Трейлинг TP - страница 3
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Давненько делал такое. Трал делал для убытка. Если поза в минусе, Тейк подтягивался ближе к текущей цене.
Вывод один, Тейки и стопы не нужны. Не аксиома, но для меня , так.
Давненько делал такое. Трал делал для убытка. Если поза в минусе, Тейк подтягивался ближе к текущей цене.
Вывод один, Тейки и стопы не нужны. Не аксиома, но для меня , так.
Georgiy Merts #:
Тем не менее, на моем реальном счету из 36 систем 5 штук - как раз RTS-системы.
Жорж, напомнило Спортлото 5 из 36, по утрам в воскресенье крутили барабан по телеку :)
Так меня и интересует, пробовал ли кто, и каковы выводы.
Что СЛ, что ТС - искусственные приблуды, не имеющие отношения к рынку...
Поэтому опираться на них - НЕ СЕРЬЕЗНО!
Закрытие позиции должно быть по АЛГОРИТМУ, завязанному на рыночную цену...
Все остальное - ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА!
Жорж, напомнило Спортлото 5 из 36, по утрам в воскресенье крутили барабан по телеку :)
Довольно глупая аналогия.
Напомни это разработчикам генетического алгоритма. И вобще всей эволюции на Земле, расскажи, что невозможно собрать автомобиль, перекапывая кучу железяк лопатой.А заодно тем, у кого роботов впятеро больше, чем у меня в Лиге.
Что СЛ, что ТС - искусственные приблуды, не имеющие отношения к рынку...
Поэтому опираться на них - НЕ СЕРЬЕЗНО!
Закрытие позиции должно быть по АЛГОРИТМУ, завязанному на рыночную цену...
Все остальное - ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА!
Не согласен. Фиксированные ТП-СЛ - очень даже хорошая система, большинство работающих ТС относятся именно к этому типу.
Довольно глупая аналогия.
Не, я не сравнивал твоё дело с барабаном. Просто два числа навеяли ассоциацию давно минувших дней.Твои исследования интересны.
Что СЛ, что ТС - искусственные приблуды, не имеющие отношения к рынку...
Поэтому опираться на них - НЕ СЕРЬЕЗНО!
Закрытие позиции должно быть по АЛГОРИТМУ, завязанному на рыночную цену...
Все остальное - ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА!
Это и есть алгоритм, если рынок не наш, то имеет возможность с меньшей вероятностью вернуть и закрытыть маленький убыток или тейк-профит.
Что СЛ, что ТС - искусственные приблуды, не имеющие отношения к рынку...
Поэтому опираться на них - НЕ СЕРЬЕЗНО!
Закрытие позиции должно быть по АЛГОРИТМУ, завязанному на рыночную цену...
Все остальное - ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА!
Это у кого на что ума хватило.
У меня - только на СЛ, динамический, нелинейный.