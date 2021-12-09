Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 3
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b1350 нашёл такую странность.
Что-то с вкладкой эксперты и наверно OnChartEvent.
А сам файл журнала смотрели? В нем должна быть вся информация. Во вкладку "эксперты" может попадать не все, когда идет слишком большой поток сообщений. Этой оптимизации уже 15 лет.
А сам файл журнала смотрели? В нем должна быть вся информация. Во вкладку "эксперты" может попадать не все, когда идет слишком большой поток сообщений. Этой оптимизации уже 15 лет.
Ничего там нет.
Но я нашёл где собака зарыта)
Автопрокрутка была отключена(
Ничего там нет.
Во вкладке "Эксперты" контекстное меню, пункт "Открыть". Тогда будет.
Но я нашёл где собака зарыта)
Автопрокрутка была отключена(
А вот это неожиданная развязка ))
Где взять установщик МТ4 от Metaquotes? Тот, что на скрине, именуемый mt4setup.exe на сайте metatrader4.com, устанавливает МТ5, это шутка такая?
Где взять установщик МТ4 от Metaquotes?
Теперь нет таких. Можно получить только версию от ДЦ на сайте соответствующего ДЦ.
Тот, что на скрине, именуемый mt4setup.exe на сайте metatrader4.com, устанавливает МТ5, это шутка такая?
Маркетинговый ход.
Теперь нет таких. Можно получить только версию от ДЦ на сайте соответствующего ДЦ.
Маркетинговый ход.
Ясно, спасибо. Такой себе ход конечно, на грани фола.
В обычном режиме MT4 и MT5 и в тестере MT5, работает правильно.
В тестере MT4, в OnChartEvent запрашиваю цены High и Low, а возвращает Open.
В обычном режиме MT4 и MT5 и в тестере MT5, работает правильно.
Pavel Verveyko #:
В тестере MT4, в OnChartEvent запрашиваю цены High и Low, а возвращает Open.
OnChartEvent() не должно работать в тестере. Проверил, вижу, что на всех тиках срабатывает 1 - 2 раза за бар Н1. Видимо, это реакция на перемещение графика в момент образования нового бара. Причем у меня эта реакция, чаще всего, не в момент открытия бара, а где-то в его середине. Если в этот момент запросить данные текущего графика, то все данные возвращаются правильно.
В обычном режиме MT4 и MT5 и в тестере MT5, работает правильно.
Вы проводите тест на EURGBP, а запрашиваете данные с AUDUSD. В МТ4 тестер одновалютный. Для того, чтобы правильно обратиться к другим символам, нужно изрядно потрудиться. Прямое обращение не подойдет.
Ну и в принципе у Вас еще достаточно хороший случай. Ведь текущий ТФ М1, а запрашиваются данные на Н1. То есть бар на Н1 не меняется в течение долгого времени. Вот и получаете Open-цену.
Тест не по ценам открытия?
контрольные точки / все тики.