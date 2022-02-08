Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках?

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Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
 

серьёзные люди будущее планируют...

PS/ нам остаётся телепатить что они напланировали

 
osmo1709:
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?

Элементарно. На М1 и Д1 это очевидно. Посмотрите графики и увидите.

 
прогнозы и игра в орлянку знак равно
 
Ilya Vasenin #:
прогнозы и игра в орлянку знак равно

В орлянке бац на бац. При прогнозировании можно использовать фильтры.

 
osmo1709:
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?

Да, конечно. 

Через год Вы станете на год старше. 

 
Море книг на эту тему. Лучше англоязычные, и не старше 10 лет.
 
a007 #:

В орлянке бац на бац. При прогнозировании можно использовать фильтры.

тут то же фильтр есть. время !

[Удален]  
у бедующего есть несколько развитии событий - они вложены в прошлом и настоящем.

если нарисовать линию с прошлого через настоящее, то событие можно перенести в будущее.

EURGBPWeekly 2

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считаю что этот индикатор(  Classical Pivots  ) и показывает развитий событий в бедующем

EURGBPH1 

Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1
Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1
  • www.mql5.com
Простая, компактная и быстрая реализация уровней пивота, поддержки и сопротивления для периодов D1, W1, MN с возможностью одновременного отображения на младших ТФах и фильтрации младших линий на старших.
 
osmo1709:
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?

Хрустальный шар, говорят, хорошо помогает :)

 
osmo1709:
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?

Торговая стратегия Герчика, она прогнозирует курс очень удачно

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