Опечатка. Как же вы подтверждали?

Сейчас на MetaQuotes-Demo GMT+3, это зимнее. После перехода на летнее будет GMT+2. 

Вопрос был, что до 24 ноября было GMT+2, а должно было быть до конца октября.
1) На счет зимне/летнее я не в теме (поскольку не знаю точно как переводят).

По факту время котировок отличается от GMT ровно на 2 часа, котировки в настоящее время имеют время GMT+2.

Это можно проверить хоть в обычном МТ, хоть в мобильной версии для Андройда.

2) На счет Европы не скажу, США переходили на зимнее время ночью 2 ноября (воскресенье). На летнее время был переход в марте.

3) Ну никак не может быть сейчас GMT+3, не важно МТ4 это или МТ5.

Вот список символов в MT5, время по GMT 14:02


По Вашим словам на сервере должно быть 17:02?

 
При наведении курсора на график цены, внизу, на черном фоне под стрелочкой, отображаются дата и время.

Например: 2014.11.27 12:15

При этом время GMT 09:15, т.е. разница между GMT и котировкой составляет GMT +3.

У кого-нибудь на Андроид есть одновременно счета с разными GMT (GMT +2 и GMT +3)?
Если это время торгового сервера, значит при счетах на разных торговых серверах такое возможно. 

Теперь можно отвечать на вопрос по сути. Почему на сервере MetaQuotes-Demo 24 ноября сменилось время, было GMT +2, теперь GMT +3.



 Вот об этом и вопрос. Что была разница 2ч, т.е. GMT+2, а теперь GMT+3. Получается у всех GMT+2 в MetaQuotes-Demo? Так значит у меня 21 ноября на летнее время что ли терминал переключился? Летом какое было GMT? У меня GMT+2 было.

Просьба, прежде чем отвечать, сверить GMT  http://www.gmt.su/time-zone/Greenwich%20Mean%20Time/ , и не путать с UTC (Coordinated universal time).

1) Просьба указать имя символа и приложить скриншот. А то как-то на "пальцах" не очень удобно разговаривать.

Как я понимаю сменилось не время сервера, а локальное время на мобильном устройстве (в Андройде).

Вот скажем почему Вы решили что при котировках 12:15 GMT именно 09:15?

2) то что сейчас время по GMT - 14:39, МСК - 17:39 и на MetaQuotes-Demo - 16:39 я без всяких сайтов знаю.

 
Это на всех символах и временных интервалах, при чем скрин.

При котировках 12:15 (GMT+3), мое локальное московское время 13:15 (GMT+4), это значит, что GMT 09:15.

На мобильном устройстве время не менялось. 
1) Проверьте ваше локальное время в мобильном устройстве.

Если Вы живете в РФ учтите, что недавно был переход времени и теперь МСК GMT+3.

Т.е. Важно понять 13:15 это время у Вас в городе или в мобильном устройстве?

Насколько я понимаю в МОСКВЕ сейчас GMT+3 (17:55 примерно), а Вашем мобильном устрйостве может стоять какая-то "хрень"(извиняюсь за выражение).

2) Почему я просил Вас проверить настройки локального времени.

Это может не учитываться в некоторых версиях Андройда, там где программеры забыли обновления сделать переход на новое время в РФ не учитывается (к примеру у меня реально GMT+3, а в Андройде стоит GMT+4).

Поэтому мне в ручную пришлось убрать 1 час.

PS

Россия с 26 октября будет жить по зимнему времени

РФ вернется к "зимнему времени" 26 октября
Россия с 26 октября будет жить по зимнему времени - стрелки часов в большинстве регионов будут переведены на час назад. Соответствующий закон подписал сегодня президент РФ Владимир Путин. Напомним, переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года, но мнение граждан изменилось - в конце 2013 года отмену перевода стрелок поддерживали...
 
Минуточку, как московское время м/б GMT+3, если при GMT 14:00, показывает московское 18:00? На этом сайте, например.

Если брать разницу, между временем МСК и MetaQuotes-Demo, то:

• до 24 ноября разница была 2 ч, если МСК 18 ч, то MetaQuotes-Demo 16 ч
• после 24 ноября разница 1 ч, если МСК 18 ч, то MetaQuotes-Demo 17 ч.

У В_А_С К_А_К?

Время в планшете соответствует времени моего местоположения.


• до 21 ноября разница была 2 ч, если МСК 18 ч, то MetaQuotes-Demo 16 ч
• после 21 ноября разница 1 ч, если МСК 18 ч, то MetaQuotes-Demo 17 ч.

У В_А_С К_А_К?

Этот скрин с сайта вам не о чем не говорит?


GMT - Время по Гринвичу
Вот мой скрин:




Получается МСК GMT+3, а в моем планшете проблемы, и с определением времени GMT с моей стороны была ошибка. Но это не относится к вопросу, исходя из GMT+1 (было)  и GMT+2 (теперь).
 
Т.е. после перехода на летнее время в MetaQuotes-Demo появится GMT+1 (разница с МСК 2ч)? 
1) Вы мне лучше скажите (покажите) какие настройки в мобильном устройстве стоят.

Как я понимаю там часовой пояс "Москва GMT+4".

А вот и не правильно, выкидывайте мобильное устройство в мусорку и покупайте новое, более умное :).

2) В эту мусорку нужно выкидывать Win XP и все мобильные устройства которые статью "Россия с 26 октября будет жить по зимнему времени" не успели прочитать :)

Они наивные все верят что МСК это GMT+4, Иркутск GMT+9, а Владик GMT+11

Наивные, учились бы у Win7... :)

РФ вернется к "зимнему времени" 26 октября
