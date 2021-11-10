Трейлинг TP - страница 10

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Vladimir Baskakov #:
Добиваюсь второй день, как партизан

Работает так же как трейлинг стоп, но только когда цена идет в убыток. С целью, чтобы

поймать откат цены в сторону прибыли и минимизировать убыток.

Пробовал, не понравилось. 

 
Dmitry Fedoseev #:

Работает так же как трейлинг стоп, но только когда цена идет в убыток. С целью, чтобы

поймать откат цены в сторону прибыли и минимизировать убыток.

Пробовал, не понравилось. 

попробуй начальный Тейк поставить в безоблачные выси и уже его тралить.

И к скорости трала добавить "жадность" пунктов/мин а-ля SAR . О результатах доложишь по форме :-)

 
Roman Shiredchenko #:


2Георгий! Лига! Ты это видишь?
Напишите Георгу, пжлста, а то он   Лигой ставок своей плюется во всех ветвях форума, ничего иного не видя!!!!
Это замечательно!

Не "плюется", а "говорит о том, в чем есть опыт". Само собой, что основной опыт у меня в ТС Лиги. Что тут удивительного? У меня тоже есть прибыльные стратегии. Если бы не было убыточных - то я бы давно уже из просада вышел. Увы, не выходит пока у меня стабильно получать хотя бы 90% прибыльных стратегий. Цифра колеблется в районе 60-70%. Поэтому прибыль растет очень медленно, и имеет большую волатильность. 

Про трейлинг ТП (я его называю "обратный") у меня твердое убеждение - в одиночку это сопровождение слишком ненадежно. Жутко напоминает Мартина по поведению. Посему приходится ставить защитный СЛ. В результате прибыльность резко падает. Но, зато, при этом устраняется опасность большого слива. 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Не "плюется", а "говорит о том, в чем есть опыт". Само собой, что основной опыт у меня в ТС Лиги. Что тут удивительного? У меня тоже есть прибыльные стратегии. Если бы не было убыточных - то я бы давно уже из просада вышел. Увы, не выходит пока у меня стабильно получать хотя бы 90% прибыльных стратегий. Цифра колеблется в районе 60-70%. Поэтому прибыль растет очень медленно, и имеет большую волатильность. 

Про трейлинг ТП (я его называю "обратный") у меня твердое убеждение - в одиночку это сопровождение слишком ненадежно. Жутко напоминает Мартина по поведению. Посему приходится ставить защитный СЛ. В результате прибыльность резко падает. Но, зато, при этом устраняется опасность большого слива. 

Это не опыт, это набор случайных сливающих систем, аналог кодобазы.
Опыт, это когда завел 100, вывел 1000. Это опыт. Все остальное, песочница
 
Vladimir Baskakov #:
Это не опыт, это набор случайных сливающих систем, аналог кодобазы.
Опыт, это когда завел 100, вывел 1000. Это опыт. Все остальное, песочница

Это не опыт, а огромная прибыль. 

Опыт же бывает и отрицательный. Сунулся в темный переулок - тебе по носу настучали. Вот опыт. 

 

Еще по теме. 

Вот мои системы RTS с траллом ТП с реала:

Отлично видна мартиновская суть таких систем на примере евродолларовой ТС640121 - причем, это сработал защитный СЛ. Если бы его не было, убыток в конце октября был бы значительно больше.

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Это не опыт, а огромная прибыль. 

Опыт же бывает и отрицательный. Сунулся в темный переулок - тебе по носу настучали. Вот опыт. 

Ну тут с тобой никто не сравнится
[Удален]  
Georgiy Merts #:

Еще по теме. 

Вот мои системы RTS с траллом ТП с реала:


У тебя есть ветка для этого
 
Vladimir Baskakov #:
У тебя есть ветка для этого

Нет. Обсуждается трейлинг ТП - и никто, кроме меня, не представил реальных графиков баланса таких систем с реала. Смотри, Владимир, сам говорил, "я в авторитете" - попрошу - забанят тебя еще на неделю. Для острастки. 

Заметь, я не скрываю сути систем. Но, впрочем, если народу будет неинтересно - ничего и не скажу больше о них... 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Нет. Обсуждается трейлинг ТП - и никто, кроме меня, не представил реальных графиков баланса таких систем с реала. Смотри, Владимир, сам говорил, "я в авторитете" - попрошу - забанят тебя еще на неделю. Для острастки. 

Заметь, я не скрываю сути систем. Но, впрочем, если народу будет неинтересно - ничего и не скажу больше о них... 

Основание для бана твое слово? Деградирует форум.
Ты в каждую тему вплетаешь лигу, потому что в твою ветку никто не заходит
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