Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 10

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Dmytryi Nazarchuk #:

Вероятность разворота не оценишь правильно.

Поэтому торгуется спрэд - какая из пар развернется не важно, главное суммарный результат

Почему  же?

Если знаешь какая сейчас волна, то можно определить где она развернётся.

Приблизительно конечно. Т.к. точности в СБ не ожидается, но приблизительно известно. Хи-хи;)

lhu998

П.с. Да еще добавлю. Кто понимает в графиках поясню, что горизонтальные линии в подвале реагируют на волны и смещаются на определенную высоту-горизонт.

С порядочными трейдерами могу обсудить многие вопросы в канале.

 
Uladzimir Izerski #:

Почему  же?

Если знаешь какая сейчас волна, то можно определить где она развернётся.

Приблизительно конечно. Т.к. точности в СБ не ожидается, но приблизительно известно. Хи-хи;)

П.с. Да еще добавлю. Кто понимает в графиках поясню, что горизонтальные линии в подвале реагируют на волны и смещаются на определенную высоту-горизонт.

С порядочными трейдерами могу обсудить многие вопросы в канале.

Не смеши людей
 
Uladzimir Izerski #:

Почему  же?

Если знаешь какая сейчас волна, то можно определить где она развернётся.

Приблизительно конечно. Т.к. точности в СБ не ожидается, но приблизительно известно. Хи-хи;)

П.с. Да еще добавлю. Кто понимает в графиках поясню, что горизонтальные линии в подвале реагируют на волны и смещаются на определенную высоту-горизонт.

С порядочными трейдерами могу обсудить многие вопросы в канале.

Заметно, как предсказывается направление по выдуманным волнам

53 трейда, а это не мало для сбора статистики


 
Dmytryi Nazarchuk #:

И потом - если ты можешь правильно рассчитать вероятность разворота любой пары, то ***вообще нужен парный трейдинг?

А, ну да, я могу) не учел то, что не все могут. И поэтому применяют разные методики. Парный трейдинг как раз и нужен, чтобы найти такую пару активов, а по факту можно и без этого обойтись. Действительно я тут не в тему, у людей другие проблемы)
 
Maxim Romanov #:
А, ну да, я могу) не учел то, что не все могут. И поэтому применяют разные методики. Парный трейдинг как раз и нужен, чтобы найти такую пару активов, а по факту можно и без этого обойтись. Действительно я тут не в тему, у людей другие проблемы)

Ну, да, очень странно. Ты можешь определить вероятность разворота любой пары и торгуешь по одной паре - зачем нужен ПАРНЫЙ трейдинг...

 
Uladzimir Izerski #:

Почему  же?

Если знаешь какая сейчас волна, то можно определить где она развернётся.

Приблизительно конечно. Т.к. точности в СБ не ожидается, но приблизительно известно. Хи-хи;)

П.с. Да еще добавлю. Кто понимает в графиках поясню, что горизонтальные линии в подвале реагируют на волны и смещаются на определенную высоту-горизонт.

С порядочными трейдерами могу обсудить многие вопросы в канале.

Определить будущее направление движение цены ОЧЕНЬ СЛОЖНО !!!
 
Vitaly Muzichenko #:

Заметно, как предсказывается направление по выдуманным волнам

53 трейда, а это не мало для сбора статистики


Наконец то я смогу оживить этот форум и направить в правильное русло. На примерах.

Да, сигнал создан специально для поднятия духа на этом форуме, но не в коем случае в коммерческих целях. Надеюсь это всем понятно.

Это чисто для привлечения внимания любознательных членов сообщества.

Как можете видеть, в день можно делать пару сделок и получить 1% прибыли, а в месяц приблизительно 20%.

Но я этого не делаю сознательно. Показываю, что это реально. Один два раза в месяц вспоминаю о них. Сигнал постоянно убегает в архив из-за того, что сделок не осуществляю.

Нет не из-за страха что то потерять. Это только показать, что рынок прогнозируем и надо потратить время на его изучение и понимание.

Покажите мне результат у тутэйших форумян  в сравнении с приведенным рисунком в 53 сделки. Один Юсуф и пару знакомых могут похвастаться таким результатом. У остальных при даже при 10и сделках в остатке  будет 2% от депозита. Это факт на лицо или хрен на рыло как говорил один юморист.

 
Uladzimir Izerski #:

Наконец то я смогу оживить этот форум и направить в правильное русло. На примерах.

Да, сигнал создан специально для поднятия духа на этом форуме, но не в коем случае в коммерческих целях. Надеюсь это всем понятно.

Это чисто для привлечения внимания любознательных членов сообщества.

Как можете видеть, в день можно делать пару сделок и получить 1% прибыли, а в месяц приблизительно 20%.

Но я этого не делаю сознательно. Показываю, что это реально. Один два раза в месяц вспоминаю о них. Сигнал постоянно убегает в архив из-за того, что сделок не осуществляю.

Нет не из-за страха что то потерять. Это только показать, что рынок прогнозируем и надо потратить время на его изучение и понимание.

Покажите мне результат у тутэйших форумян  в сравнении с приведенным рисунком в 53 сделки. Один Юсуф и пару знакомых могут похвастаться таким результатом. У остальных при даже при 10и сделках в остатке  будет 2% от депозита. Это факт на лицо или хрен на рыло как говорил один юморист.

Это биржевой раздел и тема не о волнах, так что не нужно в этой ветке оживлять псевдоволны.

 
osmo1709 #:
Определить будущее направление движение цены ОЧЕНЬ СЛОЖНО !!!

Сложно, да, если мало опыта.

 
Vitaly Muzichenko #:

Это биржевой раздел и тема не о волнах, так что не нужно в этой ветке оживлять псевдоволны.

Волны придумал не я. Я их просто обуздываю.)

А  биржевые волны ничем не отличаются от валютных. Всё очень жестко связано.

Так что это актуально для любых рынков. Кто понимает конечно)))

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