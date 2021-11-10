Трейлинг TP - страница 7

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Petros Shatakhtsyan #:

Давайте я вам помогу :)

На этой схеме работает виртуальный Трейлинг стоп. Виртуальные также TP и  SL. T.e. они в программе и их на графике не видно (физически не существуют).


Даем профиту расти, даже если цена пробивает уровень TP, пока не закрываем.

Ордер закрываем только тогда, когда есть признаки возврата (на графике это 20-30%).

Но это конечно не есть 100% решение.



Естественно, я тут тоже говорил только про виртуальные ТП/СЛ.

Но у вас пример на тему, по факту, скользящего СЛ, а тема про скользящий ТП.

 
JRandomTrader #:

Естественно, я тут тоже говорил только про виртуальные ТП/СЛ.

Но у вас пример на тему, по факту, скользящего СЛ, а тема про скользящий ТП.

Вы что то путаете. SL как раз фиксирован, а TP скользящий.


P.S. Сразу видно что не программист.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Вы что то путаете. SL как раз фиксирован, а TP скользящий.

Если ордер Buy и цена движется вниз, то сработает SL, а не TP. То, что на рисунке этот уровень подписан как TP (да, для трейдера может это и ТР, но это только в его субъективном представлении), не значит, что он является таким по сути. По сути это уже SL. Не может быть ТР Buy ниже рыночной цены, он всегда вверху.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Вы что то путаете. SL как раз фиксирован, а TP скользящий.


P.S. Сразу видно что не программист.

ТП и СЛ - это не то, что мы так назвали, а, по факту: ТП - то, что закрывает сделку при движении цены в нашу сторону, СЛ - закрывает сделку при движении цены против нас. И ТП, скользящий, может закрыться в минус, и СЛ, скользящий, может закрыться в плюс.

 
Ihor Herasko #:

Если ордер Buy и цена движется вниз, то сработает SL, а не TP. То, что на рисунке этот уровень подписан как TP (да, для трейдера может это и ТР, но это только в его субъективном представлении), не значит, что он является таким по сути. По сути это уже SL. Не может быть ТР Buy ниже рыночной цены, он всегда вверху.

Я не думал что вы тоже не внимательны.

Если BUY, то TP выше цены открытия. Ведь цена идет в нашу сторону.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Я не думал что вы тоже не внимательны.

Если BUY, то TP выше цены открытия. Ведь цена идет в нашу сторону.

Что касается движения вверх:
 - TP выше текущей цены;
 - SL ниже текущей цены.
 

Так более понятно будет:


Уже говорил что TP и SL они виртуальные, начинают сработать после открытия ордера.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Так более понятно будет:


Уже говорил что TP и SL они виртуальные, начинают работать после открытия ордера.


Не имеет значения виртуальные они или реальные. ТП всегда лучше текущей цены, СЛ всегда хуже текущей цены. Иначе - это не ТП и не СЛ.
[Удален]  
Sergey Gridnev #:
вероятно под отступлением от темы

Не, тут снесено несколько листов легкого флуда

[Удален]  
Петрос, такой возврат - это 1/3 прибыли. Потеря ощутимая, надо проверять эффективность такого действия. И этот виртуальный ТП на картинке реально похож на трейлингстоп.
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