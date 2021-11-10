Трейлинг TP - страница 10
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Добиваюсь второй день, как партизан
Работает так же как трейлинг стоп, но только когда цена идет в убыток. С целью, чтобы
поймать откат цены в сторону прибыли и минимизировать убыток.
Пробовал, не понравилось.
Работает так же как трейлинг стоп, но только когда цена идет в убыток. С целью, чтобы
поймать откат цены в сторону прибыли и минимизировать убыток.
Пробовал, не понравилось.
попробуй начальный Тейк поставить в безоблачные выси и уже его тралить.
И к скорости трала добавить "жадность" пунктов/мин а-ля SAR . О результатах доложишь по форме :-)
Не "плюется", а "говорит о том, в чем есть опыт". Само собой, что основной опыт у меня в ТС Лиги. Что тут удивительного? У меня тоже есть прибыльные стратегии. Если бы не было убыточных - то я бы давно уже из просада вышел. Увы, не выходит пока у меня стабильно получать хотя бы 90% прибыльных стратегий. Цифра колеблется в районе 60-70%. Поэтому прибыль растет очень медленно, и имеет большую волатильность.
Про трейлинг ТП (я его называю "обратный") у меня твердое убеждение - в одиночку это сопровождение слишком ненадежно. Жутко напоминает Мартина по поведению. Посему приходится ставить защитный СЛ. В результате прибыльность резко падает. Но, зато, при этом устраняется опасность большого слива.
Не "плюется", а "говорит о том, в чем есть опыт". Само собой, что основной опыт у меня в ТС Лиги. Что тут удивительного? У меня тоже есть прибыльные стратегии. Если бы не было убыточных - то я бы давно уже из просада вышел. Увы, не выходит пока у меня стабильно получать хотя бы 90% прибыльных стратегий. Цифра колеблется в районе 60-70%. Поэтому прибыль растет очень медленно, и имеет большую волатильность.
Про трейлинг ТП (я его называю "обратный") у меня твердое убеждение - в одиночку это сопровождение слишком ненадежно. Жутко напоминает Мартина по поведению. Посему приходится ставить защитный СЛ. В результате прибыльность резко падает. Но, зато, при этом устраняется опасность большого слива.
Это не опыт, это набор случайных сливающих систем, аналог кодобазы.
Это не опыт, а огромная прибыль.
Опыт же бывает и отрицательный. Сунулся в темный переулок - тебе по носу настучали. Вот опыт.
Еще по теме.
Вот мои системы RTS с траллом ТП с реала:
Отлично видна мартиновская суть таких систем на примере евродолларовой ТС640121 - причем, это сработал защитный СЛ. Если бы его не было, убыток в конце октября был бы значительно больше.
Это не опыт, а огромная прибыль.
Опыт же бывает и отрицательный. Сунулся в темный переулок - тебе по носу настучали. Вот опыт.
Еще по теме.
Вот мои системы RTS с траллом ТП с реала:
У тебя есть ветка для этого
Нет. Обсуждается трейлинг ТП - и никто, кроме меня, не представил реальных графиков баланса таких систем с реала. Смотри, Владимир, сам говорил, "я в авторитете" - попрошу - забанят тебя еще на неделю. Для острастки.
Заметь, я не скрываю сути систем. Но, впрочем, если народу будет неинтересно - ничего и не скажу больше о них...
Нет. Обсуждается трейлинг ТП - и никто, кроме меня, не представил реальных графиков баланса таких систем с реала. Смотри, Владимир, сам говорил, "я в авторитете" - попрошу - забанят тебя еще на неделю. Для острастки.
Заметь, я не скрываю сути систем. Но, впрочем, если народу будет неинтересно - ничего и не скажу больше о них...