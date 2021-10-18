Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 10
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Вероятность разворота не оценишь правильно.
Поэтому торгуется спрэд - какая из пар развернется не важно, главное суммарный результат
Почему же?
Если знаешь какая сейчас волна, то можно определить где она развернётся.
Приблизительно конечно. Т.к. точности в СБ не ожидается, но приблизительно известно. Хи-хи;)
П.с. Да еще добавлю. Кто понимает в графиках поясню, что горизонтальные линии в подвале реагируют на волны и смещаются на определенную высоту-горизонт.
С порядочными трейдерами могу обсудить многие вопросы в канале.
Почему же?
Если знаешь какая сейчас волна, то можно определить где она развернётся.
Приблизительно конечно. Т.к. точности в СБ не ожидается, но приблизительно известно. Хи-хи;)
П.с. Да еще добавлю. Кто понимает в графиках поясню, что горизонтальные линии в подвале реагируют на волны и смещаются на определенную высоту-горизонт.
С порядочными трейдерами могу обсудить многие вопросы в канале.
Почему же?
Если знаешь какая сейчас волна, то можно определить где она развернётся.
Приблизительно конечно. Т.к. точности в СБ не ожидается, но приблизительно известно. Хи-хи;)
П.с. Да еще добавлю. Кто понимает в графиках поясню, что горизонтальные линии в подвале реагируют на волны и смещаются на определенную высоту-горизонт.
С порядочными трейдерами могу обсудить многие вопросы в канале.
Заметно, как предсказывается направление по выдуманным волнам
53 трейда, а это не мало для сбора статистики
И потом - если ты можешь правильно рассчитать вероятность разворота любой пары, то ***вообще нужен парный трейдинг?
А, ну да, я могу) не учел то, что не все могут. И поэтому применяют разные методики. Парный трейдинг как раз и нужен, чтобы найти такую пару активов, а по факту можно и без этого обойтись. Действительно я тут не в тему, у людей другие проблемы)
Ну, да, очень странно. Ты можешь определить вероятность разворота любой пары и торгуешь по одной паре - зачем нужен ПАРНЫЙ трейдинг...
Почему же?
Если знаешь какая сейчас волна, то можно определить где она развернётся.
Приблизительно конечно. Т.к. точности в СБ не ожидается, но приблизительно известно. Хи-хи;)
П.с. Да еще добавлю. Кто понимает в графиках поясню, что горизонтальные линии в подвале реагируют на волны и смещаются на определенную высоту-горизонт.
С порядочными трейдерами могу обсудить многие вопросы в канале.
Заметно, как предсказывается направление по выдуманным волнам
53 трейда, а это не мало для сбора статистики
Наконец то я смогу оживить этот форум и направить в правильное русло. На примерах.
Да, сигнал создан специально для поднятия духа на этом форуме, но не в коем случае в коммерческих целях. Надеюсь это всем понятно.
Это чисто для привлечения внимания любознательных членов сообщества.
Как можете видеть, в день можно делать пару сделок и получить 1% прибыли, а в месяц приблизительно 20%.
Но я этого не делаю сознательно. Показываю, что это реально. Один два раза в месяц вспоминаю о них. Сигнал постоянно убегает в архив из-за того, что сделок не осуществляю.
Нет не из-за страха что то потерять. Это только показать, что рынок прогнозируем и надо потратить время на его изучение и понимание.
Покажите мне результат у тутэйших форумян в сравнении с приведенным рисунком в 53 сделки. Один Юсуф и пару знакомых могут похвастаться таким результатом. У остальных при даже при 10и сделках в остатке будет 2% от депозита. Это факт на лицо или хрен на рыло как говорил один юморист.
Наконец то я смогу оживить этот форум и направить в правильное русло. На примерах.
Да, сигнал создан специально для поднятия духа на этом форуме, но не в коем случае в коммерческих целях. Надеюсь это всем понятно.
Это чисто для привлечения внимания любознательных членов сообщества.
Как можете видеть, в день можно делать пару сделок и получить 1% прибыли, а в месяц приблизительно 20%.
Но я этого не делаю сознательно. Показываю, что это реально. Один два раза в месяц вспоминаю о них. Сигнал постоянно убегает в архив из-за того, что сделок не осуществляю.
Нет не из-за страха что то потерять. Это только показать, что рынок прогнозируем и надо потратить время на его изучение и понимание.
Покажите мне результат у тутэйших форумян в сравнении с приведенным рисунком в 53 сделки. Один Юсуф и пару знакомых могут похвастаться таким результатом. У остальных при даже при 10и сделках в остатке будет 2% от депозита. Это факт на лицо или хрен на рыло как говорил один юморист.
Это биржевой раздел и тема не о волнах, так что не нужно в этой ветке оживлять псевдоволны.
Определить будущее направление движение цены ОЧЕНЬ СЛОЖНО !!!
Сложно, да, если мало опыта.
Это биржевой раздел и тема не о волнах, так что не нужно в этой ветке оживлять псевдоволны.
Волны придумал не я. Я их просто обуздываю.)
А биржевые волны ничем не отличаются от валютных. Всё очень жестко связано.
Так что это актуально для любых рынков. Кто понимает конечно)))