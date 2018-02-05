Доливка к позиции отложенными ордерами в МТ5. Как?

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добрый день

я тут что-то то ли затупил то ли терминал глючит то ли брокер не дает.

я пытаюсь сделать отложенными ордерами доливку к позиции. И мне не дает это сделать МТ5, блеклая кнопка "установить".

Какими типами ордеров это делается и в принципе это должно же быть?

к примеру у меня есть SELL GBPJPY 155.30 объем 1.0 - продал по рынку.

Хочу выставить ордера на SELL по 155.10 и SELL 154.90 также объемами 1.0

Все 6 типов отложенных ордеров как бы в наличии. Но не дает ставить и все. Средств достаточно. Более чем.

Прошу не вдаваться в критику самой идеи, это пример)))

 
Denis Prokopev:

добрый день

я тут что-то то ли затупил то ли терминал глючит то ли брокер не дает.

я пытаюсь сделать отложенными ордерами доливку к позиции. И мне не дает это сделать МТ5, блеклая кнопка "установить".

Какими типами ордеров это делается и в принципе это должно же быть?

к примеру у меня есть SELL GBPJPY 155.30 объем 1.0 - продал по рынку.

Хочу выставить ордера на SELL по 155.10 и SELL 154.90 также объемами 1.0

Все 6 типов отложенных ордеров как бы в наличии. Но не дает ставить и все. Средств достаточно. Более чем.

Прошу не вдаваться в критику самой идеи, это пример)))

Sell stop 155.10 и Sell stop 154.90. 

И попробуйте Sell stop 150 - если на эту цену даст установить Sell stop - значит на Вашем торговом счёте для данного символа очень большой Stops Level (запустите утилиту All information about the symbol для просмотра свойств символа).


 
благодарю за оперативный ответ. вроде расставилось как и хотел. буду ждать сработают ли так как нужно.
 
да, еще момент. у меня в результате будет СЕЛЛ 3.0, значит чтобы не прописывать в каждом ордере отдельно Тэйк Профит можно ли поставить BY LIMIT 3.0 ?
 
Denis Prokopev:
да, еще момент. у меня в результате будет СЕЛЛ 3.0,***

Если тип Вашего счёта - неттинг, тогда да, будет ОДНА SELL позиция объёмом 3.0 лота. Если же у Вас хедж - тогда будут ТРИ SELL позиции по 1.0 лот каждая.

Справка про неттинговую и хеджинговую систему учета: Общие принципы - Торговые операции

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