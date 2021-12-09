Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 2

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forex2030 #:

Подскажите пожалуйста.

Когда будет исправлена ошибка с открытием редактора?

у меня работает и с терминала и с ярлыка. 1350 МТ и 2392 МЕ

 

< = b1350


Алерты и журналы идут снизу-вверх


Сделайте, как в МТ5 сверху-вниз. 

Сложно перестраиваться. Если оба будут одинаковые, то и переход на МТ5 будет менее неудобным.

Если дату добавите, то лучше правее от времени.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

< = b1350


Алерты и журналы идут снизу-вверх


Сделайте, как в МТ5 сверху-вниз. 

Сложно перестраиваться. Если оба будут одинаковые, то и переход на МТ5 будет менее неудобным.

Если дату добавите, то лучше правее от времени.

ээ, а вы читаете снизу вверх? или сверху вниз?

по-моему логичней делать так как принято читать.

 
Taras Slobodyanik #:

ээ, а вы читаете снизу вверх? или сверху вниз?

по-моему логичней делать так как принято читать.

Пост о том, что в обоих терминалах можно было бы сделать одинаковый порядок. Причем тут уже неважно какой: сверху вниз или снизу вверх. Главное, чтобы не нужно было напрягаться при чтении журналов и алертов при переходе с одного терминала на другой.

 
Ihor Herasko #:

Пост о том, что в обоих терминалах можно было бы сделать одинаковый порядок. Причем тут уже неважно какой: сверху вниз или снизу вверх. Главное, чтобы не нужно было напрягаться при чтении журналов и алертов при переходе с одного терминала на другой.

Мой пост не только про одинаковость, но и об удобстве.
Зная метаквотов, уверен что сделают сначала самый неудобный вариант, а потом через несколько лет возможно "исправят".

Так же как и со скобкой или другими мелочами.

 
Taras Slobodyanik #:

ээ, а вы читаете снизу вверх? или сверху вниз?

по-моему логичней делать так как принято читать.

Читают сверху вниз. Вот я и попросил сделать в МТ4, как в МТ5

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Читают сверху вниз. Вот я и попросил сделать в МТ4, как в МТ5

тогда вы перепутали картинки, потому как на картинке  "< = b1350", алерты появляются сверху и идут вниз

 
Taras Slobodyanik #:

тогда вы перепутали картинки, потому как на картинке  "< = b1350", алерты появляются сверху и идут вниз

Нет там ошибки. Всмотритесь в секунды.



В МТ5 правильно. В МТ4 надо исправить.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Нет там ошибки. Всмотритесь в секунды.

В МТ5 правильно. В МТ4 надо исправить.

так правильно, я читаю сверху вниз, и мне важно видеть сверху текущий (последний) алерт.

Зачем мне видеть сверху давние алерті?

 
Я тоже за, то что-бы в вкладке эксперт порядок появления был одинаков.
Читают конечно сверху вниз. А информация в файл вписывается вниз. (так что мне подойдёт любой порядок, главное чтобы одинаково)
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