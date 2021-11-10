Трейлинг TP - страница 8

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Aleksei Stepanenko #:
Петрос, такой возврат - это 1/3 прибыли. Потеря ощутимая, надо проверять эффективность такого действия. И этот виртуальный ТП на картинке реально похож на трейлингстоп.

Да, тут никакого секрета нету. Это обычный трейлинг стоп, только виртуальный и по процентам. 

Потерять 1/3 прибыли, это может быть много, но иногда этот процент 10%. Но если ниже, то и сработает быстро.

Размер этого процента никто не сможет четко определить. Это зависит от характера движения цен.

[Удален]  
Согласен, ахпер джан
 
Petros Shatakhtsyan #:

Если BUY, то TP выше цены открытия. Ведь цена идет в нашу сторону.

От того, что СЛ переставлен в безубыток, он не становится ТП. Точно также, если ТП переставлен в область убытка, он не становится СЛ.


To all:

Скользящий ТП - это способ пофиксить убыток не на дне, а на "отскоке", вот только такой отскок может оказаться дальше в области убытка, чем был бы СЛ.

 
JRandomTrader #:

От того, что СЛ переставлен в безубыток, он не становится ТП. Точно также, если ТП переставлен в область убытка, он не становится СЛ.


To all:

Скользящий ТП - это способ пофиксить убыток не на дне, а на "отскоке", вот только такой отскок может оказаться дальше в области убытка, чем был бы СЛ.

А как можно СЛ переставить в безубыток. Я не знаю.

Просто показал виртуально как надо дать возможность ТП расти, и закрывать его тогда, когда есть признаки возврата, т.е. когда профит начинает снижаться.

А СЛ передвигать нельзя. тогда СЛ будет сработать часто и будет много минусов, или получится Стоп аут.

Ордер надо закрыть по СЛ на определенном уровне и размер его должен быть столько, сколько вы готовы потерять.

 
JRandomTrader #:

To all:

Скользящий ТП - это способ пофиксить убыток не на дне, а на "отскоке", вот только такой отскок может оказаться дальше в области убытка, чем был бы СЛ.


Не совсем так.
Здесь уже много лет идёт поиск признаков начала тренда. Но многие приходят к мнению, что когда мы идентифицировали тренд уже поздно входить в него. Тем не менее, можно входить на коррекциях, но не с целью оседлать тренд, а лишь с целью взять прибыль с отскока. В такой ситуации, естественно, нет гарантии, что это отскок, а не разворот, и, возможно, трейлинг TP имеет смысл.
 
Petros Shatakhtsyan #:

А как можно СЛ переставить в безубыток. Я не знаю.

Дождаться, когда ордер будет в прибыли более, чем размер Stop Level (или 3 спреда, зависит от настроек торгового сервера), и переместить Stop Loss в область прибыли.

Вот так:


 
Petros Shatakhtsyan #:

А как можно СЛ переставить в безубыток. Я не знаю.

SL всегда хуже текущей цены, но это не значит, что он хуже цены открыти.
"Потерять" можно не только от нуля, но и от максимальной за время существования сделки прибыли, либо от прибыли на момент принятия решения об установке/перемещении СЛ.
 
Petros Shatakhtsyan #:

А как можно СЛ переставить в безубыток. Я не знаю.

Просто показал виртуально как надо дать возможность ТП расти, и закрывать его тогда, когда есть признаки возврата, т.е. когда профит начинает снижаться.

А СЛ передвигать нельзя. тогда СЛ будет сработать часто и будет много минусов, или получится Стоп аут.

Ордер надо закрыть по СЛ на определенном уровне и размер его должен быть столько, сколько вы готовы потерять.

Если СЛ нельзя передвигать, то скользящий СЛ не существует?

СЛ можно двигать, когда цена идёт в нашу сторону (а ТП - когда цена идёт против нас, и в этой теме обсуждение идёт именно в этом контексте), а вот алгоритм этого движения имеет не меньшее значение, чем алгоритм выбора точки входа.

 

У вас будет убыточная стратегия.

Если во время торговли начнете меять место СЛ, т.е передвигать в сторону плюса, то возникает вопрос: сколько можно передвигать его выше или ниже.

Если СЛ приближается к нулевой отметке, то он будет срабатывать часто, получите много убытков. А если передвинуть его так, чтобы не срабатывал так часто, то сколько надо передвигать ?   Столько чтоб сработал Стоп Аут ? 

Тоже самое будет с ТП.

 
Petros Shatakhtsyan #:

У вас будет убыточная стратегия.

Если во время торговли начнете меять место СЛ, т.е передвигать в сторону плюса, то возникает вопрос: сколько можно передвигать его выше или ниже.

Если СЛ приближается к нулевой отметке, то он будет срабатывать часто, получите много убытков. А если передвинуть его так, чтобы не срабатывал так часто, то сколько надо передвигать ?   Столько чтоб сработал Стоп Аут ? 

Тоже самое будет с ТП.

Вот потому я и говорю про алгоритм этого движения.

И да, у меня есть прибыльные стратегии, торгуют в плюс уже несколько лет.
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