Доливка к позиции отложенными ордерами в МТ5. Как?
добрый день
я тут что-то то ли затупил то ли терминал глючит то ли брокер не дает.
я пытаюсь сделать отложенными ордерами доливку к позиции. И мне не дает это сделать МТ5, блеклая кнопка "установить".
Какими типами ордеров это делается и в принципе это должно же быть?
к примеру у меня есть SELL GBPJPY 155.30 объем 1.0 - продал по рынку.
Хочу выставить ордера на SELL по 155.10 и SELL 154.90 также объемами 1.0
Все 6 типов отложенных ордеров как бы в наличии. Но не дает ставить и все. Средств достаточно. Более чем.
Прошу не вдаваться в критику самой идеи, это пример)))
Sell stop 155.10 и Sell stop 154.90.
И попробуйте Sell stop 150 - если на эту цену даст установить Sell stop - значит на Вашем торговом счёте для данного символа очень большой Stops Level (запустите утилиту All information about the symbol для просмотра свойств символа).
да, еще момент. у меня в результате будет СЕЛЛ 3.0,***
Если тип Вашего счёта - неттинг, тогда да, будет ОДНА SELL позиция объёмом 3.0 лота. Если же у Вас хедж - тогда будут ТРИ SELL позиции по 1.0 лот каждая.
Справка про неттинговую и хеджинговую систему учета: Общие принципы - Торговые операции
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добрый день
я тут что-то то ли затупил то ли терминал глючит то ли брокер не дает.
я пытаюсь сделать отложенными ордерами доливку к позиции. И мне не дает это сделать МТ5, блеклая кнопка "установить".
Какими типами ордеров это делается и в принципе это должно же быть?
к примеру у меня есть SELL GBPJPY 155.30 объем 1.0 - продал по рынку.
Хочу выставить ордера на SELL по 155.10 и SELL 154.90 также объемами 1.0
Все 6 типов отложенных ордеров как бы в наличии. Но не дает ставить и все. Средств достаточно. Более чем.
Прошу не вдаваться в критику самой идеи, это пример)))