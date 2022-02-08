Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках?
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
серьёзные люди будущее планируют...
PS/ нам остаётся телепатить что они напланировали
osmo1709:
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
Элементарно. На М1 и Д1 это очевидно. Посмотрите графики и увидите.
прогнозы и игра в орлянку знак равно
osmo1709:
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
Да, конечно.
Через год Вы станете на год старше.
Море книг на эту тему. Лучше англоязычные, и не старше 10 лет.
у бедующего есть несколько развитии событий - они вложены в прошлом и настоящем.
если нарисовать линию с прошлого через настоящее, то событие можно перенести в будущее.
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считаю что этот индикатор( Classical Pivots ) и показывает развитий событий в бедующем
Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1
- www.mql5.com
Простая, компактная и быстрая реализация уровней пивота, поддержки и сопротивления для периодов D1, W1, MN с возможностью одновременного отображения на младших ТФах и фильтрации младших линий на старших.
osmo1709:
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
Хрустальный шар, говорят, хорошо помогает :)
osmo1709:
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
Будущее вообще как-то можно прогнозировать?
Торговая стратегия Герчика, она прогнозирует курс очень удачно
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