Трейлинг TP - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен про опыт...
Но если немного подумать: если есть оптимальный алгоритм закрытия позиции, зачем СЛ и ТП...?
Да тут всё иначе. Купил что-нибудь, а цена пошла вниз. ТП был 30 пт. Так ТП и сохранили. Вверх ползём - не меняем, продаём при достижении ТП, вниз - тянем за ценой. Хрень безыдейная.
Согласен про опыт...
Но если немного подумать: если есть оптимальный алгоритм закрытия позиции, зачем СЛ и ТП...?
Это только про трендовую торговлю.
Это только про трендовую торговлю.
Согласен про опыт...
Но если немного подумать: если есть оптимальный алгоритм закрытия позиции, зачем СЛ и ТП...?
Согласен про опыт...
Но если немного подумать: если есть оптимальный алгоритм закрытия позиции, зачем СЛ и ТП...?
Пример будет? Или вы просто за всё хорошее
Да ВСЕ есть... Но это посчитают за рекламу себя-любимого..., а мне это не надо...
Ну да... Можно еще торговать по лунным циклам...
У меня есть успешно работающие (условно-)контртрендовые стратегии. Там скользящий СЛ достаточно хорош, а вот ТП, даже не фиксированный, а динамический, по статистике ведёт к снижению прибыли или убыткам.
Давайте я вам помогу :)
На этой схеме работает виртуальный Трейлинг стоп. Виртуальные также TP и SL. T.e. они в программе и их на графике не видно (физически не существуют).
Даем профиту расти, даже если цена пробивает уровень TP, пока не закрываем.
Ордер закрываем только тогда, когда есть признаки возврата (на графике это 20-30%).
Но это конечно не есть 100% решение.