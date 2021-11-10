Трейлинг TP - страница 3

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Sergey Gridnev:

А трейлил ли кто-нибудь из читающих ветку тейкпрофит? Каковы ваши результаты/выводы?

Давненько делал такое. Трал делал для убытка. Если поза в минусе, Тейк подтягивался ближе к текущей цене.

Вывод один, Тейки и стопы не нужны. Не аксиома, но для меня , так.

 
Evgeny Belyaev #:

Давненько делал такое. Трал делал для убытка. Если поза в минусе, Тейк подтягивался ближе к текущей цене.

Вывод один, Тейки и стопы не нужны. Не аксиома, но для меня , так.


Там уже есть вариант или в статьях или в кодебазе, написан, трал тр. Смотреть надо....
[Удален]  

Georgiy Merts #:

Тем не менее, на моем реальном счету из 36 систем 5 штук - как раз RTS-системы. 

Жорж, напомнило Спортлото 5 из 36, по утрам в воскресенье крутили барабан по телеку :)


 
Sergey Gridnev #:
Так меня и интересует, пробовал ли кто, и каковы выводы.

Что СЛ, что ТС - искусственные приблуды, не имеющие отношения к рынку...

Поэтому опираться на них - НЕ СЕРЬЕЗНО!

Закрытие позиции должно быть по АЛГОРИТМУ, завязанному на рыночную цену...

Все остальное - ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА!

 
Aleksei Stepanenko #:

Жорж, напомнило Спортлото 5 из 36, по утрам в воскресенье крутили барабан по телеку :)

Довольно глупая аналогия.  

Напомни это разработчикам генетического алгоритма. И вобще всей эволюции на Земле, расскажи, что невозможно собрать автомобиль, перекапывая кучу железяк лопатой.

А заодно тем, у кого роботов впятеро больше, чем у меня в Лиге. 
 
Serqey Nikitin #:

Что СЛ, что ТС - искусственные приблуды, не имеющие отношения к рынку...

Поэтому опираться на них - НЕ СЕРЬЕЗНО!

Закрытие позиции должно быть по АЛГОРИТМУ, завязанному на рыночную цену...

Все остальное - ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА!

Не согласен. Фиксированные ТП-СЛ - очень даже хорошая система, большинство работающих ТС относятся именно к этому типу.

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Довольно глупая аналогия. 

Не, я не сравнивал твоё дело с барабаном. Просто два числа навеяли ассоциацию давно минувших дней.

Твои исследования интересны.
 
Serqey Nikitin #:

Что СЛ, что ТС - искусственные приблуды, не имеющие отношения к рынку...

Поэтому опираться на них - НЕ СЕРЬЕЗНО!

Закрытие позиции должно быть по АЛГОРИТМУ, завязанному на рыночную цену...

Все остальное - ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА!

Это и есть алгоритм, если рынок не наш, то имеет возможность с меньшей вероятностью вернуть и закрытыть маленький убыток или тейк-профит.

 
Serqey Nikitin #:

Что СЛ, что ТС - искусственные приблуды, не имеющие отношения к рынку...

Поэтому опираться на них - НЕ СЕРЬЕЗНО!

Закрытие позиции должно быть по АЛГОРИТМУ, завязанному на рыночную цену...

Все остальное - ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА!

Это у кого на что ума хватило.

У меня - только на СЛ, динамический, нелинейный.

 
TP это вероятность срабатывания хоть и небольшой но прибыли (если ТP в положительной зоне от открытой позиции), если прибыль против нас и стоп не трогаем, а уменьшаем тейк, то вероятность стаботки тейка увеличивается.
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