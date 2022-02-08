Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках? - страница 3

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spiderman8811 #:
Нужно пересматривать +100500 раз чтобы вкурить

Герчик от жадности чуток все подзапутал, но разобраться можно

 
Mihail Marchukajtes #:

Выводы: если Вы торгуете по индикаторам ТО Вы в конце паровоза


Ошибка в логических рассуждениях...

Ничего не сказано о КАЧЕСТВЕ индикаторов...  Если индикаторы не полное  старье, и достаточно точно определяют РАЗВОРОТ тренда, то Вы будете "в НАЧАЛЕ паровоза"...

 
Serqey Nikitin #:

Ошибка в логических рассуждениях...

Ничего не сказано о КАЧЕСТВЕ индикаторов...  Если индикаторы не полное  старье, и достаточно точно определяют РАЗВОРОТ тренда, то Вы будете "в НАЧАЛЕ паровоза"...

Если ЭТИ индикаторы построенны на основании цены, ТО Вы в конце паровоза и доказательство тому следующее.....

Самое простое преобразование имеет опоздание на один бар, То есть МА с периодом 2 это САМОЕ простое преобразование, которое опаздывает на 1 бар.

ЧЕМ сложнее преобразование тем больше задержка. Это как аксиома анализа временных рядов и индикаторов в частности!

Индикаторы работают только когда построены от цены, построены от других данных они становятся в ровень цены по значимости.


Делайте выводы.....

 
Mihail Marchukajtes #:

Если ЭТИ индикаторы построенны на основании цены, ТО Вы в конце паровоза и доказательство тому следующее.....

Самое простое преобразование имеет опоздание на один бар, То есть МА с периодом 2 это САМОЕ простое преобразование, которое опаздывает на 1 бар.

ЧЕМ сложнее преобразование тем больше задержка. Это как аксиома анализа временных рядов!!!!

Делайте выводы.....

Засуньте такие АКСИОМЫ себе... по глубже и посмотрите на график:

И теперь ПОДСЧИТАЙТЕ продолжительность тренда....

Неужели Вам мало 4 дней чтобы открыть позицию?...  Тогда Вы большой тугодум!...

 
Serqey Nikitin #:

Засуньте такие АКСИОМЫ себе... по глубже и посмотрите на график:

И теперь ПОДСЧИТАЙТЕ продолжительность тренда....

Неужели Вам мало 4 дней чтобы открыть позицию?...  Тогда Вы большой тугодум!...

с 50% просадкой ты все сольешь быстро

 
Sergey Lazarenko #:

с 50% просадкой ты все сольешь быстро

А если надеть грязные носки, то слив будет моментальный!
[Удален]  
Serqey Nikitin #:
А если надеть грязные носки, то слив будет моментальный!

) торговать надо на трезвую голову и с чистыми ногами .

 
Serqey Nikitin #:
А если надеть грязные носки, то слив будет моментальный!
Когда Учитель продемонстрирует нам всем свой сигнал? 
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Когда Учитель продемонстрирует нам всем свой сигнал? 

никогда не будет сигналы, потому что кругом завистники, и дурачки. Но точку зрения свою отстаивать будем..

 
Sergey Lazarenko #:

никогда не будет сигналы, потому что кругом завистники, и дурачки. Но точку зрения свою отстаивать будем..

Понятно............
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