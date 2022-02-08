Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно пересматривать +100500 раз чтобы вкурить
Герчик от жадности чуток все подзапутал, но разобраться можно
Выводы: если Вы торгуете по индикаторам ТО Вы в конце паровоза
Ошибка в логических рассуждениях...
Ничего не сказано о КАЧЕСТВЕ индикаторов... Если индикаторы не полное старье, и достаточно точно определяют РАЗВОРОТ тренда, то Вы будете "в НАЧАЛЕ паровоза"...
Ошибка в логических рассуждениях...
Ничего не сказано о КАЧЕСТВЕ индикаторов... Если индикаторы не полное старье, и достаточно точно определяют РАЗВОРОТ тренда, то Вы будете "в НАЧАЛЕ паровоза"...
Если ЭТИ индикаторы построенны на основании цены, ТО Вы в конце паровоза и доказательство тому следующее.....
Самое простое преобразование имеет опоздание на один бар, То есть МА с периодом 2 это САМОЕ простое преобразование, которое опаздывает на 1 бар.
ЧЕМ сложнее преобразование тем больше задержка. Это как аксиома анализа временных рядов и индикаторов в частности!
Индикаторы работают только когда построены от цены, построены от других данных они становятся в ровень цены по значимости.
Делайте выводы.....
Если ЭТИ индикаторы построенны на основании цены, ТО Вы в конце паровоза и доказательство тому следующее.....
Самое простое преобразование имеет опоздание на один бар, То есть МА с периодом 2 это САМОЕ простое преобразование, которое опаздывает на 1 бар.
ЧЕМ сложнее преобразование тем больше задержка. Это как аксиома анализа временных рядов!!!!
Делайте выводы.....
Засуньте такие АКСИОМЫ себе... по глубже и посмотрите на график:
И теперь ПОДСЧИТАЙТЕ продолжительность тренда....
Неужели Вам мало 4 дней чтобы открыть позицию?... Тогда Вы большой тугодум!...
Засуньте такие АКСИОМЫ себе... по глубже и посмотрите на график:
И теперь ПОДСЧИТАЙТЕ продолжительность тренда....
Неужели Вам мало 4 дней чтобы открыть позицию?... Тогда Вы большой тугодум!...
с 50% просадкой ты все сольешь быстро
с 50% просадкой ты все сольешь быстро
А если надеть грязные носки, то слив будет моментальный!
) торговать надо на трезвую голову и с чистыми ногами .
А если надеть грязные носки, то слив будет моментальный!
Когда Учитель продемонстрирует нам всем свой сигнал?
никогда не будет сигналы, потому что кругом завистники, и дурачки. Но точку зрения свою отстаивать будем..
никогда не будет сигналы, потому что кругом завистники, и дурачки. Но точку зрения свою отстаивать будем..