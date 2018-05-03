GMT зависит от брокера? - страница 4

Новый комментарий
 
Часовой пояс +3 установила в настройках. Но в терминалах все по-прежнему. Как я уже писала, до 24 ноября, в МТ4 было GMT+2 ( разница с МСК 1ч), в МТ5 было GMT+1 (разница с МСК 2ч).


[Удален]  

Не хватает вам того что было сказано, дам еще пищи для размышления.

Это из МТ5 скрин


 
У вас GMT+2, и у меня теперь также. Но до 24 ноября было GMT+1, у вас летом было GMT+1? И до конца октября?
[Удален]  

А это скрин из МТ4


С мобильного терминала делать скрины надо, или как?

[Удален]  
Marina_:
У вас GMT+2, и у меня теперь также. Но до 24 ноября было GMT+1, у вас летом было GMT+1? И до конца октября?
На компе у меня всегда GMT, это видно по скринам. А какие там были котировки на сервере я не в теме. 
 
Спасибо за оперативность. Все бы так быстро отвечали, насколько в мире было бы меньше проблем из-за неразберихи и несвоевременности.
[Удален]  

Вообще не правильная политика  у разработчиков по поводу функционала работы со временем.

Время сервера дали, локальное время дали, GMT на основе локального времени дали, признак перехода на лето/зиму на основе локального времени дали. разницу между временем GMT и локальным дали.

Разницу между Часовой пояс сервера "показывать" не планируется, а про летнее/зимне время сервера можно и не мечтать?

Странно это однако....

[Удален]  
Marina_:
Часовой пояс +3 установила в настройках. Но в терминалах все по-прежнему. Как я уже писала, до 24 ноября, в МТ4 было GMT+2 ( разница с МСК 1ч), в МТ5 было GMT+1 (разница с МСК 2ч).


Я в настройках Андройда ничего не менял, просто уменьшил время на 1 час, считаю это правильным.

Если программеры удосужатся выпустит нормальное обновление потом еще геморой будет.

 
handel:

Ребята, кто сможет написать простенький индикатор, который перестраивал бы дневной график под сдвиг GMT. На подобе вот этого. Но он чем не практичен, потому что в начале каждой недели возникают лишние свечи которые накапливаясь сдвигают  весь график.

Вставляйте картинки, пожалуйста, правильно: Форум: как вставить картинку
[Удален]  

Апну тему.

Как я понимаю, единственный правильный способ узнать GMT время открытия ордера - это получить время GMT с NTP серверов, получить разницу между полученным GMT временем и временем брокера (это истинный TimeZone брокера), добавлять это смещение к времени ордера?

Использовать TimeGMT ненадежно, поому-что локальные настройки времени в конкретном компьютере у конечного трейдера не обязаны быть верными.

1234
Новый комментарий