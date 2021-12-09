Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 7

Новый комментарий
 
Ihor Herasko #:

OnChartEvent() не должно работать в тестере. Проверил, вижу, что на всех тиках срабатывает 1 - 2 раза за бар Н1. Видимо, это реакция на перемещение графика в момент образования нового бара. Причем у меня эта реакция, чаще всего, не в момент открытия бара, а где-то в его середине. Если в этот момент запросить данные текущего графика, то все данные возвращаются правильно.

Вы проводите тест на EURGBP, а запрашиваете данные с AUDUSD. В МТ4 тестер одновалютный. Для того, чтобы правильно обратиться к другим символам, нужно изрядно потрудиться. Прямое обращение не подойдет.

Ну и в принципе у Вас еще достаточно хороший случай. Ведь текущий ТФ М1, а запрашиваются данные на Н1. То есть бар на Н1 не меняется в течение долгого времени. Вот и получаете Open-цену.

Мультивалютный с недавнего времени. Торгует по текущей паре. Информацию баров получает по любой паре. Только котировки нужно скачивать. 
 
Valeriy Yastremskiy #:
Мультивалютный с недавнего времени. Торгует по текущей паре. Информацию баров получает по любой паре. Только котировки нужно скачивать. 

Статья Тестер в терминале MetaTrader 4: Это необходимо знать написана в 2007 году

Тестер в терминале MetaTrader 4: Это необходимо знать
Тестер в терминале MetaTrader 4: Это необходимо знать
  • www.mql5.com
Продуманный интерфейс терминала MetaTarder 4 является фасадом, но кроме того терминал имеет в своем составе также тщательно проработанный тестер стратегий. И если достоинства МТ4 как торгового терминала являются очевидными, то оценка возможностей тестера по качественному тестированию стратегий приходит только с опытом. Эта статья показывает достоинства и преимущества тестирования именно в MetaTrader 4.
 
Rashid Umarov #:

Статья Тестер в терминале MetaTrader 4: Это необходимо знать написана в 2007 году

Спасибо. Хорошая статья. Но про отсутствие запрашиваемых данных не плохо бы уведомлять.) Если не дорого конечно.
 
Renat Fatkhullin #:

Комментировали: мы сами больше не распространяем и не будем распространять MetaTrader 4. Вместо этого предлагаем MetaTrader 5 - это наше право.

Четверка функционально отстала и брокеры быстро от нее отказываются. Сейчас осталось около 35% МТ4 серверов, а все остально ускоренно забирает MT5 еженедельно.

Переключайтесь, все мифы давно уже побиты реальностью.


Рекомендую почитать наши новости: https://www.metatrader5.com/ru/news

Не будет такого, что однажды четверку отключите принудительно? Если будет, то когда?

 

Лучше бы интегрировать функционал MT4 в MT5, чтобы всё компилировалось и работало в одном терминале, все были бы счастливы.

Хотя я понимаю что наверное это нелегко сделать такую эмуляцию.

 

Кодобаза в MT4 не пропускает код.

MQL4\Include\TypeToBytes.mqh(26,37) : error 246: 'Value' - parameter conversion not allowed

ME от MQL4/5 компилирует без проблем. Ну и кодобаза в MT5 не ругается.

 


Сделал обновление утилиты.
Покупатель пишет, что после скачивания обновленной версии (из Маркета) продукт не запускается - "global initialization failed".
У обоих последняя версия МТ4 1350.

Что нужно сделать? (мне или ему).

1


1

 
Taras Slobodyanik #:


Сделал обновление утилиты.
Покупатель пишет, что после скачивания обновленной версии (из Маркета) продукт не запускается - "global initialization failed".
У обоих последняя версия МТ4 1350.

Что нужно сделать? (мне или ему).



В англоязычном форуме нашел несколько постов об этом (машинный перевод с англ) - :

1. Это от MQ -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибка глобальной инициализации - сборка 1340

Ильяс , 2021.09.17 15:43

Эта проблема может быть связана со сторонним программным обеспечением, например, с антивирусом.

...
2. Это совет просто все перезагрузить (рестарт) -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

В моем недавно приобретенном EA обнаружена ошибка глобальной инициализации.

Пак Хонг Пун , 2021.09.28 19:15

я не знаю, но кто-то сказал мне об этой проблеме, но после перезапуска vps и терминала ошибка исчезла

3. Это совет использовать МТ4 того же брокера как и у продавца (или чистую от брокеров МТ4), тот же билд что и у продавца, и удалить из Метатрейдера старую версию продукта и уже потом обновляться на новую версию.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибка глобальной инициализации - сборка 1340

Нгуен Ван Чо , 2021.10.05 03:55

Я до сих пор думаю, что эта проблема может быть в конфликте версий.

- Пользователь устанавливает новую версию на основе не удаленной старой версии

- Пользователь устанавливает новую версию на основе старой версии с Метатрейдером от другого брокера

И не уверен в стороннем программном обеспечении, таком как антивирус, брандмауэр ... Поскольку эта проблема возникла только в последней версии, и если произошла ошибка, то пользователь копирует старую сборку файла, чтобы переопределить новую сборку файла для повторного тестирования, а затем работает.

Временно мы должны рекомендовать пользователю использовать старую версию сборки, чтобы проверить, есть ли эта ошибка в новой версии.


 
Sergey Golubev #:

В англоязычном форуме нашел несколько постов об этом (машинный перевод с англ) - :

спасибо, это не помогло.

Пробую переделать код немного иначе.

 

Новая версия заработала)

Изменил размер и порядок в юнионе.
Заменил это

union UintChar{uint arr_uint[2500]; uchar arr_char[10000];};UintChar csv;

на это

union UintChar{uchar arr_char[8192];uint arr_uint[2048];};UintChar csv;


и заменил ZeroMemory на ArrayInitialize:

ZeroMemory(csv.arr_uint);

на

ArrayInitialize(csv.arr_char,0);


пс. замечал несколько раз в разных билдах баг с ZeroMemory - вываливалось с "непредвиденной" ошибкой.

1234567891011121314...19
Новый комментарий