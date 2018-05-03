GMT зависит от брокера? - страница 3
Оп. Как же вы подтверждали?
1) На счет зимне/летнее я не в теме (поскольку не знаю точно как переводят).
По факту время котировок отличается от GMT ровно на 2 часа, котировки в настоящее время имеют время GMT+2.
Это можно проверить хоть в обычном МТ, хоть в мобильной версии для Андройда.
2) На счет Европы не скажу, США переходили на зимнее время ночью 2 ноября (воскресенье). На летнее время был переход в марте.
3) Ну никак не может быть сейчас GMT+3, не важно МТ4 это или МТ5.
Вот список символов в MT5, время по GMT 14:02
По Вашим словам на сервере должно быть 17:02?
Поставлю вопрос иначе.
1) Просьба указать имя символа и приложить скриншот. А то как-то на "пальцах" не очень удобно разговаривать.
Как я понимаю сменилось не время сервера, а локальное время на мобильном устройстве (в Андройде).
Вот скажем почему Вы решили что при котировках 12:15 GMT именно 09:15?
2) то что сейчас время по GMT - 14:39, МСК - 17:39 и на MetaQuotes-Demo - 16:39 я без всяких сайтов знаю.
Это на всех символах и временных интервалах, при чем скрин.
1) Проверьте ваше локальное время в мобильном устройстве.
Если Вы живете в РФ учтите, что недавно был переход времени и теперь МСК GMT+3.
Т.е. Важно понять 13:15 это время у Вас в городе или в мобильном устройстве?
Насколько я понимаю в МОСКВЕ сейчас GMT+3 (17:55 примерно), а Вашем мобильном устрйостве может стоять какая-то "хрень"(извиняюсь за выражение).
2) Почему я просил Вас проверить настройки локального времени.
Это может не учитываться в некоторых версиях Андройда, там где программеры забыли обновления сделать переход на новое время в РФ не учитывается (к примеру у меня реально GMT+3, а в Андройде стоит GMT+4).
Поэтому мне в ручную пришлось убрать 1 час.
PS
Россия с 26 октября будет жить по зимнему времени
Минуточку, как московское время м/б GMT+3, если при GMT 14:00, показывает московское 18:00? На этом сайте, например.
Этот скрин с сайта вам не о чем не говорит?
Вот мой скрин:
1) Вы мне лучше скажите (покажите) какие настройки в мобильном устройстве стоят.
Как я понимаю там часовой пояс "Москва GMT+4".
А вот и не правильно, выкидывайте мобильное устройство в мусорку и покупайте новое, более умное :).
2) В эту мусорку нужно выкидывать Win XP и все мобильные устройства которые статью "Россия с 26 октября будет жить по зимнему времени" не успели прочитать :)
Они наивные все верят что МСК это GMT+4, Иркутск GMT+9, а Владик GMT+11
Наивные, учились бы у Win7... :)