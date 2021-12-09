Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 7
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OnChartEvent() не должно работать в тестере. Проверил, вижу, что на всех тиках срабатывает 1 - 2 раза за бар Н1. Видимо, это реакция на перемещение графика в момент образования нового бара. Причем у меня эта реакция, чаще всего, не в момент открытия бара, а где-то в его середине. Если в этот момент запросить данные текущего графика, то все данные возвращаются правильно.
Вы проводите тест на EURGBP, а запрашиваете данные с AUDUSD. В МТ4 тестер одновалютный. Для того, чтобы правильно обратиться к другим символам, нужно изрядно потрудиться. Прямое обращение не подойдет.
Ну и в принципе у Вас еще достаточно хороший случай. Ведь текущий ТФ М1, а запрашиваются данные на Н1. То есть бар на Н1 не меняется в течение долгого времени. Вот и получаете Open-цену.
Мультивалютный с недавнего времени. Торгует по текущей паре. Информацию баров получает по любой паре. Только котировки нужно скачивать.
Статья Тестер в терминале MetaTrader 4: Это необходимо знать написана в 2007 году
Статья Тестер в терминале MetaTrader 4: Это необходимо знать написана в 2007 году
Комментировали: мы сами больше не распространяем и не будем распространять MetaTrader 4. Вместо этого предлагаем MetaTrader 5 - это наше право.
Четверка функционально отстала и брокеры быстро от нее отказываются. Сейчас осталось около 35% МТ4 серверов, а все остально ускоренно забирает MT5 еженедельно.
Переключайтесь, все мифы давно уже побиты реальностью.
Рекомендую почитать наши новости: https://www.metatrader5.com/ru/news
Не будет такого, что однажды четверку отключите принудительно? Если будет, то когда?
Лучше бы интегрировать функционал MT4 в MT5, чтобы всё компилировалось и работало в одном терминале, все были бы счастливы.
Хотя я понимаю что наверное это нелегко сделать такую эмуляцию.
Кодобаза в MT4 не пропускает код.
ME от MQL4/5 компилирует без проблем. Ну и кодобаза в MT5 не ругается.
Сделал обновление утилиты.
Покупатель пишет, что после скачивания обновленной версии (из Маркета) продукт не запускается - "global initialization failed".
У обоих последняя версия МТ4 1350.
Что нужно сделать? (мне или ему).
Сделал обновление утилиты.
Покупатель пишет, что после скачивания обновленной версии (из Маркета) продукт не запускается - "global initialization failed".
У обоих последняя версия МТ4 1350.
Что нужно сделать? (мне или ему).
В англоязычном форуме нашел несколько постов об этом (машинный перевод с англ) - :
1. Это от MQ -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка глобальной инициализации - сборка 1340
Ильяс , 2021.09.17 15:43
Эта проблема может быть связана со сторонним программным обеспечением, например, с антивирусом....
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
В моем недавно приобретенном EA обнаружена ошибка глобальной инициализации.
Пак Хонг Пун , 2021.09.28 19:15я не знаю, но кто-то сказал мне об этой проблеме, но после перезапуска vps и терминала ошибка исчезла
3. Это совет использовать МТ4 того же брокера как и у продавца (или чистую от брокеров МТ4), тот же билд что и у продавца, и удалить из Метатрейдера старую версию продукта и уже потом обновляться на новую версию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка глобальной инициализации - сборка 1340
Нгуен Ван Чо , 2021.10.05 03:55
Я до сих пор думаю, что эта проблема может быть в конфликте версий.
- Пользователь устанавливает новую версию на основе не удаленной старой версии
- Пользователь устанавливает новую версию на основе старой версии с Метатрейдером от другого брокера
И не уверен в стороннем программном обеспечении, таком как антивирус, брандмауэр ... Поскольку эта проблема возникла только в последней версии, и если произошла ошибка, то пользователь копирует старую сборку файла, чтобы переопределить новую сборку файла для повторного тестирования, а затем работает.
Временно мы должны рекомендовать пользователю использовать старую версию сборки, чтобы проверить, есть ли эта ошибка в новой версии.
В англоязычном форуме нашел несколько постов об этом (машинный перевод с англ) - :
спасибо, это не помогло.
Пробую переделать код немного иначе.
Новая версия заработала)
Изменил размер и порядок в юнионе.
Заменил это
на это
и заменил ZeroMemory на ArrayInitialize:
ZeroMemory(csv.arr_uint);
на
пс. замечал несколько раз в разных билдах баг с ZeroMemory - вываливалось с "непредвиденной" ошибкой.