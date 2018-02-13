Советники: Martin - страница 2
и т.д. через каждые 10000 у.е. средств.
и т.д. через каждые 5000 у.е. средств.
и т.д. через каждые 1000 у.е. средств.
Equity_per_lot – 10000, минимальный лот - 0.1, шаг изменения - 0.01:
и т.д.
Считай по средствам
Вот и коля на пороге....((((
Оптимизация в субботу вечером последняя... вход в рынок 8.12 в 16-05, счет гранд-капитал микро
le107_, да проверил, на самом деле история за три месяца.....сколько и счету... и не дает скачать, пишет что счет в гранд, а котировки метаквотские.....попробую в другой платформе оптимизировать, алпаревской, там счету уже несколько лет....котировки соответсвенно есть. Как считаешь не должно же быть большой разницы у разных ДЦ?
И еще есть по сове вопросик... он что нибудь делает с группой минусовых ордеров, как на моей картинке, впоследствии или просто ждет возврата цены? у меня коля не пришел, он баланс потихоньку увеличивает, но средства все равно ж заняты этой группой ордеров....
что то ничего с оптимизацией у меня не срастается.. ДЦ историю хранит 2 месяца, и все, метаквротную историю терминал не видит... Алпаревский терминал то же не запускает оптимизацию,хотя там история котировок с 12 года...пишет TestGenerator: write file error
Спасти может либо возврат курса, либо долив на баланс с новой оптимизацией. Я в таком случае закрываю все сделки вручную, если не могу добавить и заново оптимизирую.
P.S. Нет идеального советника, если не подгонять его каждый день под историю(вчера - уже история). И чем больше история по времени, тем дольше он идеально работает. Оптимизация данного(да и любого в прочем) советника - это контроль риска.
Привет. Вот поставил на демо INSTA за 2 дня сделал больше10% - это с отключением на ночь и без оптимизации. На демо видимо нет ограничения по лотам - правда и депо взял с запасом 500000... какие будут комментарии... осталось 11 сделок не существенных Sell закрою вручную... и “Equity_per_lot” = 1000
После песен и плясок запустил оптимизацию... 190 часов!!!!!
коля ко мне пришел сегодня ночью)))
PS le107_ ты каждый день оптимизируешь и грузишь новые настройки без выключения совы? работаешь сразу на 5ти парах одновременно?
PPS не сочтешь ли ты за наглость мою просьбу выложить тут сет файлы по евре йене и фунту последние... ну либо на мыло)))))