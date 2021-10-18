Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 2
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Ушёл спать.
Это флуд! Пожаловался
Чем вызвано такое запаздывание? То есть, допустим, цена идет вниз на фунт-доллар, а на фунт-йена стоит, и только через некоторое время тоже начинает идти вниз, но проходит примерно такое же количество пипсов, что и GBPUSDБ но с запаздыванием.
А Вы о каком рынке говорите?
Если о ФОРЕКС, то Вы попутали раздел
А Вы о каком рынке говорите?
Если о ФОРЕКС, то Вы попутали раздел
Разве Форекс - это не биржа?
Разве Форекс - это не биржа?
Не знаю как и сказать, мне всегда казалось, что ФОРЕКС для "Лен Голубковых", которые думают что вложив сегодня 100 баксов, на завтра проснуться миллионерами.
Думается, что в этот раздел Вам еще рано писать.
Самый простой рынок это рынок акций. Купил и держи.
А форекс это для профессионалов. Но на рынок форекс, наоборот, лезут все кому не лень. Даже совсем непонимающие, что это такое и как открыть торговый терминал.
Видим же как часто на форуме просят советов. Как вывести деньги с терминала? Столкнулся со случаем, что не знает куда и как заводил.) Просит у меня помощи.
Это флуд! Пожаловался
Пожаловался на то, что я ушёл спать? Ново
Чем вызвано такое запаздывание? То есть, допустим, цена идет вниз на фунт-доллар, а на фунт-йена стоит, и только через некоторое время тоже начинает идти вниз, но проходит примерно такое же количество пипсов, что и GBPUSDБ но с запаздыванием.
По теме. На форексе нет коррелирующих инструментов. Gbpusd и gbpjpy это не коррелирующие инструменты, это фунт против доллара и фунт против ены. В обоих случаях мы торгуем фунт против чего-то. Бывает, что фунт начал расти против доллара. Но тут не ясно это фунт растет или доллар падает. Если растет фунт, то возможно он вырастет и против ены. Тогда вы увидите корреляцию и это можно было бы использовать. Но даже в таком случае ена может вырасти пропорционально росту фунта и на фунтене движения не будет. Такие корреляции, как вы нашли, это скорее самообман. Проблема в том, что фунтдоллар это x/y, а фунтена это x/z. Человеческая математика сейчас не умеет находить х из такой системы уравнение как x/y=2; x/z=3, найти x,y,z. Я придумал решение как выразить условную стоимость отдельной валюты из всех пар, но это не идеальное решение и на основе него не удалось найти устойчивых корреляций. То есть то что вы написали, оно есть, но сделать из этого устойчивую закономерность не так просто, придется повозиться. Запаздывание и опережение всегда будет, но неизвестно через какую пару и когда оно начнется, начнется ли.
Держите и коррелируйте на форекс, прекрасно всё работает
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD и тд
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Сигнал к трейду уже созрел
Разве Форекс - это не биржа?
Биржа централизована, форекс нет, а так - да, по сути одно и тоже. Чтобы там не говорил Леня Голубков, разве что они еще в стакан заглядывают))
Чем вызвано такое запаздывание? То есть, допустим, цена идет вниз на фунт-доллар, а на фунт-йена стоит, и только через некоторое время тоже начинает идти вниз, но проходит примерно такое же количество пипсов, что и GBPUSDБ но с запаздыванием.
Да вы золотую жилу обнаружили... если бы все было так просто.