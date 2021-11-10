Трейлинг TP - страница 16

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Aleksei Stepanenko #:
Да конечно, там где одна настройка работает на всех парах ;)
Там скорее настойка, она всегда работает
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Владимир, что-то там точно есть хорошее. Думаю, Сергей расскажет, он умный и добрый.
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Aleksei Stepanenko #:
Владимир, что-то там точно есть хорошее. Думаю, Сергей расскажет, он умный и добрый.
Он тут уже лет десять сидит, пока ничего
 
Aleksei Stepanenko #:
Владимир, что-то там точно есть хорошее. Думаю, Сергей расскажет, он умный и добрый.

Вообще то , это - банальные вещи, всем известные...  Но, почему-то, на них не обращают пристальное внимание...

ЦЕНА - это основа рынка!  В цене заложены ЛЮБЫЕ изменения на рынке, в том числе фундаментальные, и гэпы, и форс-мажоры, и все остальное...  Причем любые изменения в первую очередь отразятся в ЦЕНЕ!

Отсюда, разработка стратегий должна быть зациклена на ЦЕНЕ!

Все остальное - происки ДЦ, которые хотят запутать трейдеров для извлечения прибыли ТОЛЬКО для себя...

В нашем случае, это искусственные механизмы, как СЛ, или ТП, или мартин...  , и много еще всего, которое работает против трейдеров...

[Удален]  
Serqey Nikitin #:

Вообще то , это - банальные вещи, всем известные...  Но, почему-то, на них не обращают пристальное внимание...

ЦЕНА - это основа рынка!  В цене заложены ЛЮБЫЕ изменения на рынке, в том числе фундаментальные, и гэпы, и форс-мажоры, и все остальное...  Причем любые изменения в первую очередь отразятся в ЦЕНЕ!

Отсюда, разработка стратегий должна быть зациклена на ЦЕНЕ!

Все остальное - происки ДЦ, которые хотят запутать трейдеров для извлечения прибыли ТОЛЬКО для себя...

В нашем случае, это искусственные механизмы, как СЛ, или ТП, или мартин...  , и много еще всего, которое работает против трейдеров...

Сейчас курс евро 1,1565. О чём говорит эта цена? Что будет в понедельник?
 
Vladimir Baskakov #:
Сейчас курс евро 1,1565. О чём говорит эта цена? Что будет в понедельник?

Анализ ТЕКУЩЕГО состояния рынка по паре EURUSD:



И что мы имеем?...

Индикаторы 3 и 4 в плюсе - тренд вверх...

Индикатор 7 в минусе - тренд вниз...

Текущее состояние рынка - ФЛЭТ ( индикаторы в разные стороны )...

Перспектива - пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...


Но это МОЙ АНАЛИЗ..., а Вы можете поступать как угодно!

УДАЧИ!

[Удален]  
Serqey Nikitin #:

Анализ ТЕКУЩЕГО состояния рынка по паре EURUSD:



И что мы имеем?...

Индикаторы 3 и 4 в плюсе - тренд вверх...

Индикатор 7 в минусе - тренд вниз...

Текущее состояние рынка - ФЛЭТ ( индикаторы в разные стороны )...

Перспектива - пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...


Но это МОЙ АНАЛИЗ..., а Вы можете поступать как угодно!

УДАЧИ!

На сайте инвестинга тоже самое.
Причем тут индикаторы, ты сказал все в цене
 
Vladimir Baskakov #:

Причем тут индикаторы, ты сказал все в цене

Трендовые индикаторы - это математическая интерпретация ЦЕНЫ  для особо тупых, как я...  Наглядно показывают направление...

[Удален]  
Serqey Nikitin #:

Трендовые индикаторы - это математическая интерпретация ЦЕНЫ  для особо тупых, как я...  Наглядно показывают направление...

Быстро соскочил
 
Vladimir Baskakov #:
Быстро соскочил
Я старался-я-я...
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