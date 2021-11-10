Трейлинг TP - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
График с, график без. Тогда есть смысл о чем-то говорить.
А как ты это себе представляешь? ТП вобще нет??? Или фиксированный?
Если фиксированный - то оптимальные уровни ТП и СЛ для таких систем (фиксированные) существенно отличаются от оптимальных уровней ТП (и защитного СЛ) для системы с трейлингом ТП !
Скажем, для трейлинга ТП выгодно брать очень большой ТП, который с каждым баром "подъезжает" к цене. И СЛ здесь либо ненужен вобще, либо ставится "защитный", также достаточно далеко. Если же мы берем фиксированные ТП-СЛ, то оба уровня более выгодно ставить не очень далеко.
Как же ты предлагаешь сравнивать такие различные системы?
Я вот убежден, что системы с фиксированными стопами и с траллами (как ТП, так и СЛ) - это существенно различные системы, напрямую их сравнивать не выходит.
Еще по теме.
Вот мои системы RTS с траллом ТП с реала:
Отлично видна мартиновская суть таких систем на примере евродолларовой ТС640121 - причем, это сработал защитный СЛ. Если бы его не было, убыток в конце октября был бы значительно больше.
выложи с тралом ТР хотя бы одну. Для теста. И не лепи плз где попало слово МАРТИН - это увеличение размера СТАВКИ на вход, причем здесь трал ТР - какой мартин? Ты о чем вообще??? :-)
Я о поведении системы с тралом ТП. Она берет понемногу, но каждый раз в плюсах. Пока не "проколется" на безоткатном тренде. И вот тогда тралл ТП все подходит-подходит к цене, а цена от него убегает. Убытки получаются очень большие. Поведение системы - очень напоминает поведение Мартина. Хотя, как ты верно заметил, устройство таких систем существенно различается.
А насчет "выложи"... У меня все слишком сильно завязано на мою внутреннюю библиотеку. А в кодобазе разве таких систем нет?
Твоя ветка никому не интересна уже три года.
Для флетовой стратегии даже визуально график выглядит лучше.
Даже не знаю. Первые картинки - это трендовая. Вроде как они красивее, с меньшей просадкой.
Там при оптимизации были ещё варианты. Можно погонять на разных парах, советник лёгкий.
Самое главное - тема живая, и прибыльность и матожидание растёт, не то что при трале стопа.
Сереж, спасибо за идею
Даже не знаю. Первые картинки - это трендовая. Вроде как они красивее, с меньшей просадкой.
Я о поведении системы с тралом ТП. Она берет понемногу, но каждый раз в плюсах. Пока не "проколется" на безоткатном тренде. И вот тогда тралл ТП все подходит-подходит к цене, а цена от него убегает. Убытки получаются очень большие. Поведение системы - очень напоминает поведение Мартина. Хотя, как ты верно заметил, устройство таких систем существенно различается.
Да, про поведение систем с тралом ТП полностью согласен, потому и отказался, поэкспериментировав, в своё время от этой идеи.
А понял. Можно попытаться сделать из этого вывод: при флетовой стратегии, то есть становясь против тренда, трал тейка позволяет спасти некоторые позиции, закрывая их на небольшом откате цены.
Пока на символе флет - стратегии с траллом ТП отлично работают. Можно даже СЛ не ставить, и график баланса у них красивый-красивый при этом.
Но, неизбежно в один прекрасный момент на символе появится неугаданный тренд. И вот тогда такая стратегия очень много теряет.