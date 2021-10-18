Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 6

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prostotrader #:

Из математики и обычной логики следует, что цена Оригинального и синтетического инструментов должна быть равна,

но в силу многих причин возникает дельта, из которой можно извлекать прибыль.

Si -  доллар/рубль

ED - евро/доллар

С этого следует, что совершаем покупку евро/рубль

Eu - евро/рубль

По итогу, дельта в районе спреда, плюс издержки биржи, а они немалые. На этом вряд-ли можно заработать

 
Vitaly Muzichenko #:

Si -  доллар/рубль

ED - евро/доллар

С этого следует, что совершаем покупку евро/рубль

Eu - евро/рубль

По итогу, дельта в районе спреда, плюс издержки биржи, а они немалые. На этом вряд-ли можно заработать

На ФОРТС это работает, но не "в лоб", конечно.

Все очень примитивно расссуждают (ФОРЕКС психология), На фортс у Eu не только текущий фьючерс, их аж 6 штук, делайте выводы...

Везде есть свои трудности :) 

Вообще, в общем, это все хелжирующие стратегии, к которых процент риска в разы ниже, нежели торговать одним инструментом,

как торгуют 95% обитателей этого форума. Из них 99.9% по индикаторам, наивно полагая, что из прошлого можно увидеть будущее! 

 
prostotrader #:

На ФОРТС это работает, но не "в лоб", конечно.

Везде есть свои трудности :) 

Вообще, в общем, это все хелжирующие стратегии, к которых процент риска в разы ниже, нежели торговать одним инструментом,

как торгуют 95% обитателей этого форума. Из них 99.9% по индикаторам, наивно полагая, что из прошлого можно увидеть будущее! 

Ладно, а размер контрактов должен быть одинаков, или разный в рассматриваемом случае? 

 
Vitaly Muzichenko #:

Ладно, а размер контрактов должен быть одинаков, или разный в рассматриваемом случае? 

Размер контрактов определяется из цены инструментов.

Он не одинаков.

 
prostotrader #:

На ФОРТС это работает, но не "в лоб", конечно.

Все очень примитивно расссуждают (ФОРЕКС психология), На фортс у Eu не только текущий фьючерс, их аж 6 штук, делайте выводы...

Везде есть свои трудности :) 

Вообще, в общем, это все хелжирующие стратегии, к которых процент риска в разы ниже, нежели торговать одним инструментом,

как торгуют 95% обитателей этого форума. Из них 99.9% по индикаторам, наивно полагая, что из прошлого можно увидеть будущее! 

Понятно, что торговля одним инструментов ведет к отключениям мониторингов при просадке, а то и вообще к их удалению в связи со сливом счёта.

А прятать их здесь любят при просадках.
 
prostotrader #:

...

Все очень примитивно расссуждают (ФОРЕКС психология)

...

А кто же здесь писал, что на форексе можно много синтетиков составить?
 
Vitaly Muzichenko #:

Понятно, что торговля одним инструментов ведет к отключениям мониторингов при просадке, а то и вообще к их удалению в связи со сливом счёта.

Вы очень правильно рассуждаете.

Чем хороша Биржа?

Да тем, что очень во многих стратегиях можно рассчитать свою прибыль ДО вступления в сделку(и)!

 
prostotrader #:

Вы очень правильно рассуждаете.

Чем хороша Биржа?

Да тем, что очень во многих стратегиях можно рассчитать свою прибыль ДО вступления в сделку(и)!

Торгуя AUDJPY-NZDCHF также можно рассчитать прибыль по сделке до входа в рынок, с той лишь разницей, что невозможно рассчитать время нахождения в рынке, это может быть от 3-х часов, до 5 дней

 
Vitaly Muzichenko #:

Торгуя AUDJPY-NZDCHF также можно рассчитать прибыль по сделке до входа в рынок, с той лишь разницей, что невозможно рассчитать время нахождения в рынке, это может быть от 3-х часов, до 5 дней

Покажите мне место, где с неба падают купюры, я возьму мешок побольше :)

Добавлено

У меня бывают позиции открыты по 9 месяцев, вопрос в том какой процент получен на вложенные средства!

 
prostotrader #:

Покажите мне место, где с неба падают купюры, я возьму мешок побольше :)

Добавлено

У меня бывают позиции открыты по 9 месяцев, вопрос в том какой процент получен на вложенные средства!

Здесь долго удерживал, были на то причины


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P.S. А вообще, Я много показывал таких скринов онлайн

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