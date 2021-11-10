Трейлинг TP - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Петрос, такой возврат - это 1/3 прибыли. Потеря ощутимая, надо проверять эффективность такого действия. И этот виртуальный ТП на картинке реально похож на трейлингстоп.
Да, тут никакого секрета нету. Это обычный трейлинг стоп, только виртуальный и по процентам.
Потерять 1/3 прибыли, это может быть много, но иногда этот процент 10%. Но если ниже, то и сработает быстро.
Размер этого процента никто не сможет четко определить. Это зависит от характера движения цен.
Если BUY, то TP выше цены открытия. Ведь цена идет в нашу сторону.
От того, что СЛ переставлен в безубыток, он не становится ТП. Точно также, если ТП переставлен в область убытка, он не становится СЛ.
To all:
Скользящий ТП - это способ пофиксить убыток не на дне, а на "отскоке", вот только такой отскок может оказаться дальше в области убытка, чем был бы СЛ.
От того, что СЛ переставлен в безубыток, он не становится ТП. Точно также, если ТП переставлен в область убытка, он не становится СЛ.
To all:
Скользящий ТП - это способ пофиксить убыток не на дне, а на "отскоке", вот только такой отскок может оказаться дальше в области убытка, чем был бы СЛ.
А как можно СЛ переставить в безубыток. Я не знаю.
Просто показал виртуально как надо дать возможность ТП расти, и закрывать его тогда, когда есть признаки возврата, т.е. когда профит начинает снижаться.
А СЛ передвигать нельзя. тогда СЛ будет сработать часто и будет много минусов, или получится Стоп аут.
Ордер надо закрыть по СЛ на определенном уровне и размер его должен быть столько, сколько вы готовы потерять.
To all:
Скользящий ТП - это способ пофиксить убыток не на дне, а на "отскоке", вот только такой отскок может оказаться дальше в области убытка, чем был бы СЛ.
А как можно СЛ переставить в безубыток. Я не знаю.
Дождаться, когда ордер будет в прибыли более, чем размер Stop Level (или 3 спреда, зависит от настроек торгового сервера), и переместить Stop Loss в область прибыли.
Вот так:
А как можно СЛ переставить в безубыток. Я не знаю.
А как можно СЛ переставить в безубыток. Я не знаю.
Просто показал виртуально как надо дать возможность ТП расти, и закрывать его тогда, когда есть признаки возврата, т.е. когда профит начинает снижаться.
А СЛ передвигать нельзя. тогда СЛ будет сработать часто и будет много минусов, или получится Стоп аут.
Ордер надо закрыть по СЛ на определенном уровне и размер его должен быть столько, сколько вы готовы потерять.
Если СЛ нельзя передвигать, то скользящий СЛ не существует?
СЛ можно двигать, когда цена идёт в нашу сторону (а ТП - когда цена идёт против нас, и в этой теме обсуждение идёт именно в этом контексте), а вот алгоритм этого движения имеет не меньшее значение, чем алгоритм выбора точки входа.
У вас будет убыточная стратегия.
Если во время торговли начнете меять место СЛ, т.е передвигать в сторону плюса, то возникает вопрос: сколько можно передвигать его выше или ниже.
Если СЛ приближается к нулевой отметке, то он будет срабатывать часто, получите много убытков. А если передвинуть его так, чтобы не срабатывал так часто, то сколько надо передвигать ? Столько чтоб сработал Стоп Аут ?
Тоже самое будет с ТП.
У вас будет убыточная стратегия.
Если во время торговли начнете меять место СЛ, т.е передвигать в сторону плюса, то возникает вопрос: сколько можно передвигать его выше или ниже.
Если СЛ приближается к нулевой отметке, то он будет срабатывать часто, получите много убытков. А если передвинуть его так, чтобы не срабатывал так часто, то сколько надо передвигать ? Столько чтоб сработал Стоп Аут ?
Тоже самое будет с ТП.
Вот потому я и говорю про алгоритм этого движения.И да, у меня есть прибыльные стратегии, торгуют в плюс уже несколько лет.