основанную на ренко графике (MT5). Открытие/закрытие сделок по графику (без индикаторов).
Пишу сам, опыта мало. В связи с этим буду рад любой информации, как ускорить решение задачи. Возможно есть дельные статьи или готовые примеры.
время == деньги,
ускорить можно здесь
А по делу что-то есть?
Здесь вопрос не как купить, а как научиться и сделать своими руками.
вот здесь
- 2020.06.24
- www.mql5.com
double PrevBid; double myRangeBars[1000]; void OnTick() { if (MathAbs(Bid-PrevBid) >= 0.0004) { PrevBid = Bid; myRangeBars[1] = myRangeBars[0]; myRangeBars[0] = Bid; } //...анализ myRangeBars[ ], обработка ордеров }
А в мт5 нет же оффлайн графиков. Как там реализовать такой индикатор ренко?
Хочу автоматизировать торговлю, основанную на ренко графике (MT5). Открытие/закрытие сделок по графику (без индикаторов).
Пишу сам, опыта мало. В связи с этим буду рад любой информации, как ускорить решение задачи. Возможно есть дельные статьи или готовые примеры.
Done
- 2019.11.18
- www.mql5.com
Это уже дополнено в свежей статье.
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хочу автоматизировать торговлю, основанную на ренко графике (MT5). Открытие/закрытие сделок по графику (без индикаторов).
Пишу сам, опыта мало. В связи с этим буду рад любой информации, как ускорить решение задачи. Возможно есть дельные статьи или готовые примеры.