Какие есть способы прогнозирования будущего на финансовых рынках? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда Учитель продемонстрирует нам всем свой сигнал?
Вы кнопочкой "поиск" так и не научились пользоваться?... Какая ущербная ситуация... Бывает!
ущербная у кого? Вы все свои сигнал попрятали, боитесь показать 50% просадку?
ущербная у кого? Вы все свои сигнал попрятали, боитесь показать 50% просадку?
Не нервничай! Если головка не работает, то это НАДОЛГО!.
Отлично работает, все видно по тебе, нету сигналов, а два которые есть не в открытом доступе, ты их настраиваешь, пятый год.. Но с просадкой справиться не можешь
Интересно, что еще можно использовать для анализа цены и прогнозирования ее движения, как не математические расчеты. Одним из существующих решений является выполнение этих расчетов с использованием индикаторов, которые используются для визуального представления этого расчета на графике.
Возможную неудовлетворенность использованием индикаторов можно объяснить тем, что для каждого периода времени необходимо выбирать соответствующие входные параметры.
Вот пример (для воспроизведения нажмите на изображение): чем меньше выбран период времени, тем больше индикатор будет ошибаться с правильным сигналом.
Пример того, как улучшить качество сигнала. Просто уменьшите чувствительность расчета сигнала.
Сами индикаторы нейтральны, они показывают только то, что вы им скажете рассчитать. Если входные данные некачественные, то и результат адекватный.
Засуньте такие АКСИОМЫ себе... по глубже и посмотрите на график:
И теперь ПОДСЧИТАЙТЕ продолжительность тренда....
Неужели Вам мало 4 дней чтобы открыть позицию?... Тогда Вы большой тугодум!...
Интересно, что еще можно использовать для анализа цены и прогнозирования ее движения, как не математические расчеты. Одним из существующих решений является выполнение этих расчетов с использованием индикаторов, которые используются для визуального представления этого расчета на графике.
Возможную неудовлетворенность использованием индикаторов можно объяснить тем, что для каждого периода времени необходимо выбирать соответствующие входные параметры.
Вот пример (для воспроизведения нажмите на изображение): чем меньше выбран период времени, тем больше индикатор будет ошибаться с правильным сигналом.
Пример того, как улучшить качество сигнала. Просто уменьшите чувствительность расчета сигнала.
Сами индикаторы нейтральны, они показывают только то, что вы им скажете рассчитать. Если входные данные некачественные, то и результат адекватный.
знакомая математика
в тренде будет абзац
знакомая математика
в тренде будет абзац
При движении тренда вверх - установка SELLSTOP и наоборот.
знакомая математика
в тренде будет абзац
Насколько я помню, ты любишь смотреть «Настроение» на рынке Форекс.
Тогда чем это
отличается от этих и им подобных?
Как вы думаете, они смотрят друг на друга и находят правильное решение, или всё таки анализирует рынок и только потом сравнивает свое мнение с остальными учасниками рынка?