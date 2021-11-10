Трейлинг TP - страница 11

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Vladimir Baskakov #:
Основание для бана твое слово? Деградирует форум.
Ты в каждую тему вплетаешь лигу

Нет, это не так, я тебе сходу десяток веток приведу, где о ней я ничего не говорил. 

Но, фишка в том, что это реальный опыт реальных, причем, открытых систем. Такого - ни у кого больше нет. И никто таким не делится. Ты хотя бы одну свою систему демонстрировал? 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Нет, это не так, я тебе сходу десяток веток приведу, где о ней я ничего не говорил. 

Но, фишка в том, что это реальный опыт реальных, причем, открытых систем. Такого - ни у кого больше нет. И никто таким не делится. Ты хотя бы одну свою систему демонстрировал? 

Твоя ветка никому не интересна уже три года.
Если каждый будет тут свои 600исистем вываливать, получится...ну ты понял
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Советник TrailingTakeProfit Ver1

Не поленился я, и сделал советник с трейлингом тейкпрофита. Сигнал советника основан на простом принципе: если цена после последнего экстремума прошла в обратную сторону более заданного числа пунктов, то считаем, что тренд сменился. В советнике заложено обе стратегии: трендовая и флетовая. Переключателем можно выбрать одну из них.

Дополнительным переключателем можно добавить трейлинг тейкпрофита. Трейлинг имеет 2 параметра: расстояние от тейкпрофита до максимальной свечи(для Buy), и количество последних свечей, на которые мы смотрим. Почему такая тактика трала? Дело в том, что такая тактика оказалась лучшей для трейлинга стопа в своё время, когда я экспериментировал с ним. И теперь, просто перевернул тот трейлинг наоборот.

Файлы:
TrailingTakeProfit.mq4  25 kb
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Я прогнал оптимизацию на EURUSD H1, с депозитом 10.000 USD с 2000 по 2021 годы, по ценам открытия на 5-ти знаке, и получил лучшие результаты.

Для трендовой стратегии

Сначала без трала:

MinDistance = 1700 пунктов

StopLoss = 1300 пунктов

TakeProfit = 1300 пунктов


Затем включил трал и нашёл лучшие его значения для этого прохода:

TrailDistance = 2200 пунктов

TrailHistory = 3 свечи

И всё тоже для флетовой стратегии

Сначала без трала:

MinDistance = 2200 пунктов

StopLoss = 2000 пунктов

TakeProfit = 1400 пунктов


Затем включил трал и нашёл лучшие его значения для этого прохода: 

TrailDistance = 2200 пунктов

TrailHistory = 5 свечей

Результат есть, не ах как ах, но есть. Трейлинг профита улучшает стратегию. Экспериментируйте, друзья!
 
Vladimir Baskakov #:
Твоя ветка никому не интересна уже три года

Дык я и не против. В данном случае - речь о том, как ведут себя системы с трейлингом ТП. У меня есть такие данные, я их и высказываю. Причем, привожу балансы реальных систем. 

А ты - только продолжаешь паясничать. Не надоел клоунский колпак? 

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Georgiy Merts #:

Дык я и не против. В данном случае - речь о том, как ведут себя системы с трейлингом ТП. У меня есть такие данные, я их и высказываю. Причем, привожу балансы реальных систем. 

А ты - только продолжаешь паясничать. Не надоел клоунский колпак? 

Я все по делу говорю, по фактам
 
Aleksei Stepanenko #:

Советник TrailingTakeProfit Ver1

Не поленился я, и сделал советник с трейлингом тейкпрофита. Сигнал советника основан на простом принципе: если цена после последнего экстремума прошла в обратную сторону более заданного числа пунктов, то считаем, что тренд сменился. В советнике заложено обе стратегии: трендовая и флетовая. Переключателем можно выбрать одну из них.

Во-во, здесь тоже есть СЛ. Но, СЛ сильно уменьшает прибыльность таких систем. 

 
Vladimir Baskakov #:
Я все по делу говорю, по фактам

Где твои "факты" ? Ни одного не видел. Вон, Aleksei Stepanenko - реально по делу высказался. У тебя хотя бы такие графики есть? 

 
Georgiy Merts #:

Нет. Обсуждается трейлинг ТП - и никто, кроме меня, не представил реальных графиков баланса таких систем с реала.

График с, график без. Тогда есть смысл о чем-то говорить.
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Georgiy Merts #:

Где твои "факты" ? Ни одного не видел. Вон, Aleksei Stepanenko - реально по делу высказался. У тебя хотя бы такие графики есть? 

Даже не знаю как сказать, я не торгую фантики и не рисую Шамбалы
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