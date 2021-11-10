Трейлинг TP - страница 12

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TheXpert #:
График с, график без. Тогда есть смысл о чем-то говорить.

А как ты это себе представляешь?  ТП вобще нет???  Или фиксированный?  

Если фиксированный - то оптимальные уровни ТП и СЛ для таких систем (фиксированные) существенно отличаются от оптимальных уровней ТП (и защитного СЛ) для системы с трейлингом ТП !

Скажем, для трейлинга ТП выгодно брать очень большой ТП, который с каждым баром "подъезжает" к цене. И СЛ здесь либо ненужен вобще, либо ставится "защитный", также достаточно далеко. Если же мы берем фиксированные ТП-СЛ, то оба уровня более выгодно ставить не очень далеко. 

Как же ты предлагаешь сравнивать такие различные системы? 

Я вот убежден, что системы с фиксированными стопами и с траллами (как ТП, так и СЛ) - это существенно различные системы, напрямую их сравнивать не выходит.  

 
Georgiy Merts #:

Еще по теме. 

Вот мои системы RTS с траллом ТП с реала:

Отлично видна мартиновская суть таких систем на примере евродолларовой ТС640121 - причем, это сработал защитный СЛ. Если бы его не было, убыток в конце октября был бы значительно больше.

выложи с тралом ТР хотя бы одну.  Для теста. И не лепи плз где попало слово МАРТИН - это увеличение размера СТАВКИ на вход, причем  здесь трал ТР - какой мартин? Ты о чем вообще??? :-)
 
Roman Shiredchenko #:
выложи с тралом ТР хотя бы одну.  Для теста. И не лепи плз где попало слово МАРТИН - это увеличение размера СТАВКИ на вход, причем  здесь трал ТР - какой мартин? Ты о чем вообще??? :-)

Я о поведении системы с тралом ТП. Она берет понемногу, но каждый раз в плюсах. Пока не "проколется" на безоткатном тренде. И вот тогда тралл ТП все подходит-подходит к цене, а цена от него убегает. Убытки получаются очень большие. Поведение системы - очень напоминает поведение Мартина. Хотя, как ты верно заметил, устройство таких систем существенно различается. 

А насчет "выложи"... У меня все слишком сильно завязано на мою внутреннюю библиотеку. А в кодобазе разве таких систем нет? 

 
Aleksei Stepanenko #:

Результат есть, не ах как ах, но есть. Трейлинг профита улучшает стратегию. Экспериментируйте, друзья!
Для флетовой стратегии даже визуально график выглядит лучше.
 
Vladimir Baskakov #:
Твоя ветка никому не интересна уже три года.
Если каждый будет тут свои 600исистем вываливать, получится...ну ты понял
В принципе, его посты тут по теме. А то, что он на свою лигу ссылается, дык а на что ему ссылаться как не на свой опыт?
[Удален]  
Sergey Gridnev #:
Для флетовой стратегии даже визуально график выглядит лучше.

Даже не знаю. Первые картинки - это трендовая. Вроде как они красивее, с меньшей просадкой.

Там при оптимизации были ещё варианты. Можно погонять на разных парах, советник лёгкий.


Самое главное - тема живая, и прибыльность и матожидание растёт, не то что при трале стопа.

Сереж, спасибо за идею

 
Aleksei Stepanenko #:

Даже не знаю. Первые картинки - это трендовая. Вроде как они красивее, с меньшей просадкой.

Я имел ввиду, что график флетовой стратегии с тралом TP выглядит лучше графика этой же стратегии, но без трала.

Трендовые графики похожи.
 
Georgiy Merts #:

Я о поведении системы с тралом ТП. Она берет понемногу, но каждый раз в плюсах. Пока не "проколется" на безоткатном тренде. И вот тогда тралл ТП все подходит-подходит к цене, а цена от него убегает. Убытки получаются очень большие. Поведение системы - очень напоминает поведение Мартина. Хотя, как ты верно заметил, устройство таких систем существенно различается. 

Да, про поведение систем с тралом ТП полностью согласен, потому и отказался, поэкспериментировав, в своё время от этой идеи.

[Удален]  
А понял. Можно попытаться сделать из этого вывод: при флетовой стратегии, то есть становясь против тренда, трал тейка позволяет спасти некоторые позиции, закрывая их на небольшом откате цены.
 
Aleksei Stepanenko #:
А понял. Можно попытаться сделать из этого вывод: при флетовой стратегии, то есть становясь против тренда, трал тейка позволяет спасти некоторые позиции, закрывая их на небольшом откате цены.

Пока на символе флет - стратегии с траллом ТП отлично работают. Можно даже СЛ не ставить, и график баланса у них красивый-красивый при этом. 

Но, неизбежно в один прекрасный момент на символе появится неугаданный тренд. И вот тогда такая стратегия очень много теряет. 

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