Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках? - страница 6
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Смешно! Вы ВООБЩЕ не смотрите на графики или используете только тиковый график?
Ведь любой таймфрейм - это индикатор, где тиковый график по математическому закону переделан в свечи или бары..
Почему смешно. Легко подобное представить. Первое пришедшее в голову: раскинул сеть, рулишь ММ и смотришь на баланс/эквити и нафиг эти графики, тики и индикаторы.... Как по мне бесперспективняк, но это же первое пришедшее в голову?)
А кто вам сказал, что для торговли вообще нужны индикаторы. К примеру я их не использую.
П.С. кому интересно, ева пойдет до 1.18 для начала
Но вы сами работаете как индикатор!
Выбираешь конкретную ценовую зону, которую считаеш ориентировочной, и торгуешь от нее.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Зона накопления и тенденция
Aleksandr Yakovlev, 2022.01.03 12:41
Как вы видите, есть определенные зоны(небольшие) и по ним есть реакция.
Если хотите, напишите индикатор, который точно так же рисовал бы эти области. Тогда всем не придется рассказывать что работаеш вместо индикатора.
Если говорить о настроениях на рынке Форекс.
Тогда вот пример EURUSD с показаниями настроения, которые включают количество и объем сделок, а также средние цены покупки и продажи.
Как видите, трейдеры на EURUSD в среднем, на данный момент проигрывают. Но индикатор с техническим анализом указывает на совершенно разные уровни покупки и продажи, которые существенно отличались от открытых сделок среднестатистического трейдера. Я не пытаюсь никому ничего доказывать, лишь указываю на то, что настроения на рынке Форекс не являются убедительным инструментом.
Если говорить о настроениях на рынке Форекс.
Тогда вот пример EURUSD с показаниями настроения, которые включают количество и объем сделок, а также средние цены покупки и продажи.
Как видите, трейдеры на EURUSD в среднем, на данный момент проигрывают. Но индикатор с техническим анализом указывает на совершенно разные уровни покупки и продажи, которые существенно отличались от открытых сделок среднестатистического трейдера. Я не пытаюсь никому ничего доказывать, лишь указываю на то, что настроения на рынке Форекс не являются убедительным инструментом.
Вам в сотый раз указывают, что все эти данные не имеют никакого отношения к "настроениям на рынке Форекс". Если предположить, что ДЦ не искажают в этой статистике позиций своих клиентов, то они все равно не оказывают никакого влияния на котировки - они не выводятся на рынок.
Вам в сотый раз указывают, что все эти данные не имеют никакого отношения к "настроениям на рынке Форекс". Если предположить, что ДЦ не искажают в этой статистике позиций своих клиентов, то они все равно не оказывают никакого влияния на котировки - они не выводятся на рынок.
Если вы не знаете, о чем говорите, лучше ничего не говорите.
Есть также некоторые трейдеры, которые ориентируются на форекс-настроение в качестве основы для своих решений. Это не относится ко мне, а скорее является источником разногласий с истинно верующими в форекс-настроение.
Если вы не знаете, о чем говорите, лучше ничего не говорите.
Есть также некоторые трейдеры, которые ориентируются на форекс-настроение в качестве основы для своих решений. Это не относится ко мне, а скорее является источником разногласий с истинно верующими в форекс-настроение.
Результат торговли таких трейдеров - слив.
Информативность "форекс-настроения" от ДЦ - рандом.
Если вы не знаете, о чем говорите, лучше ничего не говорите.
Есть также некоторые трейдеры, которые ориентируются на форекс-настроение в качестве основы для своих решений. Это не относится ко мне, а скорее является источником разногласий с истинно верующими в форекс-настроение.
Вы заблуждаетесь, как Вам уже писали выше
1. Данные показанные Вами это всего лишь малая часть всего рынка
2. Стоящие объёмы разворачиваются в секунды, узнаёте постфактум
3. Вы никогда не узнаете когда крупный покупатель планирует прикупить несколько сотен миллиардов, которые развернут тренд, только постфактум
А кто вам сказал, что для торговли вообще нужны индикаторы. К примеру я их не использую.
П.С. кому интересно, ева пойдет до 1.18 для начала
Ой ли
Вы заблуждаетесь, как Вам уже писали выше
1. Данные показанные Вами это всего лишь малая часть всего рынка
2. Стоящие объёмы разворачиваются в секунды, узнаёте постфактум
3. Вы никогда не узнаете когда крупный покупатель планирует прикупить несколько сотен миллиардов, которые развернут тренд, только постфактум
Девочки, не ссорьтесь. Мы здесь теханализом занимаемся, угадываем, куда цена пойдёт здесь и сейчас. Иногда - почему.
Вы заблуждаетесь, как Вам уже писали выше
1. Данные показанные Вами это всего лишь малая часть всего рынка
2. Стоящие объёмы разворачиваются в секунды, узнаёте постфактум
3. Вы никогда не узнаете когда крупный покупатель планирует прикупить несколько сотен миллиардов, которые развернут тренд, только постфактум
Вы читать не умеете или просто хотели бросить свою копейку?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках?
Lilita Bogachkova, 2022.02.07 15:48
Если говорить о настроениях на рынке Форекс.
Как видите, трейдеры на EURUSD в среднем, на данный момент проигрывают. Но индикатор с техническим анализом указывает на совершенно разные уровни покупки и продажи, которые существенно отличались от открытых сделок среднестатистического трейдера. Я не пытаюсь никому ничего доказывать, лишь указываю на то, что настроения на рынке Форекс не являются убедительным инструментом.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках?
Lilita Bogachkova, 2022.02.07 16:11
Есть также некоторые трейдеры, которые ориентируются на форекс-настроение в качестве основы для своих решений. Это не относится ко мне, а скорее является источником разногласий с истинно верующими в форекс-настроение.
Я действительно не понимаю, когда я говорю, что настроения на рынке Форекс не являются чем-то, на что можно положиться, тогда меня критикуют за это. Приводя аргументы подтверждающие мои слова.