Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 8
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У ФОРЕКС нет будущего для юзера, потому что он создан для обирания народа.
У Вас правильные мысли и только на Бирже их можно реализовать.
Вот вы топите за биржу и фьючерсы, а ведь это производный инструмент, а не базовый актив, ясно же, что и объемы в нем тоже меньше. Дц не выведет, это все байки из склепа начала нулевых, которые по сей день зачем-то тиражируют фантазеры. Проблема не вывести, а собственно заработать, а в этом смысле у биржи никаких особых преимуществ нет, можно подумать что это какое-то дармовое место с легкими профитами? Такое же все трудное, нет разницы.
Не совсем байки, да и ладно.
Можно проснутся утром, а ДЦ уже нет, и сайта нет. С этим наверное спорить не будете?
2-х комнатная квартира в Киеве, окупаемость ~105 месяцев, чуть более 4-х лет. Это не так долго, зато надёжно.
А вот на спекуляции ..., произойдёт что-то, как это было с нефтью - инвесторы всё отберут и замочат.
Интересно, как вычислили 105 месяцев? Наверное правую часть графика чем-то случайно закрыли, ну типа чашкой с чаем))
Интересно, как вычислили 105 месяцев? Наверное правую часть графика чем-то случайно закрыли, ну типа чашкой с чаем))
У меня там дочь старшая живёт, и брат.
Ах да, и сестра двоюродная. Брат снимает за $400 двушку, сестра за $600 тоже двушку, дочка за $500. Все на левом берегу, не в центре, на никчемных Поздняках и Березняках. Продажа вторички 50-60 тыс $.
У меня там дочь старшая живёт, и брат.
И что, для них отдельные цены, не такие как для всех других киевлян? Из приведенного графика следует, что никакой окупаемостью вообще не пахнет, даже при своих люди не остались, держат убыток.
И что, для них отдельные цены, не такие как для всех других киевлян? Из приведенного графика следует, что никакой окупаемостью вообще не пахнет, даже при своих люди не остались, держат убыток.
А вот квартиры в моём городе, все районы не отшиб - центр.
Не село, вполне развитая инфраструктура. Цены такие, потому что не областной центр.
Сдают квартиры в среднем по 50$ в месяц.
Не сложно посчитать, через сколько окупится. Сложность только в том, что в таком городе - это не вложение, все бегут в область
Доходность от аренды жилья - 8% годовых. Это нормально.
Что касается ФорЭкса, я вижу его в двух ипостасях. Речь не о рынке обмены валют, а о тотализаторе, на этом рынке обустроенном. Первая - уже упомянутый тотализатор, лохотрон. Вторая - игрушка для ума, развлекалка, кто кого.
Если речь реально о заработке при наличии начального капитала несколько миллионов рублей, то прямая дорога на биржу через приличный банк.
Если папа дал 20 баксов и есть желание рискнуть - ФорЭкс.
Если поиграться и попробовать победить рынок на центовом счёте - туда же.
А вот квартиры в моём городе, все районы не отшиб - центр.
Не село, вполне развитая инфраструктура. Цены такие, потому что не областной центр.
Сдают квартиры в среднем по 50$ в месяц.
Не сложно посчитать, через сколько окупится. Сложность только в том, что в таком городе - это не вложение, все бегут в область
Это где так?
У ФОРЕКС нет будущего для юзера, потому что он создан для обирания народа.
У Вас правильные мысли и только на Бирже их можно реализовать.
Оставаясь на ФОРЕКС, Вы просто потратите свое время.
Добавлено
Вы же читали мой топик про майнинг.
Мой приятель советовал не не менять заработанные биткоины, а я не послушал его, и старался "отбить" вложенные 20000$
У меня было бы более 2.5 биткоинов, т.е я профукал более 100000$ сумма, о которой можно пожалеть.
Не тратьте свое время понапрасну!
В одной куче форекс и биткоины?
Виталий!
Не расстраивайтесь! У Вас, пока, получается, ну и славненько, НО
Парный трейдинг (по Вашему корреляция), валиден только на инструментах одной отрасли.
Напрмер Лукойл и Роснефть.
В Вашем случае, ФОРЕКСные пары не инструменты одной отрасли несмотря на то, что обе они валюты
Дело в том, что стоимость разных валют зависят от разных факторов, например Австралийский доллар сильно зависит от цены на золото.
Поэтому очень сложно учитывать пары на рынке ФОРЕКС.
Гораздо безопаснее на ФОРЕКС торговать синтетикой, т.е формировать искусственный инструмент из двух других против оригинала.