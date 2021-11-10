Трейлинг TP - страница 16
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Да конечно, там где одна настройка работает на всех парах ;)
Владимир, что-то там точно есть хорошее. Думаю, Сергей расскажет, он умный и добрый.
Владимир, что-то там точно есть хорошее. Думаю, Сергей расскажет, он умный и добрый.
Вообще то , это - банальные вещи, всем известные... Но, почему-то, на них не обращают пристальное внимание...
ЦЕНА - это основа рынка! В цене заложены ЛЮБЫЕ изменения на рынке, в том числе фундаментальные, и гэпы, и форс-мажоры, и все остальное... Причем любые изменения в первую очередь отразятся в ЦЕНЕ!
Отсюда, разработка стратегий должна быть зациклена на ЦЕНЕ!
Все остальное - происки ДЦ, которые хотят запутать трейдеров для извлечения прибыли ТОЛЬКО для себя...
В нашем случае, это искусственные механизмы, как СЛ, или ТП, или мартин... , и много еще всего, которое работает против трейдеров...
Вообще то , это - банальные вещи, всем известные... Но, почему-то, на них не обращают пристальное внимание...
ЦЕНА - это основа рынка! В цене заложены ЛЮБЫЕ изменения на рынке, в том числе фундаментальные, и гэпы, и форс-мажоры, и все остальное... Причем любые изменения в первую очередь отразятся в ЦЕНЕ!
Отсюда, разработка стратегий должна быть зациклена на ЦЕНЕ!
Все остальное - происки ДЦ, которые хотят запутать трейдеров для извлечения прибыли ТОЛЬКО для себя...
В нашем случае, это искусственные механизмы, как СЛ, или ТП, или мартин... , и много еще всего, которое работает против трейдеров...
Сейчас курс евро 1,1565. О чём говорит эта цена? Что будет в понедельник?
Анализ ТЕКУЩЕГО состояния рынка по паре EURUSD:
И что мы имеем?...
Индикаторы 3 и 4 в плюсе - тренд вверх...
Индикатор 7 в минусе - тренд вниз...
Текущее состояние рынка - ФЛЭТ ( индикаторы в разные стороны )...
Перспектива - пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...
Но это МОЙ АНАЛИЗ..., а Вы можете поступать как угодно!
УДАЧИ!
Анализ ТЕКУЩЕГО состояния рынка по паре EURUSD:
И что мы имеем?...
Индикаторы 3 и 4 в плюсе - тренд вверх...
Индикатор 7 в минусе - тренд вниз...
Текущее состояние рынка - ФЛЭТ ( индикаторы в разные стороны )...
Перспектива - пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...
Но это МОЙ АНАЛИЗ..., а Вы можете поступать как угодно!
УДАЧИ!
Трендовые индикаторы - это математическая интерпретация ЦЕНЫ для особо тупых, как я... Наглядно показывают направление...
Трендовые индикаторы - это математическая интерпретация ЦЕНЫ для особо тупых, как я... Наглядно показывают направление...
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