Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 3

Новый комментарий
 
Pavel Verveyko #:
b1350 нашёл такую странность.
Что-то с вкладкой эксперты и наверно OnChartEvent.

А сам файл журнала смотрели? В нем должна быть вся информация. Во вкладку "эксперты" может попадать не все, когда идет слишком большой поток сообщений. Этой оптимизации уже 15 лет.

 
Ihor Herasko #:

А сам файл журнала смотрели? В нем должна быть вся информация. Во вкладку "эксперты" может попадать не все, когда идет слишком большой поток сообщений. Этой оптимизации уже 15 лет.

Ничего там нет.
Но я нашёл где собака зарыта)
Автопрокрутка была отключена(

 
Pavel Verveyko #:

Ничего там нет.

Во вкладке "Эксперты" контекстное меню, пункт "Открыть". Тогда будет.

Но я нашёл где собака зарыта)
Автопрокрутка была отключена(

А вот это неожиданная развязка ))

 

Где взять установщик МТ4 от Metaquotes? Тот, что на скрине, именуемый mt4setup.exe на сайте metatrader4.com, устанавливает МТ5, это шутка такая?


 
vladavd #:

Где взять установщик МТ4 от Metaquotes?

Теперь нет таких. Можно получить только версию от ДЦ на сайте соответствующего ДЦ.

Тот, что на скрине, именуемый mt4setup.exe на сайте metatrader4.com, устанавливает МТ5, это шутка такая?

Маркетинговый ход.

 
Ihor Herasko #:

Теперь нет таких. Можно получить только версию от ДЦ на сайте соответствующего ДЦ.

Маркетинговый ход.

Ясно, спасибо. Такой себе ход конечно, на грани фола.

 
В тестере MT4, в OnChartEvent запрашиваю цены High и Low, а возвращает Open.
В обычном режиме MT4 и MT5 и в тестере MT5, работает правильно.


#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{   
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{        
 
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{

   return(rates_total);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
{
   double High_0 = iHigh("AUDUSD",PERIOD_H1,0);
   double Low_0 = iLow("AUDUSD",PERIOD_H1,0);
   datetime Time_0 = iTime("AUDUSD",PERIOD_H1,0);
   Print(Time_0," ",High_0," ",Low_0," ");      
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Pavel Verveyko #:
В тестере MT4, в OnChartEvent запрашиваю цены High и Low, а возвращает Open.
В обычном режиме MT4 и MT5 и в тестере MT5, работает правильно.


Тест не по ценам открытия?
 

Pavel Verveyko #:
В тестере MT4, в OnChartEvent запрашиваю цены High и Low, а возвращает Open.

OnChartEvent() не должно работать в тестере. Проверил, вижу, что на всех тиках срабатывает 1 - 2 раза за бар Н1. Видимо, это реакция на перемещение графика в момент образования нового бара. Причем у меня эта реакция, чаще всего, не в момент открытия бара, а где-то в его середине. Если в этот момент запросить данные текущего графика, то все данные возвращаются правильно.

В обычном режиме MT4 и MT5 и в тестере MT5, работает правильно.

Вы проводите тест на EURGBP, а запрашиваете данные с AUDUSD. В МТ4 тестер одновалютный. Для того, чтобы правильно обратиться к другим символам, нужно изрядно потрудиться. Прямое обращение не подойдет.

Ну и в принципе у Вас еще достаточно хороший случай. Ведь текущий ТФ М1, а запрашиваются данные на Н1. То есть бар на Н1 не меняется в течение долгого времени. Вот и получаете Open-цену.

 
Sergey Gridnev #:
Тест не по ценам открытия?

контрольные точки / все тики.

12345678910...19
Новый комментарий