Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 15
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Да, это так, потому что фунт волатильнее евро и я заметил, что если купить eurgbp, и продать его синтетику в виде евро доллара и фунт доллара, баланс не будет НЕ меняться. Он должен быть константой, но он на самом деле будет меняться из-за разной волатильности пар
Посему, нужно подбирать лоты для каждой пары, здесь об этом уже писали не раз, если вы это пропустили.
Если что, то ситуация в данный момент времени. Лоты 1 и 0.57
Рост или падение кросса видите?
Ваше кредо - постоянно кого-нибудь цеплять? Автомат уже выпилился отсюда. Сам. Я думал вам полегчает. Однако, поплохело. Прекращайте уже троллинг и флуд.
Да, это так, потому что фунт волатильнее евро и я заметил, что если купить eurgbp, и продать его синтетику в виде евро доллара и фунт доллара, баланс не будет НЕ меняться. Он должен быть константой, но он на самом деле будет меняться из-за разной волатильности пар
1. Вопрос был совсем про другое. Волатильность тут не при чем. Тут речь идет об элементарных знаниях математики на уровне действий с дробями
2. Не понятен алгоритм расчета синтетика. Противоположная сделка для покупки EURGBP - это продажа EURUSD, покупка GBPUSD.
Уважаемый, я никого не оскорбляю. Хватит искать причины для бана. Флуда и без меня хватает в каждой ветке.
Повторю - не цепляйте людей, и никто не будет "искать причин для бана" - вы их сами себе ищете - вы не можете без скандалов. Не моя в этом вина, но вести себя достойно - лучше, чем прослыть троллем. Из слов у меня всё.
Повторю - не цепляйте людей, и никто не будет "искать причин для бана" - вы их сами себе ищете - вы не можете без скандалов. Не моя в этом вина, но вести себя достойно - лучше, чем прослыть троллем. Из слов у меня всё.
Витя каким ветром тебя на форекс занесло? Ради интереса открой калькулятор на инвестинге и посмотри как эти пары коррелируют. Может тебе лучше марки собирать?
Владимир, вы не вкурили о чем идет разговор, Виталий как раз показывал, что корреляция есть, и как раз более убедительно чем приводя символы с общей валютой.
Посему, нужно подбирать лоты для каждой пары, здесь об этом уже писали не раз, если вы это пропустили.
Если что, то ситуация в данный момент времени. Лоты 1 и 0.57
Рост или падение кросса видите?
При составлении синтетического инструмента, лучше брать не частное от деления одной пары на другую,
а их произведение. Не знаю почему, но дальнейшие результаты вычислений (от произведения) получаются более точными.
Добавлено
Лотность, при входе в позиции, лучше вычислять не от текущей цены инструментов, а от средней цены удвоенного
времени удержания позиции (в среднем) для этой пары.
При составлении синтетического инструмента, лучше брать не частное от деления одной пары на другую,
а их произведение. Не знаю почему, но дальнейшие результаты вычислений (от произведения) получаются более точными.
Добавлено
Лотность, при входе в позиции, лучше вычислять не от текущей цены инструментов, а от средней цены удвоенного
времени удержания позиции (в среднем) для этой пары.
Здесь Вы абсолютно правы, именно так и делается вычисление, что видно на скрине
Кстати, как ранее предлагалось брать бумаги одного сектора и их торговать противоположно, то эту идею проверил - очень рискованная стратегия.
Бумаги как-то не очень привязаны друг к другу, могут идти тандемом, а потом в один момент в разные стороны, по одной из них может выйти или плохая статистика, или какой-то скандал в корпорации, санкции и прочее. Поэтому такие связки себя не показали с лучшей стороны.
С валютами как-то проще и надёжнее, хотя бывают и там моменты, но это крайне редко, от слова "очень крайне".