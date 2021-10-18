Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 12
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А кто ты?
Мне уже предлагали 50 000 баксов.
Но это мелочь за идею . Минимум 5 000 000.
Мне уже предлагали 50 000 баксов.
Но это мелочь за идею . Минимум 5 000 000.
кто предлагал?
кто предлагал?
Хе-хе)))
Хе-хе)))
Эти?
Эти?
Искусственный интеллект уже стал хитрее Nazarchukа
Мне уже предлагали 50 000 баксов.
Но это мелочь за идею . Минимум 5 000 000.
Во как можно извратить реальность. Эти 50 т. Предлагались не за идею, а за демонстрацию того, что она работает.
Во как можно извратить реальность. Эти 50 т. Предлагались не за идею, а за демонстрацию того, что она работает.
Превратить идею в деньги предлагают простые пареньки.
Первый этап заключается в том, что вы должны определить свою цель. Если вы не знаете, чего хотите, то куда двигаться, ради чего работать? Читая бизнес книги я четко уловил одну интересную мысль. Практически каждый тренер советует поставить перед собой цели, и это должно быть первоочередное задание, то без чего дальнейшее развитие невозможно. Так как мы сегодня говорим о деньгах, то вы должны перед собой ставить конкретную цель в виде денежного эквивалента. Многие говорят: «Хочу зарабатывать много». А «много» - это сколько? Где конкретика, где осознание того, какая сумма Вам нужна? Не бойтесь своих желаний. Хотите зарабатывать 5000 долларов в месяц, а может все десять? Произносите эту цифру, верьте в то, что она реальна и заработать ее не составит труда. Когда-то я тоже думал, что 3000 долларов в месяц – это не реально для меня, учитывая, что средняя зарплата в моем городе составляет 500 долларов. Но однажды поставил конкретную цель, поверил в то, чем занимаюсь. Сейчас 3000 долларов уже кажутся чем-то обыденным и хочется зарабатывать больше, чтоб удовлетворять свои растущие потребности.
Главное что бы потребности не обгоняли возможности))
Во как можно извратить реальность. Эти 50 т. Предлагались не за идею, а за демонстрацию того, что она работает.
Вот реальный пример как можно получить халяву за 5 000.
Превратить идею в деньги предлагают простые пареньки.
Первый этап заключается в том, что вы должны определить свою цель. Если вы не знаете, чего хотите, то куда двигаться, ради чего работать? Читая бизнес книги я четко уловил одну интересную мысль. Практически каждый тренер советует поставить перед собой цели, и это должно быть первоочередное задание, то без чего дальнейшее развитие невозможно. Так как мы сегодня говорим о деньгах, то вы должны перед собой ставить конкретную цель в виде денежного эквивалента. Многие говорят: «Хочу зарабатывать много». А «много» - это сколько? Где конкретика, где осознание того, какая сумма Вам нужна? Не бойтесь своих желаний. Хотите зарабатывать 5000 долларов в месяц, а может все десять? Произносите эту цифру, верьте в то, что она реальна и заработать ее не составит труда. Когда-то я тоже думал, что 3000 долларов в месяц – это не реально для меня, учитывая, что средняя зарплата в моем городе составляет 500 долларов. Но однажды поставил конкретную цель, поверил в то, чем занимаюсь. Сейчас 3000 долларов уже кажутся чем-то обыденным и хочется зарабатывать больше, чтоб удовлетворять свои растущие потребности.
Главное что бы потребности не обгоняли возможности))
А что делать, если вообще не хочешь зарабатывать, а хочешь, чтобы они просто сыпались с неба?
Когда-то я тоже думал, что 3000 долларов в месяц – это не реально для меня, учитывая, что средняя зарплата в моем городе составляет 500 долларов. Но однажды поставил конкретную цель, поверил в то, чем занимаюсь. Сейчас 3000 долларов уже кажутся чем-то обыденным и хочется зарабатывать больше, чтоб удовлетворять свои растущие потребности.