Трейлинг TP - страница 7
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На этой схеме работает виртуальный Трейлинг стоп. Виртуальные также TP и SL. T.e. они в программе и их на графике не видно (физически не существуют).
Даем профиту расти, даже если цена пробивает уровень TP, пока не закрываем.
Ордер закрываем только тогда, когда есть признаки возврата (на графике это 20-30%).
Но это конечно не есть 100% решение.
Естественно, я тут тоже говорил только про виртуальные ТП/СЛ.
Но у вас пример на тему, по факту, скользящего СЛ, а тема про скользящий ТП.
Естественно, я тут тоже говорил только про виртуальные ТП/СЛ.
Но у вас пример на тему, по факту, скользящего СЛ, а тема про скользящий ТП.
Вы что то путаете. SL как раз фиксирован, а TP скользящий.
P.S. Сразу видно что не программист.
Вы что то путаете. SL как раз фиксирован, а TP скользящий.
Если ордер Buy и цена движется вниз, то сработает SL, а не TP. То, что на рисунке этот уровень подписан как TP (да, для трейдера может это и ТР, но это только в его субъективном представлении), не значит, что он является таким по сути. По сути это уже SL. Не может быть ТР Buy ниже рыночной цены, он всегда вверху.
Вы что то путаете. SL как раз фиксирован, а TP скользящий.
P.S. Сразу видно что не программист.
ТП и СЛ - это не то, что мы так назвали, а, по факту: ТП - то, что закрывает сделку при движении цены в нашу сторону, СЛ - закрывает сделку при движении цены против нас. И ТП, скользящий, может закрыться в минус, и СЛ, скользящий, может закрыться в плюс.
Если ордер Buy и цена движется вниз, то сработает SL, а не TP. То, что на рисунке этот уровень подписан как TP (да, для трейдера может это и ТР, но это только в его субъективном представлении), не значит, что он является таким по сути. По сути это уже SL. Не может быть ТР Buy ниже рыночной цены, он всегда вверху.
Я не думал что вы тоже не внимательны.
Если BUY, то TP выше цены открытия. Ведь цена идет в нашу сторону.
Я не думал что вы тоже не внимательны.
Если BUY, то TP выше цены открытия. Ведь цена идет в нашу сторону.
Так более понятно будет:
Уже говорил что TP и SL они виртуальные, начинают сработать после открытия ордера.
Так более понятно будет:
Уже говорил что TP и SL они виртуальные, начинают работать после открытия ордера.
вероятно под отступлением от темы
Не, тут снесено несколько листов легкого флуда