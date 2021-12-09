Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 2
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Подскажите пожалуйста.
Когда будет исправлена ошибка с открытием редактора?
у меня работает и с терминала и с ярлыка. 1350 МТ и 2392 МЕ
< = b1350
Алерты и журналы идут снизу-вверх
Сделайте, как в МТ5 сверху-вниз.
Сложно перестраиваться. Если оба будут одинаковые, то и переход на МТ5 будет менее неудобным.
Если дату добавите, то лучше правее от времени.
< = b1350
Алерты и журналы идут снизу-вверх
Сделайте, как в МТ5 сверху-вниз.
Сложно перестраиваться. Если оба будут одинаковые, то и переход на МТ5 будет менее неудобным.
Если дату добавите, то лучше правее от времени.
ээ, а вы читаете снизу вверх? или сверху вниз?
по-моему логичней делать так как принято читать.
ээ, а вы читаете снизу вверх? или сверху вниз?
по-моему логичней делать так как принято читать.
Пост о том, что в обоих терминалах можно было бы сделать одинаковый порядок. Причем тут уже неважно какой: сверху вниз или снизу вверх. Главное, чтобы не нужно было напрягаться при чтении журналов и алертов при переходе с одного терминала на другой.
Пост о том, что в обоих терминалах можно было бы сделать одинаковый порядок. Причем тут уже неважно какой: сверху вниз или снизу вверх. Главное, чтобы не нужно было напрягаться при чтении журналов и алертов при переходе с одного терминала на другой.
Мой пост не только про одинаковость, но и об удобстве.
Зная метаквотов, уверен что сделают сначала самый неудобный вариант, а потом через несколько лет возможно "исправят".
Так же как и со скобкой или другими мелочами.
ээ, а вы читаете снизу вверх? или сверху вниз?
по-моему логичней делать так как принято читать.
Читают сверху вниз. Вот я и попросил сделать в МТ4, как в МТ5
Читают сверху вниз. Вот я и попросил сделать в МТ4, как в МТ5
тогда вы перепутали картинки, потому как на картинке "< = b1350", алерты появляются сверху и идут вниз
тогда вы перепутали картинки, потому как на картинке "< = b1350", алерты появляются сверху и идут вниз
Нет там ошибки. Всмотритесь в секунды.
В МТ5 правильно. В МТ4 надо исправить.
Нет там ошибки. Всмотритесь в секунды.
В МТ5 правильно. В МТ4 надо исправить.
так правильно, я читаю сверху вниз, и мне важно видеть сверху текущий (последний) алерт.
Зачем мне видеть сверху давние алерті?
Читают конечно сверху вниз. А информация в файл вписывается вниз. (так что мне подойдёт любой порядок, главное чтобы одинаково)