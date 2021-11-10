Трейлинг TP - страница 6

Новый комментарий
 
Sergey Gridnev #:

Вопрос не о серьёзности, а об опыте и выводах. 

И это, всё-таки, касается валютных пар, т.к. характер движений у них возвратный.

Согласен про опыт...

Но если немного подумать:  если есть оптимальный алгоритм закрытия позиции, зачем  СЛ и ТП...?

 
Алексей Тарабанов #:

Да тут всё иначе. Купил что-нибудь, а цена пошла вниз. ТП был 30 пт. Так ТП и сохранили. Вверх ползём - не меняем, продаём при достижении ТП, вниз - тянем за ценой. Хрень безыдейная. 

Алексей, вероятно под отступлением от темы Владимир Карпутов подразумевал Ваш этот пост. Вопрос был не в идейности использования, и рекомендаций использования я тоже не давал. Если у Вас нет опыта трала TP на валютных парах и, соответственно, нечего сообщить по этому поводу, то просто воздержитесь от пространственных высказываний.
 
Serqey Nikitin #:

Согласен про опыт...

Но если немного подумать:  если есть оптимальный алгоритм закрытия позиции, зачем  СЛ и ТП...?

Это только про трендовую торговлю.

 
JRandomTrader #:

Это только про трендовую торговлю.

Ну да...  Можно еще торговать по лунным циклам...
[Удален]  
Serqey Nikitin #:

Согласен про опыт...

Но если немного подумать:  если есть оптимальный алгоритм закрытия позиции, зачем  СЛ и ТП...?

Пример будет? Или вы просто за всё хорошее
 
Serqey Nikitin #:

Согласен про опыт...

Но если немного подумать:  если есть оптимальный алгоритм закрытия позиции, зачем  СЛ и ТП...?

Ну, разумеется, если алгоритм не предусматривает использование СЛ/ТП, то и смысла в них, возможно, нет.
 
Vladimir Baskakov #:
Пример будет? Или вы просто за всё хорошее
Да ВСЕ есть...  Но это посчитают за рекламу себя-любимого..., а мне это не надо...
[Удален]  
Serqey Nikitin #:
Да ВСЕ есть...  Но это посчитают за рекламу себя-любимого..., а мне это не надо...
Зачем так сложно. Простой скрин графика. С точкой входа и стопами по вашему алгоритму. За это не накажут
 
Serqey Nikitin #:
Ну да...  Можно еще торговать по лунным циклам...

У меня есть успешно работающие (условно-)контртрендовые стратегии. Там скользящий СЛ достаточно хорош, а вот ТП, даже не фиксированный, а динамический, по статистике ведёт к снижению прибыли или убыткам.

 

Давайте я вам помогу :)

На этой схеме работает виртуальный Трейлинг стоп. Виртуальные также TP и  SL. T.e. они в программе и их на графике не видно (физически не существуют).


Даем профиту расти, даже если цена пробивает уровень TP, пока не закрываем.

Ордер закрываем только тогда, когда есть признаки возврата (на графике это 20-30%).

Но это конечно не есть 100% решение.



12345678910111213...22
Новый комментарий