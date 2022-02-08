Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках? - страница 7
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Я действительно не понимаю, когда я говорю, что настроения на рынке Форекс не являются чем-то, на что можно положиться, тогда меня критикуют за это. Приводя аргументы подтверждающие мои слова.
Просто, на Форекс нет настроений. И взяться им неоткуда.
Просто, на Форекс нет настроений. И взяться им неоткуда.
Ты ведь притворяешься что не понимаешь, что подразумевается под настроением форекс?
Или решили посмеяться над тем, как я пишу по-русски: "настроения на рынке Форекс"
до попыток прогнозирования (которое тут а-ля гадание на кофейной гуще), неплохо констатировать известную физику и ограничения:
- внутридневной движ. пар состоит из "импульсов" чётко привязанных по времени к открытию рынков Азия, Европа, Америка (по возрастанию). Дополнительно на пары влияют географические привязки её валют.
- изменения курса в масштабах дней/недель ограничено гос.регуляторами - при излишне резких/длинных движениях %% номинала будут различные действия центробанков.
- в каждом кольце-тройке в "безоткатном тренде" может быть не более 2-х пар. В полносвязном графе мажоров, теоретически 4, практически 3
можно и нужно пополнять список
Очень все спорно и сомнительно:
1. импульсы скорее "привязаны" не к открытию сессии, а к моменту выхода новостей и макропоказателей;
2. действия гос регуляторов тоже имеют свои большие ограничения - Брексит е....л курс так, что гос регулятор только тихонько попискивал в уголке. И таких примеров масса
3. а это вообще не понял
- внутридневной движ. пар состоит из "импульсов" чётко привязанных по времени ..
Давно создала индикатор, который измеряет движение цены и количество тиков. Этот индикатор показывает, что перед началом ценового импульса есть момент, когда в парах с позитивной или отрицакельной корреляцией (в расчетной части используются пары с корреляцией 0,85; -0,85 и более) количесто тиков растет, но цена фактически не двигается.
Насколько я помню, ты любишь смотреть «Настроение» на рынке Форекс.
Тогда чем это
отличается от этих и им подобных?
Как вы думаете, они смотрят друг на друга и находят правильное решение, или всё таки анализирует рынок и только потом сравнивает свое мнение с остальными учасниками рынка?
МА-шка у всех одна и та же
если не МА-шка, то усреднение, которое так или иначе - та же МА
поэтому толпа торгует одинаково, как не странно
скрин Ваш с обьемом покупок и продаж как нельзя лучше демонстрирует это
вывод логичен - делаем наоборот
МА-шка у всех одна и та же
если не МА-шка, то усреднение, которое так или иначе - та же МА
поэтому толпа торгует одинаково, как не странно
Вероятно, это так, поскольку подавляющее большинство торгует стандартными индикаторами с настройками по умолчанию.
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Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках?
Lilita Bogachkova, 2022.02.07 15:48
Если говорить о настроениях на рынке Форекс.
Тогда вот пример EURUSD с показаниями настроения, которые включают количество и объем сделок, а также средние цены покупки и продажи.
Как видите, трейдеры на EURUSD в среднем, на данный момент проигрывают. Но индикатор с техническим анализом указывает на совершенно разные уровни покупки и продажи, которые существенно отличались от открытых сделок среднестатистического трейдера. Я не пытаюсь никому ничего доказывать, лишь указываю на то, что настроения на рынке Форекс не являются убедительным инструментом.