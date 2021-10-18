Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 6
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Из математики и обычной логики следует, что цена Оригинального и синтетического инструментов должна быть равна,
но в силу многих причин возникает дельта, из которой можно извлекать прибыль.
Si - доллар/рубль
ED - евро/доллар
С этого следует, что совершаем покупку евро/рубль
Eu - евро/рубль
По итогу, дельта в районе спреда, плюс издержки биржи, а они немалые. На этом вряд-ли можно заработать
Si - доллар/рубль
ED - евро/доллар
С этого следует, что совершаем покупку евро/рубль
Eu - евро/рубль
По итогу, дельта в районе спреда, плюс издержки биржи, а они немалые. На этом вряд-ли можно заработать
На ФОРТС это работает, но не "в лоб", конечно.
Все очень примитивно расссуждают (ФОРЕКС психология), На фортс у Eu не только текущий фьючерс, их аж 6 штук, делайте выводы...
Везде есть свои трудности :)
Вообще, в общем, это все хелжирующие стратегии, к которых процент риска в разы ниже, нежели торговать одним инструментом,
как торгуют 95% обитателей этого форума. Из них 99.9% по индикаторам, наивно полагая, что из прошлого можно увидеть будущее!
На ФОРТС это работает, но не "в лоб", конечно.
Везде есть свои трудности :)
Вообще, в общем, это все хелжирующие стратегии, к которых процент риска в разы ниже, нежели торговать одним инструментом,
как торгуют 95% обитателей этого форума. Из них 99.9% по индикаторам, наивно полагая, что из прошлого можно увидеть будущее!
Ладно, а размер контрактов должен быть одинаков, или разный в рассматриваемом случае?
Ладно, а размер контрактов должен быть одинаков, или разный в рассматриваемом случае?
Размер контрактов определяется из цены инструментов.
Он не одинаков.
На ФОРТС это работает, но не "в лоб", конечно.
Все очень примитивно расссуждают (ФОРЕКС психология), На фортс у Eu не только текущий фьючерс, их аж 6 штук, делайте выводы...
Везде есть свои трудности :)
Вообще, в общем, это все хелжирующие стратегии, к которых процент риска в разы ниже, нежели торговать одним инструментом,
как торгуют 95% обитателей этого форума. Из них 99.9% по индикаторам, наивно полагая, что из прошлого можно увидеть будущее!
Понятно, что торговля одним инструментов ведет к отключениям мониторингов при просадке, а то и вообще к их удалению в связи со сливом счёта.А прятать их здесь любят при просадках.
...
Все очень примитивно расссуждают (ФОРЕКС психология)
...
Понятно, что торговля одним инструментов ведет к отключениям мониторингов при просадке, а то и вообще к их удалению в связи со сливом счёта.
Вы очень правильно рассуждаете.
Чем хороша Биржа?
Да тем, что очень во многих стратегиях можно рассчитать свою прибыль ДО вступления в сделку(и)!
Вы очень правильно рассуждаете.
Чем хороша Биржа?
Да тем, что очень во многих стратегиях можно рассчитать свою прибыль ДО вступления в сделку(и)!
Торгуя AUDJPY-NZDCHF также можно рассчитать прибыль по сделке до входа в рынок, с той лишь разницей, что невозможно рассчитать время нахождения в рынке, это может быть от 3-х часов, до 5 дней
Торгуя AUDJPY-NZDCHF также можно рассчитать прибыль по сделке до входа в рынок, с той лишь разницей, что невозможно рассчитать время нахождения в рынке, это может быть от 3-х часов, до 5 дней
Покажите мне место, где с неба падают купюры, я возьму мешок побольше :)
Добавлено
У меня бывают позиции открыты по 9 месяцев, вопрос в том какой процент получен на вложенные средства!
Покажите мне место, где с неба падают купюры, я возьму мешок побольше :)
Добавлено
У меня бывают позиции открыты по 9 месяцев, вопрос в том какой процент получен на вложенные средства!
Здесь долго удерживал, были на то причины
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P.S. А вообще, Я много показывал таких скринов онлайн