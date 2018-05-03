GMT зависит от брокера? - страница 4
Не хватает вам того что было сказано, дам еще пищи для размышления.
Это из МТ5 скрин
А это скрин из МТ4
С мобильного терминала делать скрины надо, или как?
У вас GMT+2, и у меня теперь также. Но до 24 ноября было GMT+1, у вас летом было GMT+1? И до конца октября?
Вообще не правильная политика у разработчиков по поводу функционала работы со временем.
Время сервера дали, локальное время дали, GMT на основе локального времени дали, признак перехода на лето/зиму на основе локального времени дали. разницу между временем GMT и локальным дали.
Разницу между Часовой пояс сервера "показывать" не планируется, а про летнее/зимне время сервера можно и не мечтать?
Странно это однако....
Часовой пояс +3 установила в настройках. Но в терминалах все по-прежнему. Как я уже писала, до 24 ноября, в МТ4 было GMT+2 ( разница с МСК 1ч), в МТ5 было GMT+1 (разница с МСК 2ч).
Я в настройках Андройда ничего не менял, просто уменьшил время на 1 час, считаю это правильным.
Если программеры удосужатся выпустит нормальное обновление потом еще геморой будет.
Ребята, кто сможет написать простенький индикатор, который перестраивал бы дневной график под сдвиг GMT. На подобе вот этого. Но он чем не практичен, потому что в начале каждой недели возникают лишние свечи которые накапливаясь сдвигают весь график.
Апну тему.
Как я понимаю, единственный правильный способ узнать GMT время открытия ордера - это получить время GMT с NTP серверов, получить разницу между полученным GMT временем и временем брокера (это истинный TimeZone брокера), добавлять это смещение к времени ордера?
Использовать TimeGMT ненадежно, поому-что локальные настройки времени в конкретном компьютере у конечного трейдера не обязаны быть верными.