le107_:
К примеру, если в значение “Equity_per_lot” стоит – 10000, а шаг изменения лота(по серверу) – 0.01, то лот будет проходить по отметкам:
 
Средства Лот
0 – 19999 0.01
20000 – 29999 0.02
30000 – 39999 0.03

и т.д. через каждые 10000 у.е. средств.

К примеру, если в значение “Equity_per_lot” стоит – 5000, а шаг изменения лота(по серверу) – 0.01, то лот будет проходить по отметкам:
 
Средства Лот
0 – 9999 0.01
10000 – 14999 0.02
15000 – 19999 0.03

и т.д. через каждые 5000 у.е. средств.

К примеру, если в значение “Equity_per_lot” стоит – 1000, а шаг изменения лота(по серверу) – 0.01, то лот будет проходить по отметкам:
 
Средства Лот
0 – 1999 0.01
2000 – 2999 0.02
3000 – 3999 0.03

и т.д. через каждые 1000 у.е. средств.

Equity_per_lot  – 10000, минимальный лот - 0.1, шаг изменения - 0.01:

Средства Лот
0 – 109999 0.10
110000 – 119999 0.11
120000 – 129999 0.12

и т.д. 

Считай по средствам 

Большое спасибо, теперь понятно наполовину откуда что берется )) т.е.потом этот же лот уже наращенный умножается сразу на К мартина. Еще вот такая просьба - лот растет на К по трейду больше и больше нельзя ли тогда как -то ТР пропорционально уменьшать на число Фибо  или по уровням, чтоб в разворот не упереться большим профитом лотом, хотя в общем-то трал все подбирает...Спасибо
 


Оптимизация в субботу вечером последняя... вход в рынок 8.12 в 16-05, счет гранд-капитал микро

 
dancespt:


Оптимизация в субботу вечером последняя... вход в рынок 8.12 в 16-05, счет гранд-капитал микро

История графика за какой период? Проверь клавишей "Home". Если за пару месяцев, то оптимизация будет плохой. Когда история графика погрузится, перед новой оптимизацией из папки тестера историю нужно удалить. Чтоб история графика подгружалась нужно удерживать клавишу "Home"(либо мышкой листать до прошлого года при отключенной авто прокрутке).
 
Здравствуйте.  Скажите как работает сигнал? как он будет торговать?
 

le107_, да проверил, на самом деле история за три месяца.....сколько и счету... и не дает скачать, пишет что счет в гранд, а котировки метаквотские.....попробую в другой платформе оптимизировать, алпаревской, там счету уже несколько лет....котировки соответсвенно есть. Как считаешь не должно же быть большой разницы у разных ДЦ?

И еще есть по сове вопросик... он что нибудь делает с группой минусовых ордеров, как на моей картинке, впоследствии или просто ждет возврата цены?  у меня коля не пришел, он баланс потихоньку увеличивает, но средства все равно ж заняты этой группой ордеров....

 
что то ничего с оптимизацией у меня не  срастается.. ДЦ историю хранит 2 месяца, и все, метаквротную историю терминал не видит... Алпаревский терминал то же не запускает оптимизацию,хотя там история котировок с 12 года...пишет TestGenerator: write file error

 
1
 
dancespt:

le107_, да проверил, на самом деле история за три месяца.....сколько и счету... и не дает скачать, пишет что счет в гранд, а котировки метаквотские.....попробую в другой платформе оптимизировать, алпаревской, там счету уже несколько лет....котировки соответсвенно есть. Как считаешь не должно же быть большой разницы у разных ДЦ?

И еще есть по сове вопросик... он что нибудь делает с группой минусовых ордеров, как на моей картинке, впоследствии или просто ждет возврата цены?  у меня коля не пришел, он баланс потихоньку увеличивает, но средства все равно ж заняты этой группой ордеров....

Спасти может либо возврат курса, либо долив на баланс с новой оптимизацией. Я в таком случае закрываю все сделки вручную, если не могу добавить и заново оптимизирую.

 

P.S. Нет идеального советника, если не подгонять его каждый день под историю(вчера - уже история). И чем больше история по времени, тем дольше он идеально работает. Оптимизация данного(да и любого в прочем) советника - это контроль риска.

 

Привет. Вот поставил на демо INSTA за 2 дня сделал больше10% - это с отключением на ночь и без оптимизации. На демо видимо нет ограничения по  лотам - правда  и депо взял с запасом  500000... какие будут комментарии... осталось 11 сделок не существенных Sell закрою вручную... и “Equity_per_lot” = 1000


 

 

После песен и плясок запустил оптимизацию... 190 часов!!!!!

коля ко мне пришел сегодня ночью))) 

PS le107_  ты каждый день оптимизируешь и грузишь новые настройки без выключения совы? работаешь сразу на 5ти парах одновременно? 

PPS не сочтешь ли ты за наглость мою просьбу выложить тут сет файлы по евре  йене и фунту  последние... ну либо на мыло)))))

