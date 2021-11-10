Трейлинг TP - страница 11
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Основание для бана твое слово? Деградирует форум.
Нет, это не так, я тебе сходу десяток веток приведу, где о ней я ничего не говорил.
Но, фишка в том, что это реальный опыт реальных, причем, открытых систем. Такого - ни у кого больше нет. И никто таким не делится. Ты хотя бы одну свою систему демонстрировал?
Нет, это не так, я тебе сходу десяток веток приведу, где о ней я ничего не говорил.
Но, фишка в том, что это реальный опыт реальных, причем, открытых систем. Такого - ни у кого больше нет. И никто таким не делится. Ты хотя бы одну свою систему демонстрировал?
Советник TrailingTakeProfit Ver1
Не поленился я, и сделал советник с трейлингом тейкпрофита. Сигнал советника основан на простом принципе: если цена после последнего экстремума прошла в обратную сторону более заданного числа пунктов, то считаем, что тренд сменился. В советнике заложено обе стратегии: трендовая и флетовая. Переключателем можно выбрать одну из них.
Дополнительным переключателем можно добавить трейлинг тейкпрофита. Трейлинг имеет 2 параметра: расстояние от тейкпрофита до максимальной свечи(для Buy), и количество последних свечей, на которые мы смотрим. Почему такая тактика трала? Дело в том, что такая тактика оказалась лучшей для трейлинга стопа в своё время, когда я экспериментировал с ним. И теперь, просто перевернул тот трейлинг наоборот.
Я прогнал оптимизацию на EURUSD H1, с депозитом 10.000 USD с 2000 по 2021 годы, по ценам открытия на 5-ти знаке, и получил лучшие результаты.
Для трендовой стратегии
Сначала без трала:
Затем включил трал и нашёл лучшие его значения для этого прохода:
И всё тоже для флетовой стратегии
Сначала без трала:
Затем включил трал и нашёл лучшие его значения для этого прохода:
Твоя ветка никому не интересна уже три года
Дык я и не против. В данном случае - речь о том, как ведут себя системы с трейлингом ТП. У меня есть такие данные, я их и высказываю. Причем, привожу балансы реальных систем.
А ты - только продолжаешь паясничать. Не надоел клоунский колпак?
Дык я и не против. В данном случае - речь о том, как ведут себя системы с трейлингом ТП. У меня есть такие данные, я их и высказываю. Причем, привожу балансы реальных систем.
А ты - только продолжаешь паясничать. Не надоел клоунский колпак?
Советник TrailingTakeProfit Ver1
Не поленился я, и сделал советник с трейлингом тейкпрофита. Сигнал советника основан на простом принципе: если цена после последнего экстремума прошла в обратную сторону более заданного числа пунктов, то считаем, что тренд сменился. В советнике заложено обе стратегии: трендовая и флетовая. Переключателем можно выбрать одну из них.
Во-во, здесь тоже есть СЛ. Но, СЛ сильно уменьшает прибыльность таких систем.
Я все по делу говорю, по фактам
Где твои "факты" ? Ни одного не видел. Вон, Aleksei Stepanenko - реально по делу высказался. У тебя хотя бы такие графики есть?
Нет. Обсуждается трейлинг ТП - и никто, кроме меня, не представил реальных графиков баланса таких систем с реала.
Где твои "факты" ? Ни одного не видел. Вон, Aleksei Stepanenko - реально по делу высказался. У тебя хотя бы такие графики есть?